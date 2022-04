Vecchi maglioni? Ecco cosa farci per non gettarli via!

I maglioni sono caldi, soffici e comodi: ma che farne nella malaugurata ipotesi in cui vengano rovinati dalle tarme? O si logorino per l’usura dopo anni di onorato servizio? Ecco qualche idea per voi!

Come riciclare i vecchi maglioni: recuperate il tessuto perché venga rigenerato!

Se non siete delle grandi amanti dei fai da te e se il vostro maglione è in lana o cachemire al 100% potete recuperare il filato perché venga rigenerato: in Italia ci sono diverse aziende che raccolgono i capi vecchi o rovinati per ricardarli e rifilare il tessuto, realizzando capi nuovi con materie prime che sarebbero altrimenti state destinate alla discarica. Tra queste aziende, vi segnalo Rifò, di Prato e Filo d’autore, di Ravello.

Come riciclare i vecchi maglioni: recuperate il tessuto per ricoprire oggetti

Potete usare il tessuto recuperato dai vecchi maglioni, magari non in 100% lana o cachemire ma in fibre miste, per rivestire oggetti che avete in casa, ad esempio vecchie scatole di cartone. In questo modo potrete farle diventare dei perfetti complementi d’arredo! Vi basteranno un paio di forbici e colla vinilica e il gioco è fatto. Per i tutorial da seguire, potete guardare su Pinterest o YouTube, ce ne sono decine.

Come riciclare i vecchi maglioni: creare calzini con le maniche

Le maniche dei maglioni si prestano benissimo a creare non solo calzini da portare in casa o per uscire magari sotto agli stivali, ma anche scaldamuscoli da palestra o da danza.

Come riciclare i vecchi maglioni: realizzare una coperta

Se avete manualità e magari una macchina per cucire, potete realizzare una coperta patchwork con ritagli dei vostri vecchi maglioni. Vi basterà scegliere i colori creando un insieme di ton sur ton, oppure a contrasto, facendovi guidare dal vostro gusto e dalla vostra fantasia!

Come riciclare i vecchi maglioni: realizzare delle federe per cuscini

Se gli scampoli non sono abbastanza o sono di piccole dimensioni, potete realizzare a patchwork delle bellissime federe per cuscini o dei nuovi tessuti per ricoprire altri oggetti abbinati gli uni agli altri nelle varie camere.

E infine… creare una borsa

Con la parte davanti e dietro dei maglioni, rovesciandoli e chiudendo l’apertura del collo, potete creare delle borse invernali! Vi basterà aggiungere dei manici in cuoio o realizzarli utilizzando le maniche.