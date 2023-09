Come riciclare vecchi mattoni di casa

Fonte: iStock Come riciclare vecchi mattoni

Le case vecchie hanno il loro fascino e, spesso, nascondono dei veri e propri piccoli tesori. Se durante la scelta della casa avete optato per una vecchia abitazione, potreste avere in garage (o nel giardino) dei vecchi blocchi di pietra. Oppure potrebbero esservi avanzati dei mattoni rossi o in cemento in seguito a dei lavori di ristrutturazione della casa. Potrebbero sembrarvi solo dei rifiuti inerti, ma nella realtà avete tra le mani qualcosa di speciale che vi aiuterà a creare un angolo speciale in giardino (e non solo!). Scopriamo alcune idee divertenti e originali da cui trarre ispirazione per riciclare i vecchi mattoni: vi risparmierete la fatica di doverli portare in discarica e darete alla vostra casa quel tocco in più che proprio mancava.

Come riciclare i mattoni

Se avete alcuni vecchi mattoni e non sapete proprio cosa farne, non gettateli via: potrebbero trasformarsi in preziosi complementi d’arredo per l’esterno o decorazioni originali per la vostra casa. Nella maggior parte dei casi, non vi servirà grande manualità ma solo un pizzico di fantasia, per ottenere risultati straordinari. Siete pronti a creare dei nuovi, originalissimi vasi per le vostre piante o una panca rustica dove trascorrere qualche ora sorseggiando un drink e leggendo un buon libro? Ecco come riciclare i mattoni in maniera low cost.

Una panca dallo stile retrò

Avere un bel giardino e non poterlo sfruttare è un vero peccato. Perché allora non utilizzare i vecchi mattoni per creare una panca? Ci sono diversi progetti interessanti che potrebbero fare al caso vostro: ad esempio, potete impilare alcuni blocchi di pietra in due colonne, disposte a circa un metro di distanza, e poi fissarci sopra una tavola di legno resistente. La spesa è davvero ridotta – a meno che non abbiate in casa anche la tavola, in tal caso sareste a budget zero! – e il risultato è straordinario. In alternativa, potete riciclare un vecchio architrave saltato fuori da una ristrutturazione, per dare alla vostra panca un tocco rustico perfetto per il giardino.

Se avete a disposizione solamente tanti, tanti mattoni, nessuna paura: iniziate a costruire la base realizzando uno strato di blocchi di cemento delle dimensioni di cui dovrà uscire la panca, quindi continuate ad impilarli sino a raggiungere la giusta altezza. Per completare il lavoro, potete anche usare qualche altro mattone per fare dei comodi braccioli. Non vi resta che aggiungere dei cuscini colorati e avrete un angolo relax davvero strepitoso. A proposito, perché non creare anche un tavolino dove poggiare il vostro drink? Vi basterà impilare i blocchi di pietra formando un piccolo cubo, e il gioco è fatto.

Un vaso per piccole piante

Un’altra idea molto carina per usare i vecchi mattoni in cemento è quella di realizzarci dei vasi porta fiori diversi dal solito. Questa tecnica è molto utilizzata fra gli amanti del riciclo e, con un pò di fantasia, potete creare qualcosa di veramente unico valorizzando un angolo del giardino “morto”. Se avete dei blocchi di pietra piuttosto grandi, diventeranno delle vere e proprie fioriere. Nel caso in cui invece abbiate dei semplici mattoni, potrete impiegarli per piccole piante – come ad esempio le versioni in miniatura delle piante grasse.

Come fare? Praticate dei fori sulla superficie larga del mattone – un passaggio che potete risparmiarvi se avete i cosiddetti mattoni forati – e inseriteci semplicemente dei piccoli vasetti. Aggiungete la terra e travasate le piantine: in pochi minuti avrete un angolo verde davvero molto grazioso. E se il colore grezzo dei blocchi di pietra non vi piace, potete sempre verniciarli del colore che preferite, magari usando tinte diverse per dare un tocco di allegria al giardino. Ovviamente, questa idea è ottima anche per arredare qualche piccolo spazio vuoto in casa senza dover acquistare nuovi orpelli.

Un’aiuola fiorita

Avere un giardino non è sempre sinonimo di saperlo curare come si deve. Se vi mancano le idee per renderlo un po’ più originale, allora potete creare delle aiuole fiorite usando i vecchi mattoni. C’è davvero l’imbarazzo della scelta: potete usarli interi o tagliarli (a metà, verticalmente, per obliquo), posizionandoli poi tutt’intorno ad un fazzoletto di terra che diventerà la vostra aiuola. Datele la forma che preferite, che sia a cerchio o quadrata o triangolare, sfruttando un angolo “morto” del giardino. Insomma, sbizzarritevi con la fantasia. Una volta finito, datevi al giardinaggio e piantate i vostri fiori preferiti.

Un portacandele

Un vecchio mattone può diventare un semplice portacandele dall’aspetto rustico, perfetto se avete una taverna – o comunque un ambiente dallo stile retrò. Proprio come abbiamo visto per il portavaso, non dovrete far altro che praticare dei buchi sulla superficie larga del blocco di pietra, o sfruttare quelli già presenti se avete dei mattoni forati. Ricordate di prendere le misure per acquistare delle candele che si adattino ai fori: vi basterà sistemarle al loro interno, magari aggiungendo della cera fusa per sostenerle, e poi poggiare il mattone in qualche angolo strategico di casa.

Un fermaporta

Non c’è davvero niente di più facile che realizzare un fermaporta da un vecchio mattone, ed è l’idea giusta se in estate avete sempre molta corrente in casa che rischia di farvi sbattere le porte. Rivestite i blocchi di cemento con del tessuto, per evitare che possano rovinare il pavimento o la porta stessa: potete usare vecchi scampoli ritrovati in cantina oppure acquistarne di nuovi al mercato, spendendo pochissimo. Fateli aderire con della colla a caldo, aggiungete qualche decorazione (vecchi bottoni, nastri colorati, ramoscelli di lavanda…) e il vostro fermaporta è pronto.

Finti libri decorativi

Se avete una vecchia libreria che non sapete come decorare, ecco l’idea giusta: trasformate dei vecchi mattoni in libri. Non dovrete far altro che dipingerli di tanti colori diversi, scrivendo poi sul “dorso” alcuni titoli di romanzi famosi con un pennarello nero indelebile. Ora potete sistemarli sugli scaffali – attenzione al peso, non esagerate! – e avrete una biblioteca fornitissima. Potete anche realizzare un finto angolo lettura in giardino, per arredare un’area relax che vi sembra troppo vuota: non c’è niente di meglio di qualche libro che non teme l’acqua e l’umidità!