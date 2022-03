Chunky boots: come indossare gli stivali XXL del momento

Grandi, carenatissimi e super cool: i chunky boots seguono l’onda dei kombat boots e restano un super trend che non accenna a voler perdere la presa. Ecco come portarli, con un occhio alle star che li indossano più spesso!

Come indossare i chunky boots: Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ne ha tantissimi, non solo neri, ma anche bianchi e colorati. Lei li porta per sdrammatizzare un look super chic con il maglione marinière a trecce, il cappotto lungo e la borsetta a cuore: da copiare!

Come indossare i chunky boots: Vittoria Ceretti

Se preferite un look più easy e sportivo, allora potete prendere spunto dalla super top Vittoria Ceretti, che indossa i suoi di Bottega Veneta con un pantalone skinny in pelle, con un maglione over, minibag al polso e berretto con il frontino. Azzeccatissima!

Come indossare i chunky boots: con l’abitino

Se vi piace un look più rock, ma sempre femminile, potete abbinare i vostri chunky boots ad un abitino a sottoveste, che potete arricchire con un chiodo in pelle, ma an che con un pull tricot e morbidissimo. Completate il tutto con occhiali maxi e gioielli luminosi e molto bling bling.

Come indossare i chunky boots: con i pantaloni bootcut

Se invece preferite non mostrare completamente lo stivale, allora potete optare per un paio di pantaloni dal taglio bootcut, che permetteranno al gambale di restare morbido, senza darvi fastidio. Sopra potete aggiungere una camicia over dal taglio maschile e completare l look con un accessorio coloratissimo.

Come indossare i chunky boots: con mini e calzettoni

Back to the Nineties! Questo era uno di quei look che si portava quando io ero alle superiori, ad ulteriore conferma dei corsi e ricorsi della moda! Se le gambe sono un vostro punto di forza, non abbiate dubbi: provate serenamente la combinazione calzettoni e minigonna. Potete completare il look con una giacca corta, oppure, che ancora più cool, secondo me, con un capo spalla over, anche un po’ più lungo della minigonna.