Fonte: Getty Images Camicia legata in vita, il ritorno di un grande classico

Adoro il look anni Cinquanta… quando ero al liceo, ho attraversato un vero e proprio periodo Grease, in cui indossavo solo pantaloni sotto il ginocchio, camicie legate in vita, gonne a ruota e code di cavallo! Anche oggi però possiamo tornare a quel look senza la paura di sembrare troppo leziose, proprio per il fatto che si tratta di uno stile davvero intramontabile. Ci basta una camicia da legare in vita, che possiamo abbinare anche in mille altri modi diversi! Vediamo come.

A chi sta bene la camicia legata in vita

La camicia legata in vita fa per voi se il punto vita è appunto il vostro forte, quindi se volete metterlo in evidenza. Questo non significa che dovete essere magrissime, anzi: se avete seno e dei bei fianchi rotondi, il punto vita ne risulterà enfatizzato. Potete permettervela anche se siete sottili e meno formose: in questo caso, non stringete troppo il nodo e allentatela appena sui fianchi.

Se invece volete indossarla in modo da coprirli un po’, basterà fare il nodo più in basso, tre dita sotto l’ombelico. Vi servirà quindi una camicia un po’ più morbida, il che va benissimo, visto che le linee più trendy sono scivolate e soft.

Come creare l’outfit giusto con la camicia legata in vita

Non pensate alla camicia legata in vita come a qualcosa di complicato: può tranquillamente sostituire la vostra t-shirt preferita e potete portarla come indossereste appunto una t-shirt: con i jeans, con gli shorts, con la gonna, con un pantalone dal taglio asciutto… a seconda di come vi sentite più voi stesse!

Con la gonna a ruota

È la morte sua, secondo me. Con gonna e ballerine piatte, fa tanto anni ’50 ed è semplicissima, stilosissima e di classe. Scegliete un modello un po’ sfiancato e fate il nodo bello alto: contribuirà ad enfatizzare il punto vita. Quanto al colore, per me l’abbinamento più facile è con la camicia bianca. Se volete sceglierla in fantasia, attenzione a che la gonna sia in tinta unita, idem dicasi per le scarpe.

Con gli shorts

Classico estivo, perfetto se le gambe sono il vostro punto di forza. Non appena arriva il caldo, via libera alla camicia annodata sopra un paio di shorts in colore pastello o in denim. Ai piedi sneakers, in testa cappello di paglia e occhialoni da sole e… siete pronte per un’estate super chic!

Con i pantaloni

Se volete indossarla con i pantaloni e renderla super attuale, il mio consiglio è quello di scegliere un pantalone palazzo, in modo che la linea sia bella morbida, e a vita alta. Legate la camicia proprio dove arrivano i pantaloni. Se volete un look più easy, optate per scarpe basse (io in genere metto le sneakers) altrimenti, per un look più sofisticato, potete indossare anche un sandalo alto.

Come legare la camicia in vita

Sul web, da Pinterest a Instagram a Tik Tok, ci sono decine di tutorial su come annodare la camicia in vita. L’idea è quella di realizzare un nodo carino e ben fatto. Ovviamente dipende anche dal tessuto in cui è fatta la vostra camicia: più è sottile e più sarà facile fare un nodo piccolo e grazioso.

Errori da non commettere nell’indossare la camicia legata in vita

L’errore più comune è quello di scegliere una camicia poco adatta ad essere annodata. Premesso il fatto che ne esistono di fatte apposta per essere legate in vita, anche una normalissima camicia si può annodare, l’importante è che il tessuto non sia troppo rigido o spesso, oppure che non sia troppo lunga, altrimenti il nodo verrà troppo grande. Per capirsi, una camicia dal taglio over potrebbe funzionare annodata se è in viscosa o in cotone leggerissimo. Viceversa, una camicia in denim, anche se corta, potrebbe non essere sufficientemente sottile per realizzare un bel nodo. Fate attenzione anche a dove annodate la camicia: io trovo molto stilosa la combo camicia corta e pantaloni o gonna a vita altissima!