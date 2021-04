Elodie, il primo bikini dell’anno su Instagram. Ed è magnifica

editato in: da

Elodie e Marracash, l’amore su Instagram e le canzoni

Lo scatto di Elodie sul suo profilo ufficiale Instagram non è passato affatto inosservato: la cantante ha condiviso una foto, inserendo nella didascalia “finalmente a casa”. Non poteva mancare un commento del suo fidanzato, Marracash: “Bel broncio”, ha scritto lui. L’artista sta vivendo un periodo molto pieno, di lavoro e d’amore.

Dopo il successo ottenuto a Sanremo l’anno scorso e la sua presenza sul palco dell’Ariston nell’edizione corrente, invitata da Amadeus e Fiorello, Elodie è il personaggio dell’anno, una donna forte a cui ispirarsi, che ha saputo raggiungere il successo nonostante le difficoltà e le tempeste che ha dovuto affrontare.

La foto pubblicata su Instagram ha ottenuto migliaia di commenti positivi, ma soprattutto l’ha in gran forma: il primo bikini dell’anno è decisamente suo. Finalmente, Elodie può trascorrere qualche giorno di meritato riposo, essendo tornata a casa. Dopotutto, negli ultimi tempi ha avuto numerosi impegni di lavoro.

Sensuale, unica, sprigiona bellezza con la pelle ambrata e uno sguardo magnetico. Baciata dal primo sole della primavera, Elodie è a dir poco stupenda. Non si può non rimanere affascinate da una delle donne più importanti sul panorama musicale italiano.

Di recente, Elodie aveva ripreso a parlare del suo passato difficile e di come essere cresciuta in un ambiente non sempre sereno l’abbia fortificata. Umile, ma al contempo decisa e ostinata, aveva definito il suo trascorso addirittura una fortuna. “Mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda sin dall’inizio e non l’ho subìta.”

Cresciuta in un quartiere popolare, Elodie aveva raccontato dei genitori e del rapporto unico che la unisce con la sorella Fey. Le due sono molto legate e, sin da quando erano bambine, sono sempre state un supporto l’una per l’altra.

Il legame con Marracash va a gonfie vele. Lui più volte ha ribadito il suo amore per la bella cantante, ma non solo, l’aveva definita una vera e propria ancora durante gli attimi bui della sua malattia. Ospite da Daria Bignardi, Marracash aveva parlato del disturbo bipolare e di come Elodie sia stata sempre al suo fianco, in ogni momento. Speriamo che per loro sia un’estate da trascorrere con amore, pace e tranquillità.