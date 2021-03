Elodie racconta l’amore per Marracash: “Innamorata pazza di lui”

editato in: da

Elodie e Marracash, l’amore su Instagram e le canzoni

Elodie racconta l’amore per Marracash e un legame fortissimo che li ha portati a formare una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. “Io penso che questa che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita – ha confessato la trentenne romana, parlando del rapper -. Ci sono momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna”.

Una storia d’amore, quella fra i due cantanti, nata durante la collaborazione per il singolo Margarita nel 2017. Da quel primo incontro non si sono più lasciati e oggi non potrebbero essere più felici. “Non so veramente che cosa significhi essere una coppia di riferimento – ha confidato Elodie -, so solo che sono innamorata persa di lui come essere umano. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio, ma facciamo le cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma rispettarsi, crescere insieme”.

All’orizzonte dunque non sembra esserci un possibile matrimonio, anche se Elodie ha ammesso di considerare Marracash l’amore della sua vita. La cantante ha alle spalle una love story, durata circa due anni, con Lele Esposito, conosciuto durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Dopo aver conquistato tutti nel celebre talent, Elodie ha iniziato una carriera costellata di successi e collaborazioni importanti. Il suo show in stile Beyoncé ha stregato il pubblico, dimostrando ancora una volta il suo enorme talento.

A sostenerla, come sempre, Marracash, che ha fatto il tifo per lei e sui social le ha dedicato parole d’amore. “Siamo estremamente diversi, ma con similitudini profonde, come i posti dove siamo nati e cresciuti – ha confidato Elodie qualche tempo fa, parlando del rapporto con il compagno -. Per il resto, lui è aria e io sono terra, lui è un artista e lavora di creatività, io sono più attaccata al ‘dovere’. Siamo buffi, affettuosissimi, ci ammazziamo di risate. Una bella intesa”.