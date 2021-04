Simona Ventura, dopo Bettarini la riscoperta dell’amore con Terzi

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Simona Ventura ha ripercorso parte della sua infanzia, in montagna dai nonni, ma soprattutto si è confessata sui grandi amori della sua vita, da Stefano Bettarini all’attuale compagno Giovanni Terzi. Parla di sé come una persona poco carismatica ma grintosa, sempre in grado di vedere il bello nelle persone. Anche in Bettarini, nonostante i tradimenti e la fine della loro storia d’amore.

“Ero una bambina molto timida, lo sport è stato la mia salvezza. Ero cagionevole di salute, vivevo in montagna coi nonni. La mia famiglia per me è importantissima.” E in effetti si definisce una mamma chioccia, con i figli – Niccolò e Giacomo – avuti dall’ex marito, Stefano Bettarini. Ma è su Giovanni Terzi che si lascia andare, definendolo come “l’amore che non mi aspettavo“. Con lui ha scoperto un nuovo modo di amare, molto più sensibile.

In studio l’emozione è alta, soprattutto quando Serena Bortone annuncia un messaggio di Giovanni Terzi per Simona Ventura. “Ciao, amore mio. Parlare di Simona è complicato e semplice, è una locomotiva, che porta dietro tantissimi vagoni. Lei ha salvato la mia vita, è riuscita a darvi un significato diverso.” Frasi cariche di significato, che non imbarazzano la Ventura, ma anzi si mostra fortemente orgogliosa (e anche un po’ commossa).

Terzi, poi, continua: “La mia è la vita di un uomo che ha voglia di avere progetti insieme alla propria compagna. Simona è forte, ma anche fragile, ha la capacità di affrontare ogni problema con una serenità incredibile. La sua forza è il sorriso che ogni giorno regala a ognuno di noi. Io ti amo e ti ringrazio per tutto quello che stai facendo per me e per tutta la mia famiglia.”

Quando la Bortone parla di Stefano Bettarini, la Ventura si lascia andare ai ricordi di gioventù. “L’amore, quando si è giovani, è un ottovolante, si ricerca la felicità estrema. Invece, da adulti, diventa molto più consapevole, misurato, sensibile. Apprezzi anche le piccole cose.”

La sua vita, con Giovanni, adesso è completa e felice. E su Stefano, ammette che “le storie finiscono per colpa e per merito di tutti e due. Con il tempo ricordi le cose migliori, di Stefano rammento i momenti belli, oggi siamo entrambi felici con altre storie e questo mi fa piacere. Io cerco sempre la pace.”