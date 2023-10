Paola Barale è ormai di casa nel salotto di Silvia Toffanin: ospite di Verissimo, la soubrette, amatissima dal pubblico, è tornata a raccontarsi tra (poca) vita privata e carriera. Raggiante come sempre, la showgirl è tornata a parlare di un argomento difficile, quello dell’aborto, lasciandosi andare anche ai ricordi più dolci del suo passato lavorativo.

Paola Barale e l’aborto: l’amarezza degli attacchi subiti

Non si ferma mai Paola Barale: sempre in continuo movimento e piena di idee, la showgirl si trova oggi in una fase della sua vita e di grande entusiasmo. E si vede: all’ingresso in studio è arrivata sorridente e raggiante, affermando: “Sto bene, me la godo, sono in fermento continuo”.

A Verissimo si può dire che è ormai di casa: Silvia Toffanin l’ha accolta come un’amica, ricordando proprio una delle sue ultime interviste nel suo salotto, quando ha parlato di un argomento difficile e divisivo, quello dell’aborto. Una scelta che già allora aveva raccontato essere stata consapevole ma sofferta, che non si è mai pentita di aver portato avanti.

Per la sua decisione però è stata molto criticata e attaccata sui social, dove sono arrivati i giudizi più feroci: “La cosa che mi ha fatto più male è che il commento più doloroso sia arrivato da una donna, che ha scritto una stupidaggine, che io uccido i bambini: io non li uccido, li amo alla follia, anzi credo che i bambini siano quel trait d’union che ci permette di rimanere giovani e di vedere la vita con un certo entusiasmo”.

Se da un lato Paola Barale continua a essere un personaggio amatissimo dal pubblico, soprattutto femminile, dall’altro non è immune dalle critiche sui social, ormai spesso fuori controllo. A infastidirla anche il gossip che spesso la vede protagonista della pagine di cronaca rosa: “A me non piace essere raccontata perché sono la fidanzata di qualcuno: io sono un personaggio pubblico quando vado in tv a raccontarmi, ma quando sono a casa mia non capisco perché non dovrei vivere le mie cose private come qualsiasi altra persona”.

Impossibile per Silvia Toffanin lasciarsi sfuggire l’occasione per farsi svelare qualcosa sulla sua vita privata: “Ti sembro casta e pura? – ha detto la soubrette alla conduttrice – Diciamo che ho amici accoglienti e divertenti, chi più, chi meno”, senza contenere le risate.

I nuovi progetti e i ricordi felici della sua carriera

Se da un lato Paola ha cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita sentimentale, dall’altro non si è voluta sbilanciare neanche sulla sua carriera, anticipando però di avere tra le mani dei programmi che potrebbero portarla di nuovo a Mediaset, confermando le indiscrezioni sul suo conto.

“A me la tv è sempre interessata, poi l’ho messa un po’ da parte… Ora sto partecipando a due progetti, anche se per ora non se ne può parlare”, ha svelato Barale, lasciando intendere un ritorno nella rete.

Immancabile poi un tuffo nei ricordi: la padrona di casa ha mostrato alla showgirl un filmato del passato, risalente alla premiazione dei Telegatti come “Personaggio dell’anno”. Un momento di grande felicità e soddisfazione per Paola Barale, anche perché legato anche al lavoro al fianco di un monumento della televisione italiana, Mike Bongiorno.

“Ero molto affezionata a Mike, devo tutto a lui: se non fosse stato per lui farei l’insegnante di ginnastica”, ha raccontato. Non è stato sempre un rapporto facile il loro, ma lo ricorda con un sorriso: “Io sono felicissima di aver lavorato con lui, mi ha insegnato tutto. Eravamo come genitore e figlia, ci scontravamo, ma era un maestro, un mito: avrò sempre stima di lui”.