Paola Barale implacabile su “Ballando con le stelle”: “Troppi drammi”

Fonte: IPA Paola Barale implacabile su "Ballando con le stelle"

Mai come questa edizione, Ballando con le stelle ha riservato al suo pubblico colpi di scena, liti e discussioni. Una dei grandi protagonisti della stagione è stata certamente Paola Barale, che ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo aver dovuto rinunciare alla competizione a un passo dalla finale.

Paola Barale e i “drammi” di Ballando con le stelle

Tutti puntavano su di lei: Paola Barale era una delle grandi scommesse di questa edizione, ma la sua eliminazione aveva interrotto prima del tempo la sua avventura all’interno dello show. La showgirl era pronta a riprendersi il suo posto nella gara tramite il ripescaggio, ma un infortunio l’ha costretta a rinunciare alla competizione.

Per la prima volta la Barale ha parlato della sua esperienza a Ballando con le stelle, parlando di questa sua avventura proprio a un passo dalla finale dello show di Milly Carlucci, senza risparmiare nessuno. “Mio malgrado mi sono dovuta ritirare perché non sarei riuscita ad andare avanti”, ha raccontato a Vanity Fair.

“È dalla prima puntata che mi sono ripromessa di non portare nessun tipo di dramma ma solo un po’ di leggerezza, ed è per questo che non sarei andata lì a fare la scena madre”, ha confessato senza peli sulla lingua. Sebbene abbia più volte sottolineato quanto l’avventura nel programma sia stata interessante e per certi versi terapeutica, Paola non ha nascosto di essersi sentita “come in un frullatore”.

“Non sono riuscita fino in fondo a fare quello che volevo: mi sono molto affidata alle persone che facevano questo mestiere, ma non mi identificavo molto nelle cose che mi chiedevano di raccontare. Non mi fraintenda, sono contenta di come sia andata, ma mi sarebbe piaciuto vedere meno dramma. Specie il sabato sera“, ha spiegato.

Le parole durissime sui giudici

È evidente che l’eliminazione da Ballando con le stelle sia una ferita che brucia ancora per Paola Barale. E la showgirl non ha mai nascosto la sua amarezza e la sua delusione, sia nelle scorse settimane che ai microfoni di Vanity Fair. “Quando sono stata eliminata mi è dispiaciuto perché, a volte, i giudici esagerano nel loro modo di affrontare la valutazione: si possono dire le cose in modi diversi”, ha detto.

Ma proprio sui giudici è stata implacabile: “Noi concorrenti ci facciamo un mazzo tanto: delle volte, per me, sono stati poco obiettivi, e questo fa un po’ girare le scatole visto il lavoro e l’impegno che ognuno ci mette. Nel mio caso, poi, non credo che mi abbiano reso la vita troppo facile“.

Nel corso dell’intervista Paola ha ribadito la sua voglia di leggerezza, in uno show diventato per lei troppo “urlato” e con troppa tensione, un tipo di racconto che ha spesso ribadito di non sentire suo. E non ha risparmiato una piccola stoccata a Iva Zanicchi, che il pubblico ha individuato come sua rivale: “Ha fatto intrattenimento: era funzionale al programma, ma forse non l’avrei messa a gareggiare con dei concorrenti più giovani e più predisposti alla danza di quanto non fosse lei”.