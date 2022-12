A “Ballando con le stelle” come sosia di Madonna: Paola Barale si ritira per infortunio

Fonte: IPA Paola Barale

Il pubblico non aspettava altro che vederla esibirsi di nuovo sul palco di Ballando con le stelle, ma purtroppo non è stato accontentato. Paola Barale, che si è presentata in puntata con un look sfavillante ispirato a Madonna dalle influenze anni ’70, si è infortunata. Sotto consiglio del medico infatti ha deciso di non esibirsi, senza poter di fatto accedere al ripescaggio per gareggiare durante la puntata finale dello show.

Paola Barale come Madonna: il look scintillante

Non è certo passato inosservato il look di Paola Barale a Ballando con le stelle, che si avvia ormai al finale di stagione. La showgirl si è presentata in puntata con un outfit ispirato a Madonna: capigliatura riccia e vaporosa, make up dai colori intensi e soprattutto un completo scintillante, ricco di paillettes dei colori dell’arcobaleno.

A dare quel tocco anni ’70 in più i pantaloni a zampa e le maniche plissettate in tulle larghissime. L’omaggio a Madonna era chiarissimo, anche perché la Barale in una recente intervista ha raccontato di aver interpretato all’inizio della sua carriera il ruolo di sosia della celebre cantante. Al Corriere della Sera ha confessato: “Mi è servito tantissimo. Se non fosse esistita Madonna oggi sarei un’insegnante. Lei ai tempi era unica”.

Ballando con le stelle, Paola Barale si ritira per infortunio

Paola Barale e il suo compagno d’avventura Roly Maden erano una delle grandi scommesse di questa edizione di Ballando con le stelle, eppure la showgirl si è ritrovata costretta a rinunciare alla possibilità del ripescaggio per esibirsi durante la puntata finale dello show di Rai 1.

La showgirl non ha mai nascosto di essere rimasta delusa per la sua eliminazione, pubblicando su Instagram anche un video in lacrime dopo essere uscita dalla gara. Adesso per lei era arrivata la possibilità di giocarsi tutte le carte a sua disposizione per rientrare nello show e provare a guadagnarsi un posto per la finale.

Ma le cose non sono andate esattamente come sperava: una volta arrivata in studio insieme al suo maestro, Milly Carlucci ha annunciato che la coppia non si sarebbe esibita a causa di un infortunio. Già da tempo infatti la Barale aveva un problema di costole incrinate, che è peggiorato col tempo: “Ci ho provato, sono andata anche dal medico che purtroppo non mi ha dato l’ok per ballare“.

La showgirl poi ha voluto precisare di essersi impegnata molto, nonostante in un primo momento la coreografia non fosse di suo gradimento: “Alla fine il charleston mi è piaciuto, ma è molto veloce, non ce la faccio con il fiato, vado in apnea”.

Grande la delusione del pubblico, che ha cominciato ad acclamare a gran voce la sua esibizione. La Barale ha spiegato di non riuscire a finire l’esibizione, nonostante l’insistenza della giuria.

Grande delusione sia per il pubblico che per la stessa Paola, che avrebbe voluto gareggiare nonostante tutto: “Ho una prognosi di 30 giorni e mi dispiace tanto non potermi esibire. Al di là del ripescaggio, sapete che penso che ci siano persone più meritevoli di me, mi sarebbe piaciuto terminare questa avventura con una coreografia che mi piaceva”.