Antonella Elia in lacrime a La Volta Buona: matrimonio ancora rinviato

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Antonella Elia

Antonella Elia è pronta a sposarsi, o forse no. I sentimenti non sono in dubbio ma tra lei e il suo amatissimo Pietro Delle Piane sembrano esserci un po’ di ostacoli. A La Volta Buona ha affrontato svariati argomenti, tra i quali proprio le attese nozze che tardano a celebrarsi.

Antonella Elia, data del matrimonio

Tutto pronto per il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane? Non proprio. La famosa showgirl ne ha parlato con Caterina Balivo ma il risultato è stato inaspettato: un fiume di lacrime ha inondato i suoi occhi. Non c’è alcuna crisi tra i due, sia chiaro, ma i bastoni tra le ruote non mancano.

“Ci sposiamo a San Silvestro”, ha spiegato Antonella Elia in una recente intervista. Le cose potrebbero però essere già mutate. La padrona di casa infatti le chiede di che anno stia parlando. Elia ha dunque spiegato che la data in realtà non c’è. La coppia è infatti impegnata con i lavori in casa. Un impegno che va avanti ormai da tre anni e mezzo, ha detto.

A una Balivo stupita ha poi spiegato che gli operai non hanno fatto un buon lavoro. Hanno così dovuto rifare molte cose e finalmente sono giunti alla fase giardino: “Non ho neanche tavolo e sedie. Non possono invitare nessuno a cena, come faccio a sposarmi”.

Una volta concluso questo step, dunque, ci sarà il matrimonio. Antonella Elia però non crede di farcela per San Silvestro e, tra le risate, dice d’aver mandato al suo compagno. Non c’è la data, dunque, ma la location? Aveva parlato di Cortina ma, cambiando il periodo dell’anno, potrebbe anche optare per una differente soluzione. A La Volta Buona ha detto d’aver vagliato l’ipotesi della Polinesia, ma occorrono sei mesi per ottenere i documenti. Che dire, vedremo.

Le lacrime di Antonella Elia

Il fatto che non si siano ancora sposati non vuol dire affatto che Antonella Elia e Pietro Delle Piane stiano vivendo un momento difficile. Le cose non potrebbero andare meglio e lei è felice di lasciarsi alle spalle l’etichetta di “eterna fidanzata”.

In studio viene cantata per lei Sei nell’anima. È il loro brano d’amore e ascoltarlo spinge la showgirl istantaneamente a piangere. Non si trattiene e si definisce patetica nel commuoversi così: “Pietro però mi è davvero entrato nell’anima”. La Balivo la rincuora e le dice che l’amore non è mai patetico.

“Questa canzone rappresenta cosa siamo l’uno per l’altra. Al di là delle difficoltà della vita e tutta questa marea di caos che è nella vita di ognuno, che magari poi ti allontana da ciò che sarebbe un sogno bellissimo”.

Chi è Pietro Delle Piane

Nato il 21 maggio 1974, Pietro Delle Piane è un attore e doppiatore. Il nome che usiamo è quello d’arte, perché all’anagrafe è registrato Pietro Le Piane. È nato a Cosenza ed è laureato in Giurisprudenza. La vita lo ha poi spinto a fare altro.

Nel 2001 si è trasferito a Roma e ha frequentato scuola di recitazione e dizione. Ha così preso parte a degli spettacoli teatrali, partecipando ad alcune fiction e serie Tv di successo e nel 2020 il grande pubblico lo ha visto a Temptation Island, al fianco della sua compagna Antonella Elia. I due sono insieme dal 2019 e, nonostante al termine del programma decisero di uscire separati, poco dopo si sono ritrovati e mai più lasciati.