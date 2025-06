Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la data e la location delle nozze

Fonte: IPA Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposano davvero, o almeno sembrano aver preso ormai la decisione definitiva. La coppia in questi anni è stata a un passo dalle nozze più di una volta, ma adesso sembra tutto pronto per pronunciare il fatidico Sì. Sarà la volta buona per la soubrette e il compagno storico?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i dettagli delle nozze

Profumo di fiori d’arancio per Antonella Elia e Pietro Delle Piane che finalmente fanno sul serio e sono pronti a convolare a nozze. L’annuncio lo hanno fatto nel salotto di Monica Setta, nella puntata di Storie di donne al bivio che andrà in onda sabato 14 giugno su Rai2. “Polinesia o Cortina ormai ho deciso: sposo Pietro“, ha detto la soubrette, anticipando l’attore che si è presentato in studio con una rosa Baccarà e un anello (il terzo).

“Ci sposiamo a Cortina a San Silvestro”, ha detto Delle Piane confermando la scelta della sua compagna, mentre Natasha Stefanenko immortalava il momento tra le storie di Instagram. “Ci amiamo ormai da 5 anni e lui è stato l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia”, ha continuato la showgirl, spiegando cosa l’abbia spinta a fare il grande passo con Delle Piane. “Sono orfana da quando ero piccola e non ho mai avuto storie lunghe né ho pensato di diventare mamma. Ma con Pietro è tutto cambiato. Da quella prima volta che mi baciò in macchina – era inverno e il riscaldamento era rotto – non ci siamo più lasciati”.

In realtà negli anni di crisi ne hanno attraversate tante, tra alti e bassi, allontanamenti e ritorni di fiamma, ma finalemente Antonella ha ritrovato la serenità ed è pronta a lasciarsi il passato alle spalle.

La quarta proposta di matrimonio è quella giusta

Lo scorso aprile l’attore aveva chiesto la mano della sua compagna per la quarta volta. Ospite di BellaMa’ insieme alla fidanzata, Pietro Delle Piane aveva chiesto nuovamente alla showgirl di sposarlo, ma senza anello. Antonella infatti aveva già ricevuto dal fidanzato ben due preziosi pegni d’amore in passato e per questo si era presentato in studio con una scatola a forma di cuore rosso con sopra le iniziali dei nomi di entrambi. “L’anello già ce l’hai quindi sarebbe stato scontato regalartene un altro”, aveva detto lui.

Lo scorso novembre, sempre nel salotto di Monica Setta, Antonella aveva svelato che avrebbe sposato Pietro questa estate, nel corso di una vacanza lunga un mese in Polinesia: “Dopo due anelli, aspettavo la terza dichiarazione per dire ‘sì’ a Pietro. È arrivata e finalmente ci sposeremo. L’idea è quella di organizzare una cerimonia tutta rosa in Polinesia dove saremo dall’1 agosto fino ai primi di settembre. Ma è probabile anche che Pietro mi proponga di dirgli sì prima della partenza cioè il 31 luglio”.

Nel frattempo però qualcosa deve essere cambiata visto che hanno deciso di spostare il tutto al prossimo inverno, tra le montagne innevate di Cortina. E anche la data sembra particolarmente significativa: i due hanno scelto il 31 dicembre per pronunciare il fatidico Sì, un modo perfetto per salutare il 2025 e cominciare insieme l’anno che verrà e un nuovo entusiasmante capitolo della loro vita.