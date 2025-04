Antonella Elia, la quarta proposta di matrimonio di Pietro Delle Piane in diretta tv

Una nuova proposta di matrimonio per Antonella Elia, la quarta per la precisione, da parte del compagno storico Pietro Delle Piane

Una nuova proposta di matrimonio per Antonella Elia, la quarta per la precisione: il compagno storico Pietro Delle Piane le ha chiesto di sposarla in diretta tv. L’attore ha infatti approfittato dell’ospitata al programma BellaMa’ di Pierluigi Diaco per chiedere (ancora una volta) la mano della compagna: sarà la volta buona per pronunciare il fatidico Sì?

Pietro Delle Piane, quarta proposta di matrimonio ad Antonella Elia

Una bellissima sorpresa per Antonella Elia, che ha ricevuto in diretta tv una romantica proposta di matrimonio da parte del suo compagno storico Pietro Delle Piane, la quarta per la precisione. Ospite di BellaMa’ insieme alla fidanzata, l’attore ha chiesto di nuovo la mano della showgirl, ma niente anello questa volta: visto che Antonella ha già ricevuto dal compagno ben due preziosi pegni d’amore, si è presentato in studio con una scatola a forma di cuore rosso con sopra le iniziali dei nomi di entrambi.

“Aspettami qui”, ha detto lui, mentre Antonella Elia diceva “Ci risiamo…” vedendo la scatola a forma di cuore rosso pronta per essere donata a lei. “L’anello già ce l’hai quindi sarebbe stato scontato regalartene un altro”, ha dichiarato lui, trovando però la resistenza di lei, che ha replicato tra le risate del pubblico: “Oddio, volendo…”.

A quel punto l’attore le ha fatto la fatidica domanda: “Te lo dico pubblicamente così non puoi tirarti indietro: mi vuoi sposare?“. Quasi scontata la risposta di Antonella Elia, che ha abbracciato il compagno emozionatissima: i due poi si sono baciati appassionatamente, con il volto rigato da lacrime di gioia. Una commozione che ha investito anche Pierluigi Diaco, anche lui visibilmente emozionato.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la volta buona per sposarsi davvero?

Questa è la quarta volta che Pietro Delle Piane chiede ad Antonella Elia di sposarlo: la coppia, che sta insieme da sei anni, ha attraversato tanti alti e bassi ma adesso sembra aver trovato una stabilità. La showgirl aveva incontrato l’attore nel 2019 e da allora è sbocciato un amore intenso e passionale. Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip la loro storia sembrava conclusa per sempre, ma si sa che al cuor non si comanda: i due infatti sono tornati insieme superando crisi e momenti di difficoltà. “Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare”, aveva detto Antonella Elia dopo il loro riavvicinamento.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti: Pietro Delle Piane ha chiesto più volte alla sua fidanzata di sposarla, e nel 2022 sembravano a un passo dalle nozze, anche se fino ad oggi la coppia non è ancora riuscita ad andare all’altare. “Dico sì, ma poi non agisco per organizzare il matrimonio”, aveva raccontato la soubrette lo scorso anno a Verissimo. Anche a novembre del 2024 erano sul punto di sposarsi visto che, come dichiarato dalla stessa showgirl nel corso di Storie di donne al bivio di Monica Setta “Dopo due anelli, aspettavo la terza dichiarazione per dire ‘sì’ a Pietro. È arrivata e finalmente ci sposeremo”. La quarta riuscirà a convincerla davvero?