Acqua di riso, l’elisir di bellezza per viso e capelli di cui non potrai più fare a meno

Quando si tratta di prendersi cura della propria bellezza, l’oriente e in particolare il Giappone, ci fornisce sempre qualche dritta in più. Ingredienti per noi forse insoliti, ma che una volta sperimentati si fa fatica ad abbandonare. Ed è esattamente questo che accade quando si provano i tanti benefici che l’acqua di riso ha sia sulle pelle che sui nostri capelli.

In ingrediente della propria beauty routine che se fino a poco fa era da considerarsi “di nicchia” con la sua diffusione sui social (in particolare TikTok), ha letteralmente conquistato milioni di persone (per la precisione oltre 665 milioni di visualizzazioni). Come dire, non tutto ciò che è virale ha davvero proprietà miracolose, ma se si tratta dell’acqua di riso vi possiamo garantire che vale davvero la pena di provare a usarla.

Cos’è l’acqua di riso

Per prima cosa, quindi, spieghiamo con esattezza di cosa si tratta. Come facilmente intuibile, l’acqua di riso altro non è che il liquido che si ottiene dalla cottura del riso appunto. E che si può preparare in diversi modi:

con la tecnica dell’ ammollo , lasciando il riso crudo per circa 30 minuti in una ciotola con acqua calda e filtrando il liquido;

, lasciando il riso crudo per circa 30 minuti in una ciotola con acqua calda e filtrando il liquido; per ebollizione , facendo bollire il riso e utilizzandolo l’acqua filtrata;

, facendo bollire il riso e utilizzandolo l’acqua filtrata; per fermentazione, utilizzando la tecnica dell’ammollo sopra descritta e una volta fatto, lasciando il liquido filtrato in un barattolo a temperatura ambiente per 24 ore. Una volta fatto, lo si ripone per un paio di giorni in frigorifero. E infine, aggiungendo dell’acqua calda al momento dell’utilizzo lo si può riporre in un contenitore spray per poter essere vaporizzato.

Le proprietà dell’acqua di riso

Ma perché può essere un vero alleato di bellezza per la pelle e i capelli? Per le sue proprietà. Come detto all’inizio, l’acqua di riso ha tantissimi benefici. Per esempio è ricca di proteine, ma anche di minerali e vitamine utili alla salute di entrambe, tra cui:

la vitamina B7 , o inositolo, che dona alla chioma maggior forza e protezione;

, o inositolo, che dona alla chioma maggior forza e protezione; la vitamina B9 , o acido folico, che interviene sulla replicazione del DNA e sulla formazione di nuove cellule,

, o acido folico, che interviene sulla replicazione del DNA e sulla formazione di nuove cellule, la vitamina B3 , o niacinamide, utile nella stimolazione della circolazione del sangue nel cuoio capelluto;

, o niacinamide, utile nella stimolazione della circolazione del sangue nel cuoio capelluto; l’ amido , dalla potente azione idratante ed emolliente (e agendo a beneficio sia dei capelli, creando come una sorta di pellicola protettiva sugli stessi che della pelle, idratandole e opacizzandola;

, dalla potente azione idratante ed emolliente (e agendo a beneficio sia dei capelli, creando come una sorta di pellicola protettiva sugli stessi che della pelle, idratandole e opacizzandola; amminoacidi , che aiutano la formazione della cheratina, che è la principale componente dei capelli;

, che aiutano la formazione della cheratina, che è la principale componente dei capelli; minerali, tar cui il potassio e il sodio, utili nella regolazione della quantità dei liquidi nei tessuti.

Insomma, un vero alleato beauty ad ampio raggio e dai grandissimi benefici. Ma come si usa e come agisce a seconda di dove la si applica?

I benefici dell’acqua di riso sui capelli

Se si parla di capelli e di come utilizzare l’acqua di riso durante la propria hair routine, le possibilità sono davvero tantissime. Esistono, infatti, molti modi godere di questo ingrediente beauty, dalle lozioni agli shampoo, dagli impacchi alle maschere e fino ai risciacqui acidi post detersione (un po’ come si fa con l’aceto di mele o con il tè verde).

Un ingrediente utili a donare nuova vitalità alla chioma, riducendo le doppie punte, stimolando la crescita dei capelli, riducendo l’effetto crespo e donando massima brillantezza alla chioma. Ma non solo. L’acqua di riso, infatti, permette anche di:

rimuovere le impurità sia dalle lunghezze che dal cuoio capelluto;

sia dalle lunghezze che dal cuoio capelluto; districare eventuali nodi;

rinforzare la chioma;

la chioma; donarle massima morbidezza ;

; proteggere i capelli dagli agenti esterni e dai radicali liberi.

Oltre a svolgere anche un’importante azione antinfiammatoria e di prevenzioni al fisiologico ingrigirsi della chioma.

Garnier Una maschera per la chioma

Come si usa

Per usare l’acqua di riso sui capelli, quindi, dovrete semplicemente versare qualche goccia di prodotto su un batuffolo e frizionarlo sul cuoio capelluto pre lavaggio. Ma potete anche diluire l’acqua di riso fermentata in una dose di acqua pari, utilizzando come fareste con un normalissimo shampoo, per poi risciacquare accuratamente il tutto.

O ancora potete utilizzarla come una maschera, da aggiungere ad altri ingredienti a seconda delle esigenze, come l’argilla verde se avete i capelli grassi, o del miele o olio di oliva se avete la chioma secca. E fino ad eseguire dei risciacqui post detersione con l’acqua di riso, diluendola in un contenitore con una quantità pari di acqua naturale e versandola sull’intera chioma. Ottenendo un effetto luminoso e morbido immediato.

Siero all’acqua di riso Un plus di benessere ai capelli

I benefici dell’acqua di riso sulla pelle

Per la pelle, vale più o meno quanto detto fino a ora. L’acqua di riso, infatti, è un potete alleato per la salute e la bellezza della pelle. Tra i suoi benefici maggiori, senza dubbio ci sono:

la sua potente azione idratante;

l’effetto opacizzante (ottimo in caso di pelle grassa);

il miglioramento dell’aspetto dei pori;

il suo potere rinfrescante e tonicizzante.

Oltre alla sua azione antinfiammatoria utile alle pelli sensibili e delicate e al suo effetto anti-age prevenendo la formazioni delle linee sottile, delle rughe e proteggendo la cute dai radicali liberi.

Tonico al riso Più salute e benessere alle pelle

Come si usa

Un ingrediente che si può facilmente utilizzare come un tonico viso, ottimo per le pelli miste o acneiche. E da usare applicando la vostra acqua di riso fermentata su un dischetto di cotone, da picchiettare sul viso come fareste con qualsiasi altro tonico viso.

Ma anche sotto forma di maschere, per esempio imbevendo di prodotto un tessuto di cotone o dei dischetti da applicare sulla pelle come una normalissima maschera viso in tessuto, lasciando in posa il tutto per circa 15 minuti.

Oltre alla preparazione dell’acqua di riso pura direttamente a casa propria, esistono in commercio tutta una serie di prodotti a base di o che contengono questo ingrediente e che si possono aggiungere alla propria skincare o haircare, godendo dei benefici dell’acqua di riso e donando benessere e bellezza a pelle e capelli giorno dopo giorno.

