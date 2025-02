Fonte: iStock Il segreto di bellezza che arriva dall'Oriente: la maschera viso al riso. Quali comprare e la ricetta fai da te

C’è una nuova ossessione beauty pronta a conquistarci perché promette di illuminare e uniformare la pelle, ma anche di idratarla in maniera profonda e di combattere i segni del tempo.

È la maschera al riso, un segreto di bellezza che arriva direttamente dall’Oriente e che si trova in formati differenti, da scegliere in base ai propri gusti.

Da quelle in tessuto, ai prodotti da spalmare, fino alla ricetta per provare a preparala da soli, una cosa è certa: l’inserimento nella routine di bellezza di questa maschera dovrebbe restituire una pelle splendida, rassodata, idrata e luminosa.

E anche su TikTok sta spopolando, segno che è uno dei trend di bellezza del momento e che vale la pena provarlo per sfoggiare anche noi una glow skin che cattura lo sguardo.

Quali maschere al riso comprare, come utilizzarle e come preparare una versione fai da te, veloce ed economica a casa propria.

Maschere al riso in tessuto, il segreto di bellezza che fa impazzire tutti

La pelle è da sempre al centro della scena beauty: sfoggiarla luminosa, idratata e uniforme è il sogno di tutte. Non stupisce, quindi, che la nuova crush in fatto di bellezza sia la maschera al riso che si può trovare in tanti formati differenti. Come, ad esempio, in tessuto.

Chi l’ha utilizzata sottolinea come sia in grado di idratare e rendere luminoso l’incarnato, lasciando la pelle morbida e migliorandone l’elasticità.

Tra i prodotti da provare vi è la Rice Face Mask for Keana Nadeshiko: in un’unica confezione ci sono 10 fogli, quindi altrettanti trattamenti, che contengono siero di riso al 100% giapponese, per un viso luminoso e idratato.

Rice Face Mask for Keana Nadeshiko Maschera al riso per una pelle favolosa: dieci pezzi

Sono, invece, sei e in mono confezioni le maschere viso di Xionghonglong: il tessuto è morbido e sottile, l’ingrediente principale è il riso e vanno applicate dopo la detersione, lasciando agire il prodotto per circa 10 – 15 minuti. Questa maschera idrata e rende il viso morbido ed elastico, inoltre è adatta a tutte le tipologie di pelle.

Missha propone una maschera al riso per il viso, la confezione contiene una sola unità ed è la scelta perfetta se si vuole provare sul proprio incarnato. Contiene estratto di riso e aderisce perfettamente alla pelle risultando leggera e sottile, proprio come una seconda pelle.

Maschera di Missha Una confezione per provare le proprietà del riso sulla propria pelle

Maschere al riso da spalmare: i prodotti che devi provare anche tu

Ci sono anche maschere al riso pensate per essere applicate direttamente su viso, senza l’utilizzo di tessuti appositi.

Per chi preferisce questa tipologia di prodotto, uno dei marchi da provare è Dyceittdia che propone due confezioni da 150 grammi di Ground Rice and Honey Glow Mask a un prezzo ottimo. La maschera è stata arricchita con crusca di riso e polvere di riso, e questi agiscono non solo andando a illuminare l’incarnato, ma anche a eliminare le cellule morte e le impurità. È nutriente e rassodante. Si applica sul viso lavato e si lascia agire seguendo le istruzioni.

Si chiama Ultimate Nourishing Rice ed è una maschera di Cosrx nutriente e per la notte, adatta a tutti i tipi di pelle: è infusa con il 68% di estratto di riso, si pone sul viso la sera prima di addormentarsi e promette di idratare e ripristinare la barriera cutanea mentre illumina e leviga le linee sottili e purifica. Per svegliarsi favolose.

Non disponibile.

Rice mask wash off, poi, è una maschera di Skin Food che se da una parte contiene il 20% di acqua di crusca di riso Cheorwon Odae che aiuta a illuminare, dall’altra esfolia delicatamente grazie alla polvere di riso Cheorwon Odae al 5%. Delicata e adatta a pelle secca, normale, grassa e sensibile.

Rice mask wash off Maschera che illumina ed esfolia delicatamente

Rice Mask di I’m from esfolia in maniera molto dolce, andando a eliminare cellule morte e impurità e restituendo una pelle wow: liscia e chiara. Questo prodotto, poi, contiene vitamine B1, B2 e acqua di riso. Per un viso rassodato e luminoso.

Offerta Rice Mask di I'm from Maschera che elimina le cellule morte e regala una pelle liscia e favolosa

La ricetta per la maschera al riso fai da te a casa

Sono tanti i prodotti di alta qualità che si possono acquistare, ma se volessimo fare la maschera al riso da sole? Chiaramente è possibile, non si tratta di elaborati professionali, ma può essere interessante e divertente sperimentare.

La ricetta è davvero basica e gli ingredienti da utilizzare sono solamente tre: si tratta di riso, acqua e miele. Per prima cosa si deve lavare il riso con attenzione e con acqua fredda per due volte, poi si deve cuocere. Completato questo passaggio si frulla insieme all’acqua della cottura, stando attenti a non lasciare troppo liquido, e un po’ di miele (circa un cucchiaio).

Dopo averlo fatto raffreddare, il composto si stende sulla pelle e si lascia sul viso per 15 minuti circa, poi si procede con il risciacquo. Due cose a cui prestare attenzione: quando si applica il preparato è bene evitare le zone del contorno occhi e della bocca e il prodotto che avanza va successivamente conservato in frigorifero all’interno di un contenitore chiuso e per un massimo di cinque giorni.

Si tratta di una variante molto economica e veloce da preparare, per sperimentare anche noi i benefici che il riso può avere sulla nostra pelle. Per un incarnato glow, sano, luminoso e idratato.

Vuoi conoscere novità, trend, offerte e must have per la tua bellezza? Allora devi iscriverti al nostro canale Telegram dedicato al beauty così non ti perderai nessun aggiornamento o sconto interessante.