Addio imperfezioni. Il correttore ultracoprente che sta spopolando su TikTok funziona davvero

Negli ultimi anni sono stati molti i personaggi dello show business e gli influencer che hanno affrontato pubblicamente il tema del disagio nel mostrarsi in pubblico con una pelle problematica. Dalle italianissime Giulia De Lellis a Matilda De Angelis fino alle star internazionali come Hailey Bieber e Kendal Jenner, acne e inestetismi della pelle possono colpire davvero chiunque e parlarne è sicuramente il primo passo per l’accettazione. Oltre a prendersene cura con prodotti specifici, è importante anche poter contare sul alcuni alleati del make up che minimizzino le imperfezioni e ci facciano sentire più sicuri di noi stessi.

Tra questi, TikTok ha portato alla luce un prodotto che è in grado di coprire totalmente qualsiasi tipo di brufolo, macchia o occhiaia e funziona davvero su tutti e tutte.

Stiamo parlando del correttore Nars Soft Matte Concealer, un correttore in pot da stendere a piccolissime dosi sull’inestetismo per farlo sparire per tutto il giorno.

Come funziona Nars Soft Matte Concealer

Nars Soft Matte Concealer è un correttore oil-free dal finish matte che minimizza macchie scure, occhiaie, rossori e imperfezioni per una copertura totale e un incarnato dall’aspetto uniforme e levigato.

Inutile dire che è già uno dei best-seller di Nars per la sua capacità di ridimensionare istantaneamente qualsiasi tipologia di imperfezione della pelle, donando all’incarnato un aspetto levigato e uniforme, con un effetto matte soft focus che dura tutto il giorno. Il segreto sta nella sua formulazione: Nars Soft Matte Concealer contiene polveri dalla struttura piatta che garantiscono un effetto a lunga durata senza evidenziare segni di espressione, piccole rughe o pori dilatati.

Inoltre, ha anche una funzione curativa in quanto, con il passare del tempo, la formula arricchita da peptidi, dell’acido ialuronico e del mix protettivo di vitamine A, C ed E (detto complesso Antioxidant Daily Defense), dona alla pelle un aspetto più levigato garantendo una copertura assolutamente naturale.

Le principali caratteristiche amate da chi lo ha scelto sono:

Formula senza oli, fondamentale per chi ha una pelle a tendenza acneica;

Formulato per una lunga tenuta;

Nonostante la sua pastosità, non secca e non evidenzia rughe e segni d’espressione;

Ideale per tutte le carnagioni.

Per verificare che l’abbinamento di tonalità sia perfetto, stendilo bene e lascia asciugare il prodotto sulla pelle. Ricorda che le tonalità possono variare leggermente tra una formula e l’altra in base a copertura e finish quindi non ti basare esclusivamente sulla tonalità di fondotinta o di altro correttore Nars che già possiedi.

Come si utilizza

Ecco come utilizzare al meglio Nars Soft Matte Concealer e massimizzarne l’efficacia e la durata:

Utilizza i polpastrelli per scaldare il prodotto, poi picchiettalo sulla pelle.

Picchietta il prodotto nelle zone interessate concentrandoti dove sono più visibili i segni della pelle, i pori e le rughe.

Stendi il prodotto usando un pennellino sottile a punta piatta per ottenere un finish uniforme.

