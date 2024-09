Kendall Jenner scommette su questa soluzione definitiva per dire addio a borse e occhiaie

Una crema per il contorno occhi per dire addio a borse e occhiaie? Si, è possibile, parola di Kendall Jenner!

Dopo una notte insonne o un periodo prolungato di stanchezza, può capitare (e ci siamo passate tutte) di svegliarsi una mattina con delle borse e occhiaie sotto gli occhi che spengono in un istante la luminosità e la freschezza del nostro viso e che, una volta arrivate, è difficile far andare via. E no, a volte non basta dormire di più, adeguarsi a uno stile di vita più salutare e bere più acqua durante il giorno (perché ricordiamolo, le borse sotto gli occhi sono date da un accumulo di liquido sotto cutaneo e l’idratazione risulta importantissima per ovviare la problema).

Ci sono momenti in cui la pelle ha bisogno di un aiuto in più e di un alleato che sappia davvero come agire e come farci dire addio alle addio a borse e occhiaie in modo definitivo.

Addio a borse e occhiaie: il prodotto miracoloso di Kendall Jenner

E cosa c’è di meglio che affidarsi a una crema per il contorno occhi amata anche da una super modella come Kendall Jenner? Un prodotto per cui non si è mai troppo giovani per iniziare a usarlo e che agisce in modo mirato sulla parte, nutrendola e idratandola in modo profondo. E dopo tutto se un consiglio così arriva da una donna che ha fatto della bellezza il suo lavoro possiamo pure crederci.

Ma di quale prodotto miracolo fa uso la modella per prendersi cura del suo contorno occhi e dire addio al problema delle borse e occhiaie?

Si tratta di una crema specificatamente formulata per la parte, in cui la pelle risulta più sottile. Un prodotto che ha una consistenza ricca e cremosa, e che contiene caffeina e olio di avocado, lasciando la zona ben nutrita ed energizzata. Una crema per il contorno occhi dalla texture unica e concentrata, ricca di Acidi Grassi Essenziali e Vitamine B+E, e che risulta particolarmente indicata per mantenere gli occhi ben idratati. Oltre al fatto che la caffeina aiuta a rinvigorire lo sguardo spento e stanco.

Un prodotto amatissimo dalla celeb e che sfrutta le proprietà uniche dell’avocado. Un ingrediente che oltre ad avere un buon potere antinfiammatorio, agisce anche in favore delle produzione di collagene, indispensabile per garantirsi una pelle giovane e idratata. Ma anche una crema per il contorno occhi che, almeno a giudicare da chi l’ha provata, piace davvero molto.

Kiehl's Trattamento Occhi Cremoso all’Avocado La crema contorno occhi amata da Kendall Jenner

Un concentrato di benessere per la pelle

Un prodotto che, giorno dopo giorno, allevia le borse e le occhiaie sotto gli occhi, anche in chi è abituata ad averle sempre non appena si sveglia. E che è anche facilissima da utilizzare. Basta scaldare leggermente la crema tra le dite, applicare il prodotto lungo l’osso orbitale e picchiettare delicatamente la parte per far assorbire la crema. Evitando di tirare la pelle e stressarla.

Una crema per il contorno occhi che si può usare durante la propria skincare mattutina e serale, subito dopo il siero e prima della crema viso. Donando un plus di nutrimento e idratazione alla parte e assicurandosi una netta riduzione delle borse e delle occhiaie sotto gli occhi, permettendovi di dirgli addio e di sfoggiare uno sguardo al top!

