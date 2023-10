Dua Lipa, nuova regina del pop. 15 cose da sapere

Instagram è sicuramente uno dei canali più usati per seguire i propri idoli e per rimanere aggiornati sulle loro vite. Ma cosa succede quando qualcuno scompare improvvisamente? È il caso di Dua Lipa, cantante britannica tornata sulla cresta dell’onda grazie a Dance The Night, brano parte della colonna sonora del film Barbie. La cantante è letteralmente sparita dai social, cancellando tutti i suoi post e preoccupando i fan, che non riescono a capire se questa sia una semplice scelta dell’artista o se dietro ci sia qualcosa di più.

Dua Lipa scompare da Instagram

Un profilo che vanta quasi 89 milioni di follower completamente svuotato. È così che i fan di Dua Lipa hanno trovato il canale Instagram della cantante. Nessun post, nemmeno la sua vecchia immagine di profilo, che ora è stata sostituita da un’immagine sui toni del blu che raffigura una serie di occhi. Inutile dire che i fan si sono subito chiesti quale fosse il motivo di questa “scomparsa” improvvisa, senza però trovare risposte certe.

Al momento, infatti, né Dua Lipa né i suoi collaboratori hanno dato spiegazioni dell’accaduto. Non è chiaro se questa scelta sia stata fatta volontariamente dalla star per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera o se sia un problema di hackeraggio: alcuni sostengono che la cantante si stia preparando per una “nuova era” in vista del suo prossimo album. Questa potrebbe essere una possibilità, considerando anche l’immagine di profilo “criptica”, l’unica cosa che ora i fan possono vedere sul suo canale.

I fan in attesa di risposte

Come ogni fanbase che si rispetti, i follower di Dua Lipa sono rimasti molto sorpresi e preoccupati dalla scomparsa dei post della cantante. Su X (Ex Twitter) i fan si sono scatenati con le ipotesi sul perché la cantante britannica fosse sparita senza annunciare nulla: “Vedo che hai cancellato tutte le tue foto da Instagram. Se hai bisogno di parlare, sono qui” scrive un fan preoccupato.

Molti altri, invece, credono che questa scelta sia semplicemente un momento di pausa che la cantante si è concessa per iniziare qualcosa di glorioso legato alle sue prossime uscite musicali. “NESSUNO SI MUOVA! Dua Lipa ha rimosso tutti i suoi post e ha aggiornato la foto del suo profilo instagram! DUA STA ARRIVANDO” e ancora “La pulizia di Instagram di Dua Lipa mi ha fatto entusiasmare per quello che verrà dopo!”

Il futuro di Dua Lipa

Che questa scelta sia calcolata o meno, sicuramente Dua Lipa è riuscita ancora una volta a far parlare di sé. La cantante era già riuscita a far emozionare i fan debuttando come attrice nel film Barbie, che l’ha vista protagonista anche grazie a Dance The Night, brano che ha fatto parte della colonna sonora del film con la bella Margot Robbie e che ha tutte le carte in regola per vincere un Oscar. Ora, pare che la cantante si stia concentrando sul suo prossimo album, in uscita nel 2024. “Ne ho ascoltato una parte ed è incredibile. Per questo nel video di Dance The Night si vede una sfera stroboscopica cadere e distruggersi: è un po’ come se calpestasse sfacciatamente quella fase della sua musica per dirigersi verso il suo prossimo capitolo”, ha raccontato il produttore Mark Ronson in un’intervista. Che sia proprio per questo motivo, allora, che Dua Lipa abbia deciso di sparire per un po’?