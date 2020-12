Non solo piumino: ecco delle alternative glamour!

editato in: da

Lo so, la tentazione di indossare il piumino è forte, soprattutto quando fa freddo. C’è da dire però che non è un capo particolarmente stiloso, quindi come fare? La buona notizia per voi è che ci sono tante opzioni per essere eleganti e per non patire il freddo. Portate pazienza per la monotonia degli scatti: sono sempre io!

Non solo piumino: il cappotto a vestaglia

Perfetto per voi se volete mettere in evidenza il punto vita, il cappotto a vestaglia può essere lungo o corto. Come ho detto tante volte anche sul mio blog, se siete minute, ma proporzionate, potete tranquillamente permettervi il cappotto lungo. Fate attenzione però a scegliere la taglia giusta: non deve esservi troppo morbido di spalle o lungo di manica. Nel caso, fatelo aggiustare da una brava sarta. Completatelo con una bella sciarpa caldissima e siete a posto!

Non solo piumino: il cappotto corto

A me piace molto, anche in fantasia. È l’ideale per voi se la vita non è il vostro punto di forza e volete concentrare l’attenzione, ad esempio, sulle gambe. Indossatelo con i jeans, ma anche con una gonna a matita e stivali al ginocchio. Anche qui, sciarpona e via!

Non solo piumino: la pelliccia lunga

Oh yes, qui mi vedete proprio in modalità “esco di casa in tuta per recuperare le bimbe”. Ho addosso una tuta in lana e sopra ci ho messo un’ecopelliccia lunga, caldissima e non troppo voluminosa. Vi assicuro che tiene caldo quanto un piumino!

Non solo piumino: la pelliccia corta

Eh sì, ce l’ho anche in versione corta e la porto molto volentieri con pantaloni cropped e anfibi, combinazione che vi consiglio se avete gambe robuste. In questo modo le metterete in evidenza nel modo giusto! Il tocco in più? Qui è il basco: berrettino un po’ francese, facile e che trovo adatto alla pelliccia corta. Che ne pensate?