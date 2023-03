Fonte: Getty Images, Icona Kaos, Rinascimento, Santoni, Jimmy Choo, Unisa Gonna a matita e slingback: idee di stile per la primavera

Amo questo trend! La gonna a matita abbinata alle slingback (le décolleté con il tallone scoperto e il cinturino dietro la caviglia) sembra venuta fuori direttamente dagli anni Cinquanta e porta con è la stessa femminilità e lo stesso charme. Ora sta a noi portarla con stile ed eleganza. Vediamo insieme qualche spunto.

La gonna a matita e le slingback: con tacco alto e blusa

Indossata in modo easy chic, va benissimo anche per occasioni non proprio casual. Il mio suggerimento, per non sembrare troppo ingessate, è quello di portare la blusa dentro solo nella parte anteriore e lasciare che esca dietro. Se la gonna però è a vita alta, questo discorso non vale: indossate la camicia dentro la gonna, poi alzate le braccia in modo che i lati si ammorbidiscano. L’effetto sarà più casual, pur restando elegante. Se invece l’addome è un vostro punto di forza, potete osare anche con bluse cropped.

Gonna a matita abbinamenti: con tacco medio o basso

Anche con il tacco medio o basso, le slingback non perdono il loro fascino: diventano semplicemente più facili da indossare. Vi basta anche un semplice pull in tinta unita su una gonna stampata e vedrete immediatamente che otterrete un look raffinato. Aggiungete un trench e otterrete l’outfit primaverile perfetto.

La gonna a matita e le slingback: in fantasia con un tocco di colore

Una camicia in tinta unita abbinata a una gonna a matita e a slingback che riprendano uno dei colori della gonna: è un modo per sdrammatizzare un po’ questo look di per sé un po’ formale. Potete scegliere una camicia bianca dal taglio basico oppure optare per un modello più ricco. Attenzione però: se la fantasia della gonna è importante, fate in modo che la camicia sia il più semplice possibile. Un’altra alternativa è scegliere una slingback super basic, bianca ad esempio, su un look coloratissimo: lo renderete immediatamente più facile e portabile.

Gonna a matita e slingback come indossarli

La gonna a matita è un capo estremamente versatile: vi basta dosare la lunghezza nel modo giusto, in modo che vi valorizzi al massimo. Ad esempio, se avete polpacci importanti, evitate le lunghezze midi e preferite qualcosa che arrivi appena sotto il ginocchio. In questo caso, optate per slingback con 4/5 centimetri di tacco, che slanceranno immediatamente la linea della gamba.

Slingback scarpe a chi stanno bene

Le slingback hanno un grandissimo vantaggio: stanno bene un po’ a tutte! Vi basta solo saper scegliere l’altezza del tacco più adatta a voi. Se avete polpacci o caviglie importanti mantenetevi su un tacco 4/5 centimetri, evitando il raso terra o i tacchi alti. Se avete il piede lungo, preferite quelle con la punta in colore diverso, via aiuteranno a creare l’effetto ottico di renderlo più corto. Se avete pianta larga, evitate le punte sfilate e preferite quelle più tonde.

Gonna a matita a chi sta bene

La gonna a matita ha un taglio molto classico, che può essere sdrammatizzato scegliendo colori particolari. È perfetta per voi se amate le gonne comode e chic, dal taglio pulito, quindi niente pieghe né movimenti fluttuanti. Se vi pace, ma le gambe non sono il vostro punto di forza, oppure sono un po’ robuste, optate per materiali più rigidi e contenitivi.