Gonna a pieghe: come indossarla e abbinarla con stile

Fonte: Getty Images idee di look con la gonna a pieghe

La gonna a pieghe ormai è diventato un must dell’armadio. È un capo declinabile in tutti i colori, le fantasie, le pesantezze, che può essere davvero abbinato in mille modi diversi e in tutte le stagioni. In questo post voglio darvi qualche idea per indossarla con stile, a seconda della lunghezza che preferite.

Gonna a pieghe, idee per indossarla con stile

Corta

Decisamente per le teen o per chi ha gambe perfette, ma in ogni caso non sopra gli “anta”. Da indossare con felpe e sneakers per un look più casual oppure con camicie e pull per un effetto old school. In questo caso, la gonna è meglio sceglierla in tinta unita nei toni di blu o nero, oppure in versione tweed o principe di Galles, che danno sempre un tocco molto classy. Ai piedi, anfibi, ankle boots o chelsea boots.

Fonte: Getty Images

Midi

La midi mi piace, perché si adatta bene a tanti tipi diversi di fisico. Se portata a vita alta poi, allunga la figura e la spezza nel modo giusto, specialmente nel caso dei fisici a clessidra. In autunno inverno, potete completarla con un pull tricot oversize, oppure con un bel cappotto destrutturato. Con la bella stagione invece, via libera ai capi in figura, quindi con crop top o maglie che lascino scoperto il punto vita.

Fonte: Getty Images

Lunga

La gonna a pieghe lunga è super se portata in versione casual, in modo da sdrammatizzarla. Abbinatela quindi a felpe in cotone, anche con il cappuccio, e a sneakers e scarpe basse. D’estate invece, via libera ai sandali, anche a piede nudo. Saranno perfetti. Per quanto riguarda il colore, a seconda della stagione preferitela chiara, sui toni del grigio, del beige, del rosa o del metal per la primavera estate. Scura, quindi blu, verde bosco, bordeaux o marrone per i mesi freddi.

Fonte: Getty Images

Quando portare la gonna a pieghe

La gonna a pieghe va benissimo praticamente in qualsiasi contesto: dall’ufficio alla cerimonia, a seconda degli accessori e dei capi con cui la abbinerete, funziona sempre. In contesti eleganti sarà sufficiente scegliere tessuti preziosi come la seta o l’eco viscosa, fluidi e morbidi, e abbinare scarpe alte e pochette. In versione da tutti i giorni, andrà benissimo portata con le sneakers, gli stivali, le slingback… con quello che preferite, avendo cura di bilanciare la parte sopra, quindi, ad esempio, con una camicia in denim in caso di sneakers e un bel pull morbido in caso di stivali invernali.

Fonte: Getty Images

A chi sta bene al gonna a pieghe

Contrariamente a quello che si può pensare, la gonna a pieghe può stare bene a molti fisici diversi, non serve essere per forza alte e magre. Vi basta sceglierla in modo da valorizzare la vostra fisionomia e abbinarla di conseguenza! Se avete addome morbido e non volete segnarlo, ad esempio, sarà sufficiente indossare sopra un top svasato, appena più lungo del punto vita. Se volete allungare le gambe (e quindi tutta la figura), vi basta scegliere un modello a vita alta e sottolineare il punto vita con una camicia legata o con una cintura.