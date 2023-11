Monospalla che passione! Come indossarlo copiando dalle celebs

Come indossare abiti e top monospalla, super trend dell'estate: ecco i look delle celebs

Fonte: Getty Images Come indossare il top monospalla

Spalle scoperte? Spalle coperte? Per le indecise, c’è la via di mezzo: il monospalla! Scherzo ovviamente! Scherzi a parte però, questo trend sta andando fortissimo e lo vedremo molto per tutta l’estate. Quindi, se siete pronte a scoprirvi solo a metà, ecco i miei consigli per voi!

A chi sta bene il top monospalla

Quando si tratta di avere le spalle scoperte, che sia una o che siano due, immediatamente la prima domanda che mi sembra di sentirmi fare è questa: e se io ho le spalle strette? E se le spalle non sono il mio punto di forza? Dunque: abiti o top ad una spalla sola, chiaramente tendono a focalizzare l’attenzione sulla parte alta del corpo. Se non è proprio il vostro punto di forza e non ve la sentite di esibirvi così tanto, lasciate state: optate piuttosto per una camicia con la rouche davanti e sulle spalle, le farà sembrare visivamente più larghe. In linea di massima, tenete presente che i tagli diagonali e asimmetrici, come quello di un top monospalla appunto, tendono a restringere la linea della spalla, quindi saranno perfetti se avete le spalle aperte.

A cosa fare attenzione quando si indossa il top monospalla

Nota fondamentale: la biancheria! Monospalla significa che il reggiseno non si deve vedere! Guai a indossare una spallina in bella vista: ammazzate proprio il modello, perché nn sarà più un capo monospalla (appunto). Se avete poco seno, potete anche pensare di restare senza reggiseno. In caso contrario, optate per un reggiseno a fascia che vi sostenga bene, quindi ben costruito.

Idee di look con capi monospalla

L’abito

Ideale per una serata fuori con le amiche, funziona bene sia corto che lungo, da scegliere ovviamente tenendo presenti i vostri punti di forza e di debolezza. Quindi, non sentitevi obbligate a portare un capo per forza aderente o stretto: esistono molto modelli belli e glam anche dal taglio un po’ più confortevole e morbido.

Il top

Decisamente più facile dell’abito, potete portarlo con i jeans per un’uscita il sabato oppure con una gonna a tubino per un aperitivo serale. Potete abbinarlo anche a pantaloni a sigaretta, mentre non lo vedo su una gonna a ruota: è troppo importante per abbinarlo ad un top così. Via libera anche a shorts in denim e parachute pants per un look più street style.

Quando indossare il top monospalla

Personalmente, non è un capo che consiglio per la scuola: vi lascia troppo scoperte, lo vedo poco adatto. Se volete esibire le spalle (solo un pochino, però) meglio una scollatura a barchetta. Idem dicasi per un pranzo con la futura suocera! È perfetto invece per un’uscita tra amiche, per il cinema, l’aperitivo, la serata fuori… insomma, per tutti i contesti non troppo formali in cui volete una nota glamour nel vostro look!