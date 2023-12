Fonte: IPA Emma Marrone

Emma conclude il tour nei club e si lascia finalmente andare. Poche date, se consideriamo quelle a cui ci aveva abituati, ma raccolte e con il pubblico che la ritrova carica dopo un periodo difficilissimo. È l’anno della rinascita, per lei, che torna con un album che si stabilisce presto tra i più venduti delle ultime settimane e che è un tributo a Rosario, il suo papà, perso a fine 2022 e punto fermo della sua vita insieme alla mamma e al fratello Francesco.

L’addio di Emma al palco: “Piangere di gioia e nostalgia”

È come un filo che si spezza e che, ogni volta, va tessuto dall’inizio. È quello che prova Emma Marrone alla fine di ogni tour, alla fine di un percorso come questo che l’ha riportata sul palco dopo un po’ di tempo con una nuova consapevolezza. Senza la presenza di suo papà Rosario, che porta sempre nel cuore e nelle parole del brano Intervallo che ha scritto per lui, ma con il pubblico che ha finalmente sentito di nuovo vicinissimo: “Piangere di gioia e di nostalgia… È stato un tour nei Club incredibile. È stato un altro viaggio in una nuova dimensione. Non mi scorderò mai dei vostri occhi. Del vostro cuore. Di tutto ciò che mi avete donato. Vi voglio bene e vi ringrazio infinitamente. È solo l’inizio… Io vi aspetto sempre. A presto”.

Due singoli di successo, da Mezzo Mondo a Iniziamo dalla Fine, e un album che le ha dato grandi soddisfazioni. Un successo incredibile che ritorna dopo il limbo degli ultimi anni e che ha caratterizzato moltissimi artisti, ma che lei ha attraversato con grande coraggio tornando alle origini e ripartendo dai locali. Non è che l’inizio, come dice lei, e non poteva essere altrimenti. Souvenir è proprio un punto di partenza dal quale ricominciare a cantare, a vivere, a riprovarci. Fino al palco del Festival di Sanremo.

Emma torna a Sanremo 2024

Sono passati oltre 10 anni dalla vittoria di Emma Marrone a Sanremo, con il brano scritto da Kekko Silvestre dei Modà Non è l’inferno, ma il ritorno sul palco del Teatro Ariston le provoca sempre una grande emozione. Il titolo del brano scelto per l’edizione 2024, l’ultima condotta da Amadeus è Apnea. Ad annunciarlo è stata lei stessa sul palco di Sanremo Giovani, dov’è arrivata con un bellissimo abito di vernice rossa che ha messo in risalto tutta la sua bellezza.

Emma mancava da Sanremo da pochissimi anni. La sua ultima partecipazione risale infatti al 2022, anno in cui gareggiò con il brano Ogni volta è così, ma è stata anche conduttrice con Arisa e Carlo Conti nel 2015 oltre ad aver partecipato nel 2011 in duetto con i Modà in Arriverà, nel 2012 con Non è l’inferno mentre nel 2014 è stata scelta come rappresentante dell’Italia a Eurovision Song Contest con il brano La mia città. Ora che Souvenir in da club è finito, può dedicarsi completamente alla nuova avventura a Sanremo 2024 che condividerà con altri 27 artisti ai quali si sono aggiunti i 3 vincitori dell’asse Sanremo Giovani.