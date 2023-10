Stefano De Martino e Emma Marrone di nuovo insieme: scintille al party

Fonte: IPA Emma Marrone e Stefano De Martino

Passano gli anni ma non certi feeling. Stefano De Martino e Emma Marrone, gli ex fidanzati che hanno fatto sognare tutti con la loro love story ad Amici di Maria De Filippi, sono tornati a farsi vedere insieme. I due, come è noto, si sono mollati dopo l’incontro tra l’ex ballerino e Belen Rodriguez ma la cantante salentina è sempre rimasta nel suo cuore. Tanto che la Brown non ha avuto problemi ad invitare il conduttore Rai al suo ultimo party, quello per organizzare l’uscita del suo nuovo disco.

Stefano De Martino al party di Emma Marrone

A Milano è stata organizzata una festa per il lancio di Souvenir, recente fatica musicale di Emma Marrone. Tantissimi i personaggi famosi presenti e non è di certo passata inosservata la presenza di Stefano De Martino. Il 34enne, come mostrato da alcune stories postate sui social network, si è divertito tra canti e balli, accompagnati da grandi sorrisi. De Martino è molto vicino ad Emma: i due si sono amati dal 2010 al 2012. Una storia d’amore importante, rimasta nel cuore di entrambi.

Nonostante il tradimento di Stefano De Martino con Belen Rodriguez, che è poi diventata sua moglie nel 2013, Emma Marrone ha saputo ricucire un bel rapporto d’amicizia con il suo ex storico. Qualche tempo fa l’artista si è detta orgogliosa della carriera di Stefano, che si è ritagliato un proprio spazio in televisione dopo aver chiuso con il mondo della danza. I più romantici sognano un ritorno di fiamma, magari come accaduto a Ben Affleck e Jennifer Lopez, ma per ora si tratta di una mera utopia.

Stefano De Martino, che ha detto addio per l’ennesima volta a Belen dalla quale ha avuto il figlio Santiago, è oggi legato a Martina Trivelli, 26enne impiegata in un’azienda di cosmetici. Una relazione non ancora ufficializzata ma le paparazzate parlano chiaro: c’è grande intesa. Secondo le indiscrezioni, De Martino avrebbe confidato agli amici più cari di essere molto felice di questo nuovo legame e soprattutto di frequentare una persona del tutto estranea al mondo dello spettacolo. Emma Marrone risulta invece single.

Stefano De Martino lontano da Belen Rodriguez

Mentre Stefano De Martino era impegnato a fare festa con Emma Marrone, Belen Rodriguez è finita al centro della cronaca rosa per via delle sue condizioni di salute. La soubrette argentina non starebbe vivendo un momento semplice. Ignote le cause: si è parlato di un ricovero in una clinica di Padova ma niente di certo. La diretta interessata ha però ammesso di essere dimagrita parecchio nell’ultimo periodo: ben sette chili, probabilmente dovuti allo stress post rottura da De Martino e all’addio a Mediaset.