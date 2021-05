Kate Middleton regina, il figlio di Camilla fa una rivelazione sul futuro

editato in: da

Tom, figlio di Camilla Parker Bowles, parla per la prima volta del futuro di sua madre e, indirettamente, di Kate Middleton. Dopo la morte del principe Filippo infatti si è iniziato a discutere riguardo il futuro della Corona. La Regina Elisabetta ha da poco compiuto 95 anni e secondo gli esperti presto potrebbe lasciare spazio ad altri membri della Royal Family.

Da una parte c’è chi è convinto che Carlo prenderà il suo posto, affiancato da Camilla. Dall’altra in molti sono certi che a salire sul trono saranno Kate Middleton e William che in questi mesi hanno dimostrato di essere pronti per prendere in mano la monarchia britannica e guidarla verso il futuro.

Sulla vicenda è intervenuto Tom, figlio di Camilla, legatissimo a sua madre. Il critico gastronomico e giudice di MasterChef è stato intervistato dal The Times. Tom ha raccontato il dolore per la morte della compagna Alice Procope, scomparsa a soli 42 anni a causa di un cancro, e ha parlato anche del futuro della monarchia. Secondo quanto riportato dall’uomo, che di sicuro conosce molto bene i retroscena legati alla Corte, la Regina non avrebbe ancora preso una decisione. Non ci sarebbe stata dunque una scelta fra Kate e Camilla, entrambe sarebbero in lizza per diventare regina.

“Non so se mamma sarà regina – ha ammesso -. La verità è che questa cosa ancora non è stata decisa”. Tom ha inoltre spiegato come il ruolo della madre nella fine del matrimonio fra Diana e Carlo sia ancora oggi un tema che pesa sulla sua famiglia. Quando Lady D rilasciò la celebre intervista in cui parlava di un “matrimonio troppo affollato”, riferendosi alla relazione segreta fra Carlo e Camilla, lui aveva 18 anni e la sua esistenza cambiò. Tom ha rivelato che ancora oggi i suoi figli vengono insultati sui social per via della nonna. “Io ai miei figli dico: Non vi offendete. Vi attaccano perché credono di conoscervi. Ma non è così”, ha spiegato.

Il futuro di Kate e Camilla dunque resta ancora incerto. Se la prima ha dimostrato sempre di più di essere all’altezza del ruolo che la attende, la seconda porta ancora il peso di un passato che, forse, non è stato mai dimenticato dai sudditi inglesi.