Kate Middleton, Charlotte festeggia i 6 anni con una foto ed è sempre più bella

Charlotte di Cambridge, quanto è cresciuta la figlia di William e Kate

Charlotte festeggia i 6 anni con una foto su Instagram ed è identica a mamma Kate Middleton. La secondogenita dei Cambridge sta crescendo in fretta, diventando bella ogni giorno di più. Nell’ultimo scatto pubblicato sui social in onore del suo compleanno, che si celebra il 2 maggio, Charlotte è dolcissima.

La piccola sorride alla fotocamera, con i capelli lunghi e un vestitino a fiori. A scattare la foto mamma Kate, appassionata di fotografia, durante una giornata con la famiglia nella tenuta dei Cambridge nel Norfolk. Solo qualche settimana fa la Middleton aveva condiviso un altro scatto privato, questa volta dedicato a Louis, il suo terzogenito.

Se George e Louis sembrano aver ereditato tutto da papà William, Charlotte è la fotocopia di Kate e cresce molto in fretta. Solo qualche anno fa l’avevamo vista al matrimonio di Meghan Markle e Harry, tenerissima con il suo caschetto e le linguacce. Ora la ritroviamo con i capelli lunghi e un sorriso disarmante. “Charlotte sa sempre quello che vuole”, ha confidato una fonte al Daily Mail, svelando come la secondogenita dei Cambridge sia già una bambina piuttosto decisa.

Se la bellezza è quella di mamma Kate e l’amore per la danza arriverebbe da nonna Diana, Charlotte avrebbe un carattere simile a quello della Regina con un pizzico dell’animo ribelle di zio Harry. D’altronde negli eventi pubblici la piccola non ha mai mancato di mostrare il suo carattere forte. Al contrario di George, già rifiuta di dare la mano a papà in pubblico, sceglie personalmente i suoi vestiti (candidandosi a diventare icona di moda) e sarebbe inflessibile con i fratelli.

In casa comanderebbe lei e, secondo gli esperti di affari reali, avrebbe davanti un futuro da vera ribelle. “Contrariamente alle aspettative, i mediani sono promotori di cambiamento nell’economia, in politica e nella scienza, molto più che i primogeniti”, hanno spiegato Catherine Salmon e Katrin Schumann, che hanno realizzato il libro The secret power of middle children.

E in parte Charlotte una piccola rivoluzione l’ha già compiuta. Non sarà mai regina, ma grazie al Crown Act del 2013 non è stata scavalcata dal fratello minore Louis, rimanendo al quarto posto nella linea di successione al trono.