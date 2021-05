Alberto Angela, Lino Guanciale ospite speciale di Ulisse

editato in: da

Alberto Angela e il suo Ulisse – Il Piacere della Scoperta tornano in TV il 27 maggio con un appuntamento speciale, nella puntata dedicata a due personaggi importanti del Medioevo: San Francesco e Santa Chiara. Per l’occasione, l’ospite speciale sarà Lino Guanciale, che avrà modo di interpretare il Cantico delle Creature e non solo.

Con un post su Facebook, Angela ha annunciato una collaborazione davvero unica: il quarto appuntamento di Ulisse è molto atteso dai fan storici del programma, soprattutto dopo quelle voci che lo davano per sospeso. Nel prossimo episodio di Ulisse – il finale di stagione – oltretutto, avremo l’occasione di ritrovare Alberto insieme al padre, Piero. Gli Angela affronteranno un tema quanto mai importante e attuale: i cambiamenti ambientali della Terra.

“Carissimi, vi aspetto ad Ulisse insieme a Lino Guanciale che ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta di San Francesco e Santa Chiara, due giovani che si sono ribellati al proprio destino e hanno scelto una strada nuova”. Un’anticipazione ricca di informazioni: avremo modo di lasciarci trasportare dall’incredibile sapienza di Angela, che stavolta ci farà scoprire due figure cardine della storia del Medioevo.

“Lui era il figlio di un mercante di stoffe, il padre sognava per lui un futuro agiato, l’armatura da cavaliere. Lei, di famiglia nobile, destinata a un buon matrimonio. Entrambi decideranno di abbracciare la fede in maniera impetuosa”. Siamo abbastanza sicure che sarà un crescendo di scoperte, emozioni e cultura, oltre che di spettacolo.

Al termine del suo post su Facebook, Angela ha nominato l’attore Lino Guanciale, molto amato e dalla grande capacità espressiva: “Lino interpreterà per noi il Cantico delle Creature e leggerà il testamento di San Francesco“. Possiamo dunque aspettarci una puntata d’eccezione, all’insegna della cultura, della storia e del passato.

Angela, che negli ultimi tempi ha smentito le voci della sospensione di Ulisse, è tra i divulgatori migliori di sempre, degno figlio di suo padre, Piero Angela. L’episodio su San Francesco e Santa Chiara è imperdibile: “Sarà dedicata ai santi e ribelli”, ha spiegato Alberto. Insomma, un annuncio che ha reso felicissimi i fan: Alberto Angela e Lino Guanciale, insieme, faranno scintille.