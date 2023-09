Stefano De Martino, chi è Martina Trivelli: la presunta nuova fidanzata

Stefano De Martino ha voltato pagina. Il conduttore Rai, che si è preso l’intera estate per rilassarsi, è stato paparazzato insieme alla sua nuova (presunta) fiamma con la quale avrebbe ritrovato il sorriso. Stiamo parlando di Martina Trivelli, giovanissima donna lontana dal mondo dello spettacolo e con la quale è stato fotografato in atteggiamenti affettuosi. A rivelare di questa nuova frequentazione è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato le immagini che li ritraggono insieme.

Chi è Martina Trivelli, la nuova fiamma di Stefano De Martino

26 anni e originaria di Pescara, Martina Trivelli è nata il 15 settembre 1997 e lavora nella divisione commerciale di un noto brand di cosmetici dove ricopre il ruolo di Retail Specialist. Di lei non si sa molto, se non che è lontana dal mondo dello spettacolo e che è molto seguita su Instagram. Con i suoi follower, condivide scatti di vita quotidiana e dei suoi viaggi in giro per il mondo. Nelle immagini che sono comparse sul settimanale, la coppia ha trascorso una serata romantica – in un ristorante, per una cena a lume di candela – per poi recarsi a casa insieme.

Si tratta della prima ragazza con la quale Stefano De Martino si fa vedere dopo la separazione da Belen Rodriguez. Lei ha già voltato pagina con Elio Lorenzoni, il nuovo compagno che ha già presentato in famiglia, mentre lui attende di ritornare al lavoro nonostante la brusca chiusura di Stasera tutto è possibile, piuttosto criticata da Francesco Paolantoni.

Le ex di Stefano De Martino prima di Martina Trivelli

Il conduttore Rai, nonché ex ballerino, è noto per avere una ex famosissima. Stiamo parlando di Belen Rodriguez, con la quale ha provato a ricucire il rapporto per ben tre volte. I due si sono lasciati definitivamente a metà 2023, dopo una crisi che era iniziata molto tempo prima. Hanno però tentato in tutti i modi di salvare il matrimonio, ritenendo che l’amore potesse superare tutto, ma l’evidenza dei fatti racconta qualcosa di molto diverso.

Tra le ex di Stefano De Martino compare anche Emma Marrone, che ha conosciuto sui banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Qui si sono innamorati e qui si sono lasciati: lui non aveva potuto resistere al fascino e alla bellezza di Belen, per la quale ha interrotto la sua relazione con l’artista salentina che aveva scoperto del suo tradimento grazie a Maria De Filippi. Dopo la seconda rottura con sua moglie, che nel frattempo ha iniziato a frequentare Antonino Spinalbese dal quale ha avuto Luna Marì. Sul suo rapporto con Belen, aveva raccontato: “Ogni volta che ci siamo lasciati, io perdevo la fede nunziale, ora ne ho tre. Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa”. Dopo, solo qualche breve flirt fino al ritorno di fiamma.

La sua prima estate da single, dopo la fine del matrimonio con Belen, l’ha trascorsa al mare e circondato dai suoi affetti più cari. In particolare dall’amore di suo figlio Santiago, al quale è legatissimo. Ora, nella sua vita è arrivata Martina Trivelli. Sarà amore?