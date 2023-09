Stefano De Martino con la nuova fiamma. E per Belen scoppia la passione con Elio

Le loro strade si sono divise già da qualche tempo, e per entrambi è giunto il momento di andare avanti: Belen Rodriguez ha iniziato la sua storia con Elio Lorenzoni e non ha più alcuna intenzione di nascondersi, mostrandosi con il suo nuovo partner su Instagram e in giro per le strade di Milano. Ma anche Stefano De Martino avrebbe voltato pagina: l’ex ballerino di Amici è infatti uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo.

Stefano De Martino, chi è la sua nuova fiamma

Fino a ora non si era fatto “pizzicare” con nessuna donna al suo fianco, ma adesso per Stefano De Martino sembra essere arrivato il momento di voltare pagina. Dopo la rottura con Belen infatti il conduttore per la prima volta è uscito allo scoperto con una nuova fiamma: non l’aveva mai fatto, neanche durante i lunghi periodi di separazione dalla moglie.

Ovviamente De Martino è sempre stato al centro del gossip, ma fino a ora non era mai stato colto “sul fatto”: solo gossip e indiscrezioni sulla sua vita sentimentale, mai prove inequivocabili. Adesso qualcosa sembra essere cambiato: l’ex ballerino di Amici si è fatto paparazzare dal settimanale Chi al fianco di una ragazza, e mai, prima di questo momento, era accaduto. Si tratterebbe della sua nuova fiamma, Martina Trivelli, 26enne di Pescara che lavora a Milano da parecchio tempo nel reparto commerciale di una nota azienda di cosmetici.

I due sono stati avvistati insieme per le strade di Milano dopo una serata insieme: dopo una cena presso il ristorante vegano di Claudio Antonioli, avrebbero poi passato la notte a casa di Stefano. Nessun atteggiamento particolarmente intimo per i due – almeno in pubblico – ma il fatto di essere uscito alla scoperto per la prima volta potrebbe avere un significato particolare.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, passione alla luce del sole

Mentre pare che Stefano abbia definitivamente chiuso il capitolo Rodriguez, Belen già da qualche tempo frequenta Elio Lorenzoni, imprenditore bergamasco che conosce da molti anni ma con cui sembrerebbe scoccata la scintilla solo da pochi mesi.

La relazione tra i due non è mai stata ufficializzata, ma del resto non servono comunicati o note stampa quando ci sono i post su Instagram a parlare chiaro. In molti hanno pensato che questa storia fosse una montatura, l’ennesima mossa per continuare a far parlare di sé, ma le ultime foto pubblicate da Diva e Donna non lasciano spazio ai dubbi.

Il settimanale infatti ha fotografato la coppia in giro per Milano, mentre la showgirl e l’imprenditore si scambiano baci appassionati: se fino a ora la showgirl aveva giocato sull’ambiguità che poteva rappresentare la loro decennale amicizia, gli scatti del giornale di gossip danno l’ennesima conferma di una storia d’amore che procede a gonfie vele.

Del resto l’affinità dei due è evidente, soprattutto dopo la loro vacanze sulle Dolomiti, in cui si sono mostrati complici e innamoratissimi. “Ora mi sento di nuovo bene”, aveva scritto lei su Instagram qualche giorno fa: e il motivo dei suoi sorrisi non può che essere Elio.