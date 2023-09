Stefano De Martino, show al matrimonio con la “sostituta” di Belen

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Stefano De Martino ha ormai scoperto da tempo, a sue spese, quale sia il prezzo della fama. Si dice che la prima rottura con Belen Rodriguez sia avvenuta proprio a causa della grande pressione che i due percepivano. Occhi puntati su di loro in ogni istante e paparazzi nascosti ovunque.

Stavolta però le cose sono diverse, e non poco. Il gossip non è mai mancato intorno alla coppia, che ha però dimostrato come dietro ogni voce ci fosse un bel po’ di verità. Ancora una volta si sono lasciati e c’è da credere per sempre, ma chi può dirlo, e lui dimostra di saper gestire molto bene i due aspetti della sua vita, privata e pubblica.

Attraverso le storie Instagram ha raccontato le sue vacanze estive, trascorse con suo figlio Santiago, e ora si mostra sereno e sorridente al matrimonio di una sua cara amica, Francesca La Marca, che ha sposato Paolo Zappolini. Dalle immagini che circolano si vede lo showman Rai scatenarsi, vivendo una giornata da sogno tra canti e balli senza sosta.

Stefano De Martino, relax dopo Belen

L’estate di Stefano De Martino non è stata di certo vissuta all’insegna della riservatezza e della tristezza. Tanto si è detto e scritto su di lui ma, a differenza di Belen Rodriguez, ormai sua ex, ha deciso di non “giocare” con i fan, lanciando indizi e offrendo elementi per la comparsa di nuovi articoli.

Ha vissuto le sue vacanze, in preparazione del ritorno in televisione, e ora si è divertito come invitato d’eccezione al matrimonio della ballerina televisiva, sua grande amica, Francesca La Marca. I due si sono anche scatenati in pista, ballando sulle note di Dubbi non ho, di Pino Daniele.

La loro sintonia è evidente e per fortuna si trattava del matrimonio di lei, altrimenti sarebbero di certo comparse voci sulla nuova coppia, come quella composta ora da Belen ed Elio Lorenzoni. Affascinante come sempre, nel suo completo scuro, privo di cravatta, ha dato prova di non aver di certo perso il ritmo, quello che lo ha reso famoso ad Amici.

Un nuovo inizio

Strano pensare che uno dei primi appuntamenti privati dopo la rottura con Belen Rodriguez sia stato proprio un matrimonio. Un evento al quale pensava magari di poter prendere parte con la madre di suo figlio, e che invece lo ha visto ballare con una “sostituta” d’eccezione, la sposa. I due si sono sposati nel 2013 e quella cerimonia sembrava poter celebrare una storia d’amore destinata a durare per molto tempo.

I fan ci credevano e il loro ennesimo ritorno di fiamma li aveva convinti a fidarsi. Stavolta più maturi e certi dei propri sentimenti. È invece tutto scoppiato ancora una volta, ma la coppia ha mantenuto rapporti civili, soprattutto per il bene dei figli. Proprio in merito a Santiago e Luna Marì, pare che i fratellini, molto legati, abbiano spinto anche i rispettivi padri a stringere un’amicizia inaspettata. Ricordiamo che la piccola è figlia di Antonino Spinalbese.

Il nuovo inizio di Belen si chiama Elio Lorenzoni, amico da una vita. Per Stefano De Martino, invece, non sembra esserci un flirt, non uno noto almeno, anche se molti continuano a puntare il dito in direzione di Alessia Marcuzzi.