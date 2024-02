Emma e il flirt con Tedua: la cantante chiarisce

Fonte: Getty Images Emma e Tedua

Tra le chiacchiere più accese di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo, tra fischi, classifiche e balli del qua qua, è spuntata una nota rosa direttamente dal dietro le quinte. Finita la settimana sanremese, infatti, i social si sono concentrati sulle dichiarazioni fatte da Emma Marrone nei confronti di Tedua, rapper che si è esibito sulla nave durante la prima e l’ultima serata della kermesse. Da quel momento, voci ed entusiasmo dei fan hanno fomentato la possibilità che tra i due potesse essere nato qualcosa in più che la sola stima tra colleghi. Ora, Emma ha deciso di dire la sua sulla questione.

Emma e Tedua: le parole della cantante sul flirt

I rumors sulla possibile relazione tra Emma e Tedua sono stati quel tocco di rosa di cui la settimana sanremese, dopo tante polemiche, aveva bisogno. Un’indiscrezione nata da alcuni commenti di interesse da parte della cantante di Apnea, che si sono poi trasformati in avvistamenti in hotel e approcci alle feste. Una liaison, quella tra i due, che ha ovviamente acceso i fan, che non vedono l’ora di vedere Emma felice accanto a qualcuno.

Nonostante il benestare dei social, la cantante ha deciso di parlare dell’accaduto chiarendo la situazione tra lei e il cantante de La divina commedia. Ai microfoni di Radio 105, la cantante ha detto a Diletta Leotta: “Io sono una ca**ara e avevo lanciato questa cosa. Lo avevo detto durante la settimana di Sanremo ma non potevo non dirlo perché era un’intervista basata sul cellulare. Mi chiedevano di mostrare l’ultimo screen, l’ultimo messaggio e l’ultima ricerca su Google. Io avevo fatto la ricerca la sera prima ma erano passate tre bottiglie di vino e una nottata perché in genere nelle mie ricerche ci sono le ricette. Quindi senza pensarci ho girato il telefono e c’era Tedua. Mi chiedono perché l’ho cercato e ho spiegato che l’avevo visto, era molto figo e volevo vedere quanti anni avesse. Tutto qua. Poi ci siamo beccati in giro e ci siamo fatti due risate. Poi siamo andati a una festa a divertirci ma niente di trascendentale. Non è successo niente. Fatevi una vita, andate avanti. Tra me e Tedua non c’è stato niente e non c’è niente”.

Emma: il fidanzato non è una priorità

Forte, indipendente e con le idee molto chiare, Emma pare non essere una di quelle ragazze che considera l’essere single come un problema. Molto determinata e concentrata sul suo benessere e sulla sua carriera, la cantante non si è mai posta l’idea di trovare un compagno come una priorità. Lo aveva confermato lei stessa in un’intervista per Michela Murgia su Vanity Fair: “Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner”.

Una scelta che, ovviamente, non le preclude la possibilità di conoscere e interessarsi a persone a lei affini. La sua versione dei fatti per ciò che riguarda il flirt con Tedua, molto probabilmente, deluderà i fan, ma una piccola provocazione di Diletta Leotta ha dato la possibilità alla cantante di rispondere al fuoco col fuoco, senza spegnere la sua ironia: “Cosa gli cucineresti se lo invitassi a cena?” “Cosa gli cucinerei se lo invitassi a cena? Un gin tonic vale? Spero di non avere il tempo di mangiare.” Uno spiraglio ancora aperto quindi: non resta che aspettare una replica di Tedua.