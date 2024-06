Anna, arriva Vera Baddie, il primo album: tracce e collaborazioni

Fonte: Getty Images Anna

Dopo un esordio da giovanissima e una serie di successi invidiabili per un’artista della sua età, Anna è finalmente pronta a pubblicare il suo primo album di inediti. Vera Baddie, disponibile a partire dal 28 giugno, è il primo progetto interamente scritto dall’artista, ormai volto e voce molto nota all’interno del panorama rap italiano.

Anna pubblica “Vera Baddie”

Si chiama Vera Baddie ed è il primo disco di inediti di Anna, una rapper giovanissima che ha esordito a soli 16 anni con Bando, un pezzo entrato nella testa di moltissimi e che l’ha portata sotto i riflettori del panorama rap italiano. Da quel momento, Anna non si è più fermata: oggi, infatti, la cantante può vantare ben 22 dischi di platino e 7 oro, rientrando tra le artiste più seguite in Italia e avendo potuto partecipare al Marrageddon, l’evento organizzato da Marracash che ha portato sul palco alcuni dei rapper più seguiti del momento.

Un momento perfetto per sancire ancora una volta la sua presenza nel panorama con un disco che molto probabilmente le regalerà tante soddisfazioni. Vera Baddie, scritto interamente da lei e che, come raccontato in un’intervista per La Repubblica: “Posso definire come un collage di tanti istanti della mia vita, è stato come aprire un diario segreto per mostrare i miei lati più nascosti, raccontandomi con la musica.”

18 tracce tra editi e inediti che raccontano qualcosa della sua vita e di quelle di tante altre persone, spaziando tra temi attualissimi come fragilità, amore tossico e senso di inadeguatezza. Il tutto con la sua solita freschezza già ben conosciuta grazie alle hit che abbiamo imparato ad amare.

Anche il titolo, Vera Baddie, ha un significato molto particolare. Mette insieme il nome della nonna della cantante e ciò che Anna rappresenta, come raccontato da lei stessa in un’intervista a Billboard: “Essere una baddie non vuol dire solo essere una ragazza che si diverte, ma la baddie è quella che trasmette determinazione alle altre ragazze, che le aiuta nel momento del bisogno. Le ragazze questo lo hanno capito e a me tanto basta.”

Anna, le tracce di “Vera Baddie”

Il nuovo album di Anna si compone di 18 tracce tra canzoni inedite e pezzi che abbiamo già potuto ascoltare. L’ordine delle tracce è ancora un mistero, e Anna nelle scorse ore ha voluto giocare con i fan milanesi seminando alcuni indizi grazie a una cassaforte nella zona di Porta Genova e una pompa di benzina brandizzata con il nome del suo album.

Iniziative che accendono l’entusiasmo insieme alle tante collaborazioni che la cantante ha consolidato nel suo progetto. Apparirà infatti Guè in Bikini, Tony Boy e thasup in ABC, Artie 5ive in I love it, Lazza in BBE, brano che è già possibile ascoltare, Sfera Ebbasta in Chica Italiana, Nicky Savage in TT LE GIRLZ, Capo Plaza in Show Me Love, Tony Effe in Mulan e Sillyelly in Hello Kitty. Tutte collaborazioni nate dal rapporto di amicizia che Anna ha coltivato in questi anni con i suoi colleghi.

Si aggiungono a queste, poi, Intro, Amore da piazza, Miss Impossible, I got it, Vieni dalla baddie, Una tipa come me, 30 gradi e Why u mad e Tonight.