Gaia, canzoni e collaborazioni di Rosa dei venti, il nuovo album

Gaia pubblica "Rosa dei venti": un nuovo album che racconta, come in un diario, le sensazioni dei suoi 20 anni

Dopo un’estate 2024 che le ha regalato il successo di una hit tutta da ballare e una partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano Chiamo io chiami tu, Gaia continua la sua avventura musicale annunciando la pubblicazione del suo nuovo album.

Il titolo del progetto è Rosa dei venti: un contenitore di brani che, come in un diario, racconta le sensazioni vissute nei suoi vent’anni. Un album interessante che, accanto alla potente voce di Gaia, lascia spazio anche a una serie di collaborazioni variegate. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Rosa dei venti.

“Rosa dei venti”, le collaborazioni del nuovo album di Gaia

Ritmo nelle vene, una voce bellissima e un sorriso contagioso: Gaia non si ferma e, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con la sua Chiamo io chiami tu, canzone che ha saputo guadagnarsi un ottimo successo radiofonico, è pronta ad aprire le porte a un nuovo progetto discografico.

Dopo il suo ultimo disco del 2021, la cantante di Sesso e Samba ha annunciato l’uscita di Rosa dei venti, il suo nuovo album. Un lavoro che sarà possibile ascoltare a partire dal 21 marzo 2025 e in cui Gaia ha raccolto 13 brani per raccontare il periodo dei vent’anni: una fase della vita spesso complicata in cui si cerca di capire quale direzione prendere e in cui, tra momenti destabilizzanti, sembra essere guidata da venti che soffiano senza lasciarci modo di decidere per la nostra vita.

Tra pezzi più intimi e altri più energici, Gaia si apre a una sorta di diario personale per tracciare un percorso in un disco che sembra essere proprio come una rosa dei venti.

Dopo l’incredibile collaborazione con Tony Effe, che l’ha portata a cantare Sesso e Samba, una delle canzoni più apprezzate dell’estate 2024, Gaia si apre a nuovi featuring: all’interno dell’album troviamo infatti Addicted, brano in collaborazione con Guè, ma anche Ti fidavi insieme a Capo Plaza e RJ, insieme alla giovanissima rapper italo-brasiliana Lorenzza.

Ultimo, ma non per importanza, Vento, il brano finale dell’album che Gaia canta in collaborazione con Toquinho dopo aver già avuto modo di lavorare insieme nella serata delle cover di Sanremo 2025 in cui hanno portato sul palco del Teatro Ariston La Voglia La Pazzia di Ornella Vanoni.

“Gli ho fatto ascoltare un brano su cui ho lavorato negli ultimi due anni in collaborazione con Franco126 e Michelangelo” ha raccontato Gaia in un’intervista parlando della sua collaborazione con Toquinho: “Il brano ha un sapore atemporale. Questo allineamento dei pianeti con Toquinho a Sanremo mi ha spinta a provare e chiederglielo. Un conto è salire sul palco, un altro è riuscire ad avere una canzone insieme. Spero sia l’occasione per dimostrare che la musica non ha età né confini”.

“Rosa dei venti”, la tracklist completa

Oltre ai brani inediti, all’interno del disco non manca Chiamo io chiami tu, la canzone di Sanremo diventata virale anche grazie all’iconica coreografia di Carlos Diaz Gandia. Ecco la lista completa delle 13 canzoni contenute in Rosa dei venti, il nuovo album di Gaia: