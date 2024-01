I got it, il nuovo singolo di Anna: testo e significato

"I got it", il nuovo singolo di Anna, apre le porte a una carriera internazionale per la cantante: scopriamo testo e significato

Fonte: Getty Images Anna

È un momento di enorme successo per Anna Pepe, meglio conosciuta come Anna, la rapper diventata nota agli amanti del genere grazie alla sua hit Bando. Da quel momento, la cantante ha continuato a macinare un successo dopo l’altro, vincendo premi e confermandosi una delle artiste più ascoltate del 2023. Ora, la sua carriera fa un passo in avanti: il suo ultimo singolo è I got it, e sembra volerla trasportare verso un pubblico internazionale.

“I got it”, significato della canzone di Anna

15 dischi di platino, 6 dischi d’oro e più di un miliardo e mezzo di stream, ma non solo: è anche l’artista femminile più ascoltata su Spotify nel 2023. Numeri che fanno invidia a tanti, e che chiariscono un concetto: Anna è una cantante di successo in Italia e, ora, potrebbe diventarlo anche in America. Il suo nuovo singolo uscito il 19 gennaio 2024, I got it, è l’inizio di un progetto che riguarda anche gli Stati Uniti.

Il brano è un racconto diretto e incisivo che parla di self-empowerment, il cui videoclip è stato girato da una troupe americana: Anna si aggira per le strade di New York vestita di toni sgargianti in un’auto sportiva rosa. Un video che racconta qualcosa di più: la cantante sarà infatti rappresentata negli Stati Uniti dalla Republic Records, casa discografica che rappresenta artisti del calibro di Nicki Minaj, Drake, The Weeknd, Ariana Grande e anche l’amatissima Taylor Swift. Un passo in più verso un gusto di internazionalità per Anna, che già nel 2023 l 2023 aveva avuto l’opportunità di prendere parte alla colonna sonora di FAST X, ultimo capitolo della saga di Fast & Furious con Vin Diesel.

“I got it”: testo della canzone di Anna

Yeah, yeah

Se cerchi una tipa che abbia il c*lo grosso come un’air bag, yeah

Baby, I got it

Muovono le chiappe come se fosse una gara, Just Dance, yeah

Baby, I got it

Io voglio uno stepper, snap back, Snapchat, che cosa ti serve?

I got it

Cercami sul server, denver gang gang scrivi alla più bad-bad

Appare

Io non ho bisogno di approvazione

Che mi facciano un bonifico, qualche milione

Questo tipo si pietrifica sotto pressione

Però, quando poi lo blocchi, impara la lezione

Io sono salita sopra come equitazione

Lui cercava di capirmi come un’equazione

Vuole l’acqua santa addosso come un’acquazzone

Basta che mi mandi subito la posizione (Yeah, yeah)

Sono explicit, no frigida

Sei lì che gli dici di digitar

Portati gli amici, quantifica

Se non sono tanti, posticipa (Yeah)

Sto bevendo del bacardi in room

Faccio soldi con la trap, mica con Bidoo

Siamo dieci nel club, faccio baddie Moves

Una baby americana sembra betty Boop

Come on

Se cerchi una tipa che abbia il c*lo grosso come un’air bag, yeah

Baby, I got it

Muovono le chiappe come se fosse una gara, Just Dance, yeah

Baby, I got it

Io voglio uno stepper, snap back, Snapchat, che cosa ti serve?

I got it

Cercami sul server, denver, gang gang scrivi alla più bad-bad

Appare

Giriamo New York come dei drilla

Lei è un vero killa, siamo come cioco e vanilla

La tua amica tata Matilda

La prendiamo in giro con un fake su Tinder

Fumo su una Nissan, puff, pass

Lui si fa una pista, bleah, pass

L’ho amato un po’ per ?

Vi mangio la ?, anche alla base è solo “boom, clap”

You know I got it

Quindi mi tiene stressa

Però scapperò di fretta

Baby I got it

Ottima scelta

spera solo che non mi scenda

Baby I got it

Dove devi andare tu

Si mi devi rispettare tu

Sai che chi parlava addosso non parla

Honey sono quella vera bastarda

I got it

Se cerchi una tipa che abbia il c*lo grosso come un’air bag, yeah

Baby, I got it

Muovono le chiappe come se fosse una gara, Just Dance, yeah

Baby, I got it

Io voglio uno stepper, snap back, Snapchat, che cosa ti serve?

I got it

Cercami sul server, denver gan gang scrivi alla più bad-bad