Rose Villain chiude la sua trilogia musicale con Radio Vega: quando esce il nuovo album

Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2025 con il brano Fuorilegge, Rose Villain è pronta a tornare in radio con un nuovo, attesissimo album.

Il titolo è Radio Vega: un lavoro che si lega ai due album precedenti chiudendo in un certo senso una trilogia che le ha permesso di farsi conoscere a fondo grazie alla sua musica. Tra collaborazioni e brani inediti, ecco tutto quello che c’è da sapere su Radio Vega.

Rose Villain annuncia “Radio Vega”, il nuovo album

Rose Villain continua il suo viaggio musicale annunciando l’uscita di Radio Vega, il suo ultimo album. Disponibile a partire dal 14 marzo è il capitolo conclusivo della trilogia che comprende i dischi Radio Gotham e Radio Sakura: un nuovo tassello della sua carriera che si è aperto grazie anche alla partecipazione a Sanremo 2025, kermesse musicale in cui ha gareggiato con la canzone Fuorilegge, anche questa contenuta nel disco.

Un lavoro in cui la cantante sceglie di far parlare la musica che, per lei, ha valore di diario segreto in cui può raccontare fatiche, litigi e rivalsa. Il titolo dell’album, Radio Vega, si ispira alla stella e alla storia di Orfeo ed Euridice.

A raccontarlo la stessa Rose Villain che, in una storia in cui rispondeva alle curiosità dei fan sul nuovo disco, ha spiegato: “ Vega è la stella più luminosa della costellazione della Lira (anche chiamata costellazione della Musica) che si ispira al mito di Orfeo ed Euridice. Lui perde la sua amata, morsa da un serpente, e passa il resto dei suoi giorni a suonare canzoni tristi. La malinconia è la base della mia musica. Mi piace pensare che anche le storie tristi possano brillare fortissimo”.

Tra i temi dell’album, anche la lotta al patriarcato e i problemi che affrontano le donne: “Mi piace stare attenta a ciò che faccio e dire ciò che penso. Sono sempre stata libera nel parlare di ansia e depressione, ma ero più delicata sui problemi delle donne, ora sento che è bello parlare di cose femminili” ha spiegato la cantante nel corso della presentazione dell’album.

Rose Villain, collaborazioni e tracklist di “Radio Vega”

All’interno di Radio Vega, Rose Villain ha deciso di inserire 13 pezzi. Oltre a Fuorilegge, il singolo presentato al teatro Ariston, la cantante ha lavorato a pezzi in collaborazione con alcuni grandi nomi del panorama rap italiano.

Nella lista delle tracce possiamo infatti vedere ben cinque featuring: con Guè, Lazza, ma anche Geolier e Fabri Fibra, suoi compagni di avventura come giudici della seconda stagione di Nuova Scena, e Chiello, con cui ha duettato nel corso della serata delle cover a Sanremo 2025. Ecco la lista completa delle tracce del disco:

Il bacio del serpente con Guè

Millionaire

No vabbè con Lazza

Ancora con Geolier

Musica per dimenticare

Patrick Bateman

Lacrimogeni con Chiello

Fuorilegge

Bop con Fabri Fibra

Smith & Wesson

Tu sai

Wtf

L’amore è un serial killer

Dopo l’uscita del disco, Rose Villain sarà impegnata in una serie di date live che le permetteranno di riconnettersi col suo pubblico. In autunno, infatti, porterà The Radio Trilogy nei palazzetti.