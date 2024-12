Nuova Scena 2, giudici e data di uscita della seconda stagione

"Nuova Scena 2" è lo show in cui giovani talenti emergenti provano a ottenere il titolo di nuovo volto del rap: giudici e data di uscita della nuova stagione

Fonte: IPA Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain giudici di "Nuova Scena 2"

Dopo il successo della prima stagione, Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia torna con una nuova competizione a colpi di barre.

Il programma, che vede una serie di rapper mettersi alla prova davanti a un trio di giudici d’eccezione per diventare il nuovo volto della scena rap italiana, è pronto a regalare al pubblico nuove sfide, riportando sul palco battle, freestyle e rime taglienti. Scopriamo chi sono i giudici e quando e dove vedere la nuova stagione.

“Nuova Scena 2”, giudici e novità

La scena rap è ormai sempre più apprezzata e in continuo movimento: un genere musicale che tra rime e sound potenti è passato dalla strada a palchi importantissimi raccontando uno spaccato della società in cui molte generazioni possono rivedersi e popolando le prime posizioni delle classifiche musicali.

Non stupisce, quindi, che anche palchi come quello di Sanremo stia lasciando spazio al genere, presentando artisti sempre più conosciuti anche in quella porzione di spettacolo più mainstream che fino a qualche tempo fa sembrava lontana e che sempre più ragazzi e ragazze provino a ritagliarsi uno spazio all’interno di questo mondo.

Ed è proprio questo che tenta di fare Nuova Scena, la competizione rap prodotta da Fremantle che vede giovani e determinati rapper sfidarsi per vincere il titolo di nuovo volto del panorama rap italiano. Un format che ha già avuto un incredibile successo con la sua prima stagione, e che nel 2025 ci regala un nuovo capitolo.

Nuova Scena 2 sarà composto da 8 episodi e rivedrà ancora una volta Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain nel ruolo di giudici e cacciatori di talenti.

Nelle prime quattro puntate i tre colossi del panorama musicale saranno infatti impegnati nella ricerca dei talenti che prenderanno parte alla sfida: i rapper emergenti saranno scelti non solo nei grandi centri urbani, ma anche in diversi angoli d’Italia fino a oltrepassare il territorio nazionale con Londra.

Dopo le audition e la fase cypher, la gara entra davvero nel vivo: i talenti emergenti più meritevoli dovranno passare una serie di prove come freestyle, videoclip e featuring che non solo gli permetteranno di mettersi alla prova sotto molteplici punti di vista, ma anche di conoscere e lavorare accanto ad alcuni tra i nomi più forti dell’attuale scena italiana.

L’obiettivo? Accedere alla finale e vincere il titolo di volto della Nuova Scena, portandosi a casa un premio di 100.000 euro che potrebbe aiutarli a iniziare davvero una carriera nel mondo del rap.

“Nuova Scena”, quando esce la seconda stagione

Proprio come la prima stagione, Nuova Scena 2 è composta da 8 episodi che verranno pubblicati in tre parti solo su Netflix. I primi 4, dedicati alla ricerca dei talenti, saranno disponibili a partire dal 31 marzo 2025.

Gli episodi 5, 6 e 7, che determinano i momenti più importanti della competizione, saranno invece pubblicati il 7 aprile 2025 mentre la puntata finale, in cui verrà decretato il vincitore, è programmata per il 14 aprile 2025.

Gli inediti dalla scorsa edizione hanno superato i 680 milioni di stream tra piattaforme musicali e social, regalandoci personalità come El Matador, terzo classificato durante la finale, che col suo singolo ha ottenuto il Disco d’Oro. Non resta che aspettare la primavera del 2025 per scoprire se questa nuova stagione riuscirà a eguagliare il successo della precedente.