Fonte: Oura

Il mondo della tecnologia wearable ha raggiunto nuove vette di innovazione, portando alla luce dispositivi sempre più sorprendenti e versatili, capaci di fornirci tante informazioni su di noi “mascherandosi” da accessori alla moda. Tra questi, spiccano gli Smart Ring, gioielli tecnologici che uniscono stile e funzionalità avanzate. In questo articolo scopriremo come funzionano e a cosa servono, insieme alle migliori proposte disponibili sul mercato italiano.

Cosa sono gli Smart Ring?

Gli Smart Ring, o anelli intelligenti, sono dispositivi indossabili che si posizionano sul dito come normali anelli e nascondono al loro interno diverse funzionalità avanzate. Questi piccoli gadget grazie a sensori, chip NFC e Bluetooth possono connettersi a smartphone e altri dispositivi, offrendo una serie di funzioni che spaziano dal monitoraggio della salute e del fitness, al controllo di dispositivi smart e persino ai pagamenti contactless.

Come funziona il dispositivo indossabile che sembra un gioiello

Gli Smart Ring fanno parte della stessa “famiglia” degli smartwatch e funzionano grazie a una combinazione di sensori, chip e tecnologia wireless. I sensori integrati sono in grado di monitorare una serie di parametri di salute come la variabilità della frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, livello di ossigeno nel sangue, la temperatura corporea e l’attività fisica. Informazioni che consentono anche di prevedere il ciclo mestruale e l’ovulazione, rendendo questi dispositivi particolarmente adatti alle donne o a chiunque non sopporti l’orologio.

Il chip NFC consente di effettuare pagamenti contactless e di interagire con dispositivi compatibili, mentre la tecnologia Bluetooth permette la connessione con lo smartphone per la sincronizzazione dei dati e il controllo di diverse funzioni. Tutte le informazioni raccolte sono di solito visibili comodamente su app, per tenere tutto sotto controllo, valutare eventuali trend e, se vogliamo, capire punti di miglioramento per la nostra salute.

Fonte: Oura

A cosa serve l’anello intelligente?

Gli Smart Ring, stando 24 ore su 24 a contatto con noi, possono essere utilizzati per una varietà di scopi, tra cui:

Monitoraggio della salute e del fitness: gli anelli intelligenti sono dei veri e propri tracker sempre a portata di mano e, grazie a sensori avanzati, possono monitorare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la temperatura corporea, i passi compiuti, le calorie bruciate e la qualità del sonno. La raccolta di questi dati consente di tenere traccia del tuo benessere generale e impostare obiettivi di fitness.

Controllo di dispositivi smart: alcuni Smart Ring possono essere utilizzati per controllare dispositivi smart della casa come smart speaker, luci intelligenti e termostati.

Pagamenti contactless: grazie ai chip NFC, possono essere utilizzati per effettuare pagamenti contactless in modo rapido e sicuro, muovendo letteralmente “solo un dito”.

Notifiche e avvisi: gli anelli intelligenti possono vibrare per notificare chiamate, messaggi, email e altri avvisi dallo smartphone, senza bisogno di estrarre quest’ultimo dalla tasca o dalla borsa.

Controllo dello smartphone: alcuni Smart Ring consentono di controllare certe funzionalità dello smartphone direttamente dal tuo dito. Ad esempio, puoi controllare la riproduzione musicale, scattare foto a distanza o attivare comandi vocali senza dover toccare il telefono.

Accesso sicuro: possono essere utilizzati anche per sbloccare dispositivi e applicazioni.

Essendo tendenzialmente di dimensioni ridotte e prestandosi anche come accessorio alla moda, risultano più comodi da tenere quotidianamente, anche durante la notte, monitorando parametri più difficili da valutare con altri dispositivi, tra cui le fasi del sonno.

Vuoi provare uno smart ring? Ecco quali valutare

Tra i brand più famosi di Smart Ring e i modelli più apprezzati online troviamo:

Oura Ring: è uno dei brand più rinomati nel settore degli Smart Ring. Questo anello intelligente in titanio offre un’ampia gamma di funzionalità per il benessere, tra cui il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e dell’attività fisica. Il design elegante e minimalista, disponibile in diversi colori, lo rende adatto a qualsiasi occasione, dalla palestra all’aperitivo con le amiche.

RingConn Smart Ring: è un prodotto che punta sul rapporto qualità prezzo ma senza rinunciare a funzioni interessanti e a un design molto originale. La forma caratteristica a squircle, ovvero circolare all’interno con i lati all’esterno leggermente appiattiti, ne migliora l’ergonomia, risultando meno ingombrante e fastidioso tra le dita e favorendo il corretto posizionamento dei sensori. Anche RingConn monitora il sonno, la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue e traccia i passi, le calorie bruciate e la distanza percorsa.

Ultrahuman Ring AIR : è tra i più chiacchierati online e più venduti su Amazon. Questo smart ring dal design minimal consente di controllare il sonno e traccia passi, calorie ed equivalenti metabolici. Inoltre, dispone di funzioni particolari e una “modalità di allenamento” utili a chi fa sport per impostare obiettivi precisi e tracciare il percorso per raggiungerli, dando una visione più ampia durante il training.

Bewinner Smart Ring : leggero e dal design minimale, questo anello smart dispone di funzioni multiple che consentono di monitorare la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue in qualsiasi momento, il sonno, la forma fisica e di misurare la temperatura corporea. Grazie all’NFC integrato permette di pagare o di sfruttare i gadget di smart home nella propria abitazione.

Fonte: Amazon

Gli Smart Ring offrono una serie di utilizzi che possono migliorare la nostra vita quotidiana in diversi modi e, grazie al loro design e alla comodità, potrebbero davvero diventare un must per chi vuole unire stile e tecnologia con un accessorio innovativo. Prima di scegliere il tuo anello intelligente, ricorda di verificare la sua compatibilità con il tuo smartphone, la durata della batteria e le modalità di trattamento dei dati, per tenere al sicuro le informazioni che raccoglie e la tua privacy.

