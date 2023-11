Nespresso, prezzo al minimo storico per la macchina da caffè più venduta

Fonte: Amazon Nespresso: macchina da caffè in offerta solo con Amazon Prime

Il caffè è un piacere, ma se non è buono, che piacere è?

Con Nespresso, marchio di caffè in capsule di proprietà della società svizzera Nestlé, ha preso alla lettere il concetto di piacere del caffè e per questo le sue macchinette sono diventate un oggetto immancabile nella casa di ogni italiano che ama il nettare nero.

Il piacere raddoppia quando Amazon regala il piacere del prezzo più basso ma al massimo della qualità: la macchina per caffè Inissia con 100 capsule incluse, a soli 99,89 euro!

Macchina del caffè Insissia

La macchina del caffè Inissia è dotata del sistema Nespresso Original Line e pompa ad alta pressione e permette di ottenere 2 lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci: Espresso e Lungo. Il risultato è un caffè buono come al bar, grazie alla pompa da 19 bar a elevate prestazioni.

Puoi provare subito il piacere del caffè Nespresso grazie alla selezione da 100 capsule in omaggio con l’acquisto della macchina da caffè, scegliendo tra 20 capsule di Arpeggio, Roma e Livanto, Ristretto e 10 capsule di Venezia e Napoli.

I nomi delle tipologie di caffè si ispirano all’Italia, patria del caffè, per questo è stata chiamata ‘Selezione Ispirazione Italiana’; un viaggio fra le note aromatiche del caffè italiano per accontentare ogni gusto. Un mix di tostature scure e chiare che rendono ogni tazza unica, con caffè di diversa intensità (da 6 a 13 su 13).

La preparazione è semplice perché Insissia è una piccola macchina intelligente che ti semplifica la vita: per preparare sempre caffè impeccabili, basta un semplice tocco di un pulsante e un’attesa di appena 25 secondi perché l’acqua raggiunga la temperatura ideale.

Ingombro ridotto, compatta, leggera e dotata di una leva ergonomica, la macchina da caffè Inissia è adatta per ambienti in qualsiasi stile, dall’ufficio alla casa al mare, dalla casa in città all’open space.

Il serbatoio dell’acqua da 0,7 litri è removibile, rendendo il processo di riempimento e pulizia rapido e senza sforzi. La funzione Eco Mode assicura uno spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività, contribuendo a a non sprecare energia.

Negli ultimi anni, Nespresso ha posto un maggiore focus sulla sostenibilità, impegnandosi a riciclare le capsule in alluminio: un modo per dare una seconda vita alla capsula e al caffè. Adottando pratiche agricole sostenibili nella produzione del caffè, Nespresso ha raggiunto la certificazione di B Corporation, un impegno che soddisfa i più elevati standard verificati di performance sociale e ambientale, ed è parte integrante di un movimento globale che utilizza il business come forza positiva.

Puoi approfittare del prezzo ai minimi storici per fare un graditissimo regalo di Natale, ci avevi pensato? Solo per questi giorni puoi assicurarti la macchina da caffè Nespresso Inissia a questo prezzo, con ben 100 capsule incluse. Un regalo di classe e che non passa mai di moda, proprio come il piacere di un buon caffè.

