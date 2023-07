Belen Rodriguez, il mistero delle foto su Instagram. Così inizia la sua rinascita

C’è qualcosa che ci accomuna tutti: al giorno d’oggi, ormai, qualsiasi commento, frecciata o replica passa da Instagram. Lo facciamo tutti, anche inconsciamente: condividere quella foto o quella frase che si rivela dedicata a qualcuno. La rinascita di Belen Rodriguez inizia proprio dai social. Condivide in maniera attiva, si mostra libera, felice, nonostante tutto, le notizie su Stefano De Martino, su Elio Lorenzoni, sui presunti tradimenti. Ma qual è davvero la verità?

Belen Rodriguez, le foto misteriose su Instagram

Durante l’estate del 2022 abbiamo assistito alla lenta rottura social di Ilary Blasi e Francesco Totti. Nel 2023, invece, tocca a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Un addio inaspettato, il loro? Non proprio: da tempo si discuteva di una crisi insanabile. E ora la showgirl, che potrebbe essere stata arruolata da Discovery dopo l’addio a Mediaset, è più presente che mai sui social, dove, però, ha condiviso delle foto molto misteriose, senza alcuna connessione logica. Almeno all’apparenza.

Una foto in intimo, uno scatto in cui due giovani ragazzi si baciano, un garage (che potrebbe essere di Elio). Immagini che non sembrerebbero avere un significato profondo, e che invece dovrebbero averlo. Anche nella giornata del 30 luglio, la Rodriguez non ha mancato di far sentire la sua presenza sui social: si è sottoposta a un trattamento rivitalizzante (anche se per la flebo molti fan si sono preoccupati), così come il suo look. “Pronta”, ha scritto a corredo degli scatti.

La rinascita di Belen Rodriguez

Non deve essere un periodo facile per la showgirl: sono tante le indiscrezioni che si sono susseguite, come quelle di Fabrizio Corona, in cui ha raccontato che De Martino si “vergognava” di lei. “E io lo sapevo già… Tu sorridi sempre. #ilsestosensodelledonne”, ha scritto Belen in un altro post, alimentando il mistero. Come se non fosse abbastanza, ha anche risposto a un altro commento slegato da tutto.

“Una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira, non so se riuscite a capire il senso delle foto. Io ho capito”, ha scritto un utente, lasciando anche un cuore. E Belen? Ha replicato: “Ecco che si ragiona“. Non proprio, perché alla fine c’è chi ha ipotizzato un ritorno di fiamma con De Martino (che è in vacanza senza la Rodriguez). Ma da qualche parte si deve pur iniziare, e la rinascita è inevitabilmente social. Come si confà ai nostri tempi.

Belen Rodriguez è single

Secondo quanto riferito da Roberto Alessi, Belen Rodriguez sarebbe single. Nessuna storia, dunque, con Elio Lorenzoni, con cui avrebbe un rapporto da buoni conoscenti. “Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più”. E tornando alle foto sospette su Instagram, c’è chi ha ipotizzato anche una sorta di stacco tra presente e futuro: quello scatto dei due giovani ragazzi, così simili a Belen e Stefano, e oggi, un amore finito.

Ma è tempo di guardare avanti, di coltivare nuovi sogni, di abbracciare altre passioni. “Mi fa tenerezza questa donna… troverà mai pace?”, ha scritto una follower. La Rodriguez a questa domanda non ha risposto, ma è probabilmente quello che ci auguriamo un po’ tutti: chissà cosa le riserva il futuro, soprattutto in televisione, dopo aver concluso il suo percorso a Mediaset.