Aforismi e frasi sullo yoga, a cui ispirarsi

Lo yoga è una disciplina orientale, di orgine indiana, che mette in connessione corpo e mente per trovare un giusto equilibrio. La parola yoga deriva dalla radice sanscrita yui che significa “unire”. L’obiettivo della pratica è l’unione della coscienza individuale con la coscienza universale. I benefici degli esercizi e della meditazione sono numerosi e agiscono su ogni aspetto della persona, da quello fisico a quello mentale ed emotivo. Tramite gli asana, ossia le posizioni, il pranayama, il controllo del respiro, il mura, il controllo dell’energia, il banda, le chiusure energetiche, lo shatkarma, le tecniche di purificazione e la meditazione, si raggiunge uno stato di benessere completo. La disciplina aiuta a ritrovare calma, pace e serenità. Le frasi yoga allontanano lo stress. Se stai cercando qualche parola efficace per ritrovare la motivazione o da dedicare a una persona cara, con DiLei, trovi una selezione di frasi sullo yoga con le citazioni più belle da usare in ogni occasione.

Frasi positive per trovare la motivazione

Lo stress e le difficoltà quotidiane possono abbattere e far perdere la forza di andare avanti o proseguire verso un obiettivo. Con le parole giusto, però, si può ritrovare lo stimolo per ripartire e la spinta a raggiungere la meta che ci si era prefissa. Chi ha bisogno di un input che lo riporti ad avere fiducia in se stesso e nelle sue capacità, può trovare ispirazione in queste frasi e citazioni positive per trovare la motivazione.

Lo Yoga è eseguire ogni azione come un opera d’arte. (Swami Kripalvananda)

La pratica dello Yoga ci porta faccia a faccia con la straordinaria complessità del nostro proprio essere. (Sri Aurobindo)

Nello yoga andare oltre è una morte, devi morire perché possa nascere il tuo essere reale. (Osho)

Non cercare l’illuminazione almeno che tu non la voglia quanto un uomo con i capelli in fiamme vuole un secchio d’acqua. (Ramakrishna Paramahamsa)

Lo Yoga è una luce che una volta accesa non si spegne mai. Più intensa è la tua pratica, più luminosa è la luce. (Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar)

Andare oltre la mente, questa è tutta la teoria dello Yoga. (Swami Vivekananda)

Libera il tuo corpo dalle impurità, il tuo parlare sia sincero e dolce, prova amicizia per il mondo e con umiltà cerca il benessere e la conoscenza. (Tirumalai Krishnamacharya)

Vivete soltanto nel presente, non nel futuro. Fate del vostro meglio oggi; non aspettate il domani. (Paramahansa Yogananda)

Lo yoga ci insegna a modificare ciò che non può essere accettato e ad accettare ciò che non può essere modificato. (Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar)

Nello yoga, il mondo e moksha, la liberazione – come sei e come puoi essere – sono due cose opposte. Reprimi, lotta, dissolvi ciò che sei in modo da raggiungere ciò che puoi essere. (Osho)

Lo yoga non prende tempo, ti restituisce il tempo. (Ganga Bianco)

Qual è il vostro stato d’animo quando fate yoga? Qual è il motivo? Lo fate per migliorare il vostro aspetto allo scopo di essere più attraenti quando camminate per la strada? Oppure per educare il vostro io dal corpo fino all’anima? Se è vera quest’ultima ipotesi, lo yoga diventa spirituale. (Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar)

Frasi yoga sull’equilibrio

Quando si è stressati tutto il corpo è teso. Nello yoga, invece, l’obiettivo è l’armonia tra mente, muscoli, respiro e ogni singola componente di una persona. Bisogna raggiungere l’equilibrio attraverso il giusto sforzo e il corretto rilassamento. Mantenere stabilità, fermezza senza tensioni inutili è ciò che libera dallo stress. Di seguito alcune frasi yoga sull’equilibrio per ritrovare calma e benessere nella vita quotidiana con le citazioni e i migliori aforismi.

Gli stadi dello yoga sono stupore. (Vasugupta)

Il corpo è il tempio dello spirito: Conservalo pulito e puro per l’anima che vi risiede. (Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar)

Idratiamo il corpo ed i nervi con l’espansione e l’estensione delle posizioni Yoga. Così lo stress che satura il cervello si diffonde e scorre in tutto il corpo liberando il cervello dalla fatica ed il corpo espelle questa intossicazione con il movimento. (Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar)

Quando il respiro è affannoso anche la mente è instabile. Ma quando il respiro si calma anche la mente lo fa, e lo yogi raggiunge lunga vita. Pertanto, si deve imparare a controllare il respiro. (Hatha Yoga Pradipika)

La libertà dell’uomo è definitiva ed immediata, se così egli vuole; essa non dipende da vittorie esterne, ma interne. (Paramhansa Yogananda)

È impossibile stabilire una base nello yoga se la mente è agitata. La quiete mentale è la prima condizione. (Sri Aurobindo)

Per lo yoga, e non solo per lo yoga, il controllo sui propri pensieri è tanto necessario quanto quello sulle passioni, sui desideri vitali e sui movimenti del proprio corpo. È impossibile divenire un essere mentale pienamente sviluppato se non si domina il pensiero. (Sri Aurobindo)

Vivere spiritualmente è vivere nel presente. Lo yoga ci porta nel momento presente, facendoci diventare coscienti della nostra postura, dei nostri movimenti e della nostra respirazione. (Swami Vivekananda)

Yoga significa unione: unione di mente e corpo, unione di sé con il divino, unione con gli altri e così via. È una disciplina che parte dal corpo e si estende alla filosofia e alla meditazione; lavora sul concreto per sondare il sé e cosa ci sia oltre. (Sri Pattabhi Jois)

Il significato della nostra vita non può essere trovato nella separazione da Dio e dagli altri, ma nella continua realizzazione dello Yoga, l’unione. (Rabindranath Tagore)

Inspira, e Dio ti si avvicina. Tieni il respiro, e Dio rimane con te. Espira, e ti avvicini a Dio. Mantieni l’espirazione, e arrenditi a Dio. (Tirumalai Krishnamacharya)

Frasi yoga sull’amore

L’amore è il legame che unisce due o più persone, ma per apprezzare l’altro è importante principalmente amare se stessi. Lo yoga aiuta proprio a migliorarsi, a perdonarsi per perdonare l’altro, a prendersi cura di se stessi. Trovando un equilibrio con la propria interiorità, ci si riesce a connettere e a relazionarsi con amici, figli, familiari e partner. La pratica dello Yoga e la pratica dell’amore hanno molte cose in comune come l’imparare a conoscersi e a dedicarsi alla propria persona e agli altri. Qui trovi alcuni aforismi, citazioni e frasi yoga sull’amore.

Se tutta la divinità e il dominio di Dio si trova nel cuore di una persona, e il suo desiderio diventa senza tempo, allora l’uomo può sviluppare la capacità di amare. (Yogi Bhajan)

L’amore è un’ energia creativa, una esperienza del proprio Sé dentro di sé. L’amore non conosce il dolore, nessun sacrificio è troppo per esso. L’amore è uno stato di concentrazione assoluto della mente, focalizzato sul benessere dell’altra persona, che è chiamata amante o amata. (Yogi Bhajan)

Lo Yoga è samadhi. Dio è Uno. Lo Yoga è Uno. Questo è tutto. (K. Pattabhi Jois)

Tu cerchi di possedere, e più ci provi, più l’amore si rivela qualcosa di impossibile, e più l’altro inizia ad allontanarsi da te. Meno possiedi, più ti senti vicino all’altro. E se non possiedi affatto, se tra gli amanti scorre libertà, si ha un grande amore. (Osho)

Qualunque cosa distrugga la libertà non è amore. Deve trattarsi di altro, perché amore e libertà vanno a braccetto, sono due ali dello stesso gabbiano. (Osho)

Se vuoi essere triste nessuno al mondo può renderti felice. Ma se decidi di essere felice nessuno e niente può toglierti la felicità! (Paramhansa Yogananda)

Centrare ogni godimento nel cuore: sentire che la causa di quel godimento si trova lì, nelle proprie reazioni, e poi innalzare consapevolmente quell’energia lungo la spina dorsale, dal cuore al cervello. (Paramhansa Yogananda)

Se tu sei felice, io sono felice. Se sei felice, il mondo è felice. Tu sei il mondo. (Shri Babaji)

Frasi di grandi yogi

Lo yoga è una disciplina spirituale prima che fisica. Ai movimenti del corpo è strettamente associata la mente. I metodi per liberare la testa, creare pace nell’anima è ciò che i maestri yogi hanno cercato di insegnare. Le loro frasi entrano nel profondo del cuore e sono state tramandate per secoli. Per chi è alla ricerca di parole intime che spieghino cos’è lo yoga, ecco i migliori aforismi e citazioni dei grandi yogi.

Perché pensate alla violenza del mondo? Perché non pensate alla violenza che è in voi? Tutti noi dobbiamo fare molto esercizio. Perché senza disciplina non possiamo divenire liberi, né può esistere libertà nel mondo senza disciplina. (Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar)

Lo yoga è 99% pratica e 1% teoria. (K. Pattabhi Jois)

Lo Yoga è possibile per chiunque lo voglia davvero. Lo Yoga è universale… Ma non avvicinatevi allo yoga con una mentalità affaristica o in cerca di guadagni terreni. (K. Pattabhi Jois)

Vivete soltanto nel presente, non nel futuro. Fate del vostro meglio oggi; non aspettate il domani. (Paramhansa Yogananda)

Quando sei davanti ad un compito difficile … comincia. (Yogi Bhajan)

Lo Yogi non è influenzato dalle opposte polarità della vita, né dalle lodi, nè dalle calunnie, nè dalla ricchezza, nè dalla povertà, nè dalla salute, nè dalla malattia, né dalla vita, nè dalla morte. (Yogi Bhajan)

Il cammino dello yoga è lungo, ogni palmo di terreno dev’essere conquistato vincendo una grande resistenza e le qualità più necessarie al sadhaka sono una pazienza e una perseveranza invariabili e un’incrollabile fede malgrado tutte le difficoltà, tutti i ritardi e gli apparenti insuccessi. (Sri Aurobindo)

Chiunque può respirare. Dunque chiunque può praticare yoga. (T.K.V. Desikachar)

Lo Yoga è unità, identità, omogeneità, unicità e similarità con Dio. (Swami Sivananda Saraswati)

Credo che lo Yoga sia il più grande dono dell’India al mondo. (Tirumalai Krishnamacharya)

Yoga è la sospensione delle attività della mente. (Patanjali)

Il seme dello yoga si manifesta diversamente. In ciascuna persona. (Tirumalai Krishnamacharya)

Frasi di Bhagavad Gita

La Bhagavad Gita ha valore di testo sacro ed è tra i volumi più prestigiosi e apprezzati dai fedeli dell’induismo. L’unicità di questo testo sta nel fatto che qui non viene data un’astratta descrizione del Bhagavad, ovvero il dio Krishna, la Persona Suprema che si rivela, ma questa figura divina è un personaggio protagonista che parla in prima persona. Tra i temi c’è l’agire senza attaccamento ai risultati, interiorizzarsi per conoscersi e altre tematiche legate allo yoga. Alcuni aforismi e citazioni tratti dalla Bhagavad Gita.