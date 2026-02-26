Chi è Giulia Peditto, la fidanzata di Dargen D’Amico

Riservatissima e lontana da ogni mondanità, Giulia Peditto è una presenza costante nella vita di Dargen D'Amico da circa cinque anni

IPA Giulia Peditto, la fidanzata di Dargen D'Amico

Mentre sul palco di Sanremo 2026 Dargen D’Amico dà spettacolo con il suo stile unico e le riflessioni del brano AI AI, c’è una presenza silenziosa che riemerge e che lo accompagna da anni. Giulia Peditto, 33enne con una brillante carriera nel mondo del benessere, è la donna al fianco di uno degli artisti più riservati d’Italia. Jacopo D’Amico – questo il vero nome di Dargen – ha sempre scelto di proteggere il suo mondo privato dietro gli iconici occhiali da sole.

Dalla Brianza al mondo dello yoga

Classe 1993, nata da madre italiana e padre senegalese, Giulia Peditto è cresciuta in un piccolo comune della Brianza. Ospite del Tedx a Biella nel 2023, nel suo speech Yoga take away ha raccontato con grande onestà di aver vissuto il peso del razzismo, quella sensazione di essere “diversa” in un contesto provinciale che ancora faticava ad accogliere la multiculturalità.

Quella bambina che cercava il proprio spazio, oggi è diventata una donna consapevole che ha fatto dell’inclusività e dell’accoglienza i pilastri della propria vita professionale. Il suo incontro con lo yoga non è stato un colpo di fulmine ed è sempre lei a raccontarlo. Giulia Peditto ha descritto il suo primo approccio allo yoga come una vera delusione, sentendosi lontana da una disciplina che percepiva come troppo statica. Ma si è dovuta ricredere.

Viaggiare tra Bali, Filippine, Giappone e India è stato una vera scoperta. A Rishikesh, nel 2019, Giulia ha trovato la sua dimensione, diventando un’insegnante certificata e fondando, poi, Hagu Yoga Studio, una scuola online che promuove uno yoga “democratico” e accessibile a tutti, lontano dalle pose perfette da social e improntato al reale benessere fisico ed emotivo, che lei stessa definisce “la guida che avrei voluto trovare tanti anni fa, quando ho iniziato il mio percorso di scoperta dello yoga”. Oggi “insegno yoga per lavoro, passione e scelta di vita”, afferma con grande orgoglio.

Il legame speciale con Dargen D’Amico

La sua storia d’amore con Dargen D’Amico è blindatissima. Sarebbe iniziato tutto intorno al 2021 e, da allora, le apparizioni pubbliche della coppia si contano sulle dita di una mano. Nonostante la popolarità travolgente del rapper, la coppia ha scelto di non trasformare questo legame in “cibo per gossip”, preferendo vivere la quotidianità milanese lontano da occhi indiscreti.

Le prime, rare conferme del loro amore risalgono al Festival di Sanremo 2022, quando alcune foto li ritraevano insieme dietro le quinte, complici e sereni. Anche nell’ultimo Sanremo 2026, Giulia Peditto ha scelto di fare il tifo per il suo compagno in gara con il brano AI AI, seppur con discrezione.

L’amicizia con Chiara Ferragni

Oltre al legame con Dargen D’Amico, sappiamo che Giulia è una persona molto vicina a Chiara Ferragni. La loro è un’amicizia storica, che le ha viste spesso protagoniste di storie condivise du Instagram tra brunch milanesi, vacanze sulla neve e momenti in famiglia. Lontana da ogni mondanità, non ha fatto mancare il proprio sostegno all’amica quando è uscita la docuserie The Ferragnez, presentandosi sul red carpet della première tra le amiche più intime dell’imprenditrice e influencer.