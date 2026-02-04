Autrice ed esperta di mindfulness e yoga, aiuta a vivere con più consapevolezza e benessere attraverso contenuti, corsi e eventi.

Uno dei modi migliori per sentirsi meno stressati, con la mente più leggera e far emergere nuove idee è utilizzare la propria creatività.

Essere focalizzati sul fare qualcosa di piacevole e creativo aiuta a interrompere il flusso di pensieri e a creare spazio nella nostra mente. Per connetterci al nostro lato creativo basta fare attività semplici come disegnare, fare puzzle, cucinare, ballare in modo intuitivo e scrivere.

Nell’articolo di oggi, ti propongo un piccolo percorso creativo per conoscerti meglio sfruttando la tua creatività.

Come sempre, questo percorso va benissimo anche per chi è alle prime armi sia con lo yoga che con la mindfulness.

I consigli prima di iniziare la pratica

Come prima cosa, ti suggerisco di mettere a posto e arieggiare la stanza in cui seguirai il percorso proposto.

In seguito, metti in un’altra stanza il cellulare ed eventuali altri dispositivi elettronici.

Scegli se accendere una candela o dell’incenso o, se lo desideri, una musica di sottofondo. Indossa dei vestiti comodi e prepara vicino a te una bevanda calda e un piccolo snack, tutto per rendere la tua esperienza a cinque stelle.

Prepara vicino a te anche dei fogli o un quaderno e una penna. Infine, pensa a come ti senti ora e a come vorresti sentirti grazie a questa sessione creativa.

Esercizi per ritrovare la propria creatività

Silvia Scopelliti

Hakini Mudra

I mudra sono dei gesti che utilizzano le braccia, le mani e le dita per influenzare il nostro stato energetico e mentale.

Hakini Mudra è un mudra che predispone alla chiarezza mentale e favorisce uno stato di calma e concentrazione. È perfetto da praticare, quindi, prima di dedicarsi ad una fase creativa.

Da una posizione seduta confortevole (anche sulla sedia) con la schiena dritta e non rigida, unisci i palmi delle mani e poi separali mantenendo solo i polpastrelli a contatto tra loro. Porta le mani davanti al petto o al grembo.

Chiudi gli occhi, rilassa il volto e le spalle e respira lentamente, portando la tua attenzione al “creare spazio dentro la tua mente”.

Inspira ed espira lentamente e in modo fluido mentre rimani in questa posizione per qualche minuto.

Questa posizione aiuta a riportarti nel momento presente e a calmare il flusso dei pensieri. È una pratica semplice ed efficace per iniziare la sequenza creativa, perché prepara mente e corpo a uno stato sereno e ricettivo.

Silvia Scopelliti

Apertura di petto e spalle dal tavolo

Questa variazione della Puppy Pose di Yin Yoga aiuta a creare più flessibilità nella schiena e nelle spalle. Inoltre, corregge la postura in modo passivo.

L’asana stimola l’apertura del chakra del cuore, creando le condizioni ideali per far emergere idee nuove e donarsi più attenzioni.

In piedi davanti ad una superficie piana, come un tavolo, appoggia i gomiti in modo che siano leggermente più lontani della distanza tra le spalle. Porta gli avambracci perpendicolari al piano.

Cammina indietro per un paio di passi e poi inizia a scendere con il busto verso il basso. Se puoi, fai scendere la testa verso il basso per un allungamento maggiore della cervicale e trapezio.

Rimani in questa posizione anche solo per 5 respiri. Puoi flettere le gambe se necessario. Per uscire, cammina verso il tavolo mentre, con grande controllo, porti su la testa e poi il busto.

Non devi mai sentire fastidio durante le posizioni di yoga. Come alternative ti propongo la Posizione del Cobra oppure la sequenza Cat-Cow.

Una volta terminato, mettiti seduto per svolgere gli esercizi di mindfulness creativa.

Disegna quello che hai in mente

In questo esercizio, proverai a rappresentare tutto ciò che affolla la tua mente. Metti il timer a 10 minuti, ma potrai decidere di starci di più, e disegna senza stop ogni tipo di pensiero: sia ricorrente che momentaneo.

Non è necessario essere bravi a disegnare (neanche io lo sono), ma provare a vedere come potrebbe essere rappresentata la tua mente.

È importante che tu sia onesto con te stesso, senza provare ad abbellire le cose. L’obiettivo è immaginare di poter rappresentare un fermo immagine della tua mente.

Successivamente, ti prenderai qualche istante per osservare il disegno che hai fatto e poi andrai a cerchiare i pensieri che vorresti pesassero meno nella tua mente.

Aggiungi quello che manca nella tua mente

Ora passiamo alla seconda fase di questo esercizio e aggiungerai i pensieri che vorresti avere più spesso. Ad esempio, potresti rappresentare il voler prenderti più cura di te, lo stare meno al cellulare o avere più tempo da dedicare ai tuoi figli o progetti personali.

Qui non metterai nessun timer e ti prenderai tutto il tempo di cui hai bisogno.

Questo esercizio ti aiuta a ricordarti di stare nel presente e di dare il giusto peso ai tuoi pensieri.

Visualizza ciò che vuoi lasciar andare

Come ultimo esercizio, ti propongo di osservare il tuo disegno e poi scegli un solo pensiero che vuoi lasciare andare via.

Magari, è un pensiero legato ad un evento passato, che devi ancora accettare, oppure è una preoccupazione futura su qualcosa che non sai se neanche si presenterà.

Una volta che avrai scelto, scrivi la parola su un foglio o post-it e piegalo.

Poi, portati in una posizione seduta e confortevole e metti il foglietto sul cuore con una mano sopra l’altra.

Chiudi gli occhi e respira lentamente. Sciogli le tensioni nel corpo. Ripeti per almeno 10 volte “ti accetto e ti lascio andare”. Nel mentre, immagina che piano piano l’inchiostro sbiadisca e al termine, non ci sia più nulla sul foglietto.

Terminato l’esercizio, non riaprire il foglietto e disfatene come preferisci.

Prima di tornare alla tue attività quotidiane, prenditi un momento per ringraziarti per la pratica. Facci sapere come ti senti dopo!