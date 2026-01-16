Dargen D’Amico torna con Pianti Grassi, testo e significato del brano

Con "Pianti Grassi", Dargen D’Amico anticipa Sanremo 2026 e riflette sulla società di oggi: testo e significato del nuovo singolo

IPA Dargen D'Amico, il testo di "Pianti Grassi"

Penna tagliente, ironia affilata e basi impossibili da non ballare. Dargen D’Amico aggiunge un nuovo tassello alla sua discografia con Pianti Grassi, un nuovo singolo che anticipa la sua partecipazione come Big al Festival di Sanremo 2026 e apre a una riflessione sull’animo umano, senza sconti né filtri. Scopriamo il testo e il significato della canzone.

“Pianti Grassi”, significato del pezzo di Dargen D’Amico

Dargen D’Amico è pronto a far parlare di sé ancora una volta. L’artista, che a febbraio salirà sul palco del Teatro Ariston per la terza volta come concorrente del Festival di Sanremo, anticipa l’entusiasmo dei fan con un nuovo singolo.

Il pezzo si intitola Pianti Grassi: una riflessione che mescola sarcasmo e ironia nel raccontare un ritratto disilluso dell’umanità.

Parlando del brano, Dargen D’Amico lo racconta come una “disamina lucida e ironica della società contemporanea. Un mondo che assomiglia alla chiesa citata nella prima strofa: ‘vende l’organo, sostituisce la musica con un video su YouTube, ma poi il bluetooth non funziona davvero’. Un’immagine paradossale che racconta perfettamente un presente fatto di scorciatoie, soluzioni provvisorie e connessioni solo apparenti”.

Questa logica, spiega, “attraversa i comportamenti quotidiani: la tendenza a ridurre tutto al minimo, dall’impegno che mettiamo in ciò che facciamo all’interesse che dimostriamo verso gli altri. Un abbassamento generale dell’intensità emotiva e della responsabilità, dove tutto è più veloce, più leggero, ma anche più fragile”.

“Pianti Grassi”, il testo

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti

Io giravo nudo in casa e speravo che mi notassi

E poi giuravo che sparivo, ma ma a piccoli passi

Volevo che mi volessi o almeno che ti pungessi con i miei

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti

Saluto quelli che mi riconoscono

Che mi hanno incorniciato al battesimo e poi messo in un angolo

La vecchia chiesa che ha venduto l’organo

E a natale usa un cane su YouTube vestito da angelo

Però il Bluetooth gracchia, suona male

Come se Dio si facesse una ritorsione personale

Sono pessimista però è una fase

Sono fallito di nuovo, lo so, voi che fatte?

Siamo nati peccatori, ricattati

Siamo destinati a dar lavoro agli avvocati

E così semplice

Io giravo nudo in casa e speravo che mi notassi

E poi giuravo che sparivo, ma ma a piccoli passi

Volevo che mi volessi o almeno che ti pungessi con i miei

Con i miei pianti grassi (Con i miei pianti)

Saluto tutti quelli che non mi conoscono, ma mi evitano e li ringrazio

Troppi corpi mi distraggono

E poi finisce che fantastico di essere sbattuto su un tavolo

Come sui treni nei giorni di sciopero

Ho perso il treno ma volevo esserci

E farti ascoltare dei gruppi che non conosci

Essere complici anche senza esserne consci

Volevo darti delle cose semplici (Cose semplici)

Io giravo nudo in casa e speravo che mi notassi

E poi giuravo che sparivo, ma ma a piccoli passi

Volevo che mi volessi o almeno che ti pungessi coi miei

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti

Siamo nati peccatori, ricattati

Siamo destinati, ah