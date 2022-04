Aforismi e frasi sulle donne intelligenti, perfette per ogni occasione

Solitamente, in una donna, si elogia l’aspetto fisico. La bellezza femminile è ampiamente stata descritta dalla letteratura e dall’arte in generale. Ma ancora più affascinante, in qualsiasi persona, è una mente brillante e arguta. L’intelligenza è una qualità permanente, che non sfiorisce con il tempo e che permette di affrontare la vita con uno sguardo più ampio e aperto. Essere intelligenti significa avere la capacità di ragionare logicamente, intuire collegamenti tra idee diverse, avere un atteggiamento mentale flessibile creativo, abilità verbali e di risolvere qualsiasi tipo di problema. Se vuoi dedicare qualche parola originale ed efficace a una persona che stimi e a cui vuoi far comprendere la tua ammirazione, con DiLei, trovi una selezione di frasi sulle donne intelligenti, con gli aforismi e le citazioni più belle da dedicare a ogni occasione.

Aforismi e frasi sulle donne intelligenti

L’intelligenza è la caratteristica più importante di una persona, sia uomo che donna, perché permette di trovare soluzioni e di elaborare concetti e dati in modo da risolvere ogni problema o difficoltà. I soggetti femminili hanno una comprovata capacità multitasking che è, già di per sé, un elemento sinonimo d’intelligenza. Se stai cercando il modo migliore per far sapere a una tua amica, alla tua compagna o una qualsiasi conoscente quanto ammiri la sua capacità analitica e mentale e la sua testa sagace, qui di seguito alcuni dei pensieri e delle citazioni più belle sulle donne intelligenti.

La più stupida delle donne è più intelligente del più intelligente degli uomini. (Luciano Pavarotti)

Una ragazza saggia conosce i suoi limiti, ma una intelligente sa che non ne ha. (Marilyn Monroe)

Superiorità della donna. L’uomo chiede alla donna di essere bella, lei chiede a lui di essere intelligente. (Massimo Bontempelli)

Una donna intelligente ha milioni di nemici: tutti gli uomini stupidi. (Marie Von Ebner Eschenbach)

Alle donne intelligenti piacciono gli uomini intelligenti più di quanto agli uomini intelligenti piacciano le donne intelligenti. (Natalie Portman)

Le donne non hanno quel senso delle difficoltà che hanno gli uomini. Le difficoltà delle donne sono fisiche e reali: quelle degli uomini sono intellettuali e formali. -È impossibile- dicono sempre. Le donne non dicono mai così. Prima agiscono e dopo vedono se la cosa è o no possibile. (John Galsworthy)

La differenza tra uomo e donna è epigenetica, ambientale. Il capitale cerebrale è lo stesso: in un caso è stato storicamente represso, nell’altro incoraggiato. Così pure tra popoli. È sempre un dato culturale. (Rita Levi Montalcini)

Nulla è tanto necessario a un giovane quanto la compagnia delle donne intelligenti. (Lev Tolstoj)

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. (Brigham Young)

Preferirei fidarmi dell’istinto di una donna che della ragione di un uomo. (Stanley Baldwin)

Le donne sono capaci di parlare di Dio e dei misteri della fede con la loro peculiare intelligenza e sensibilità. (Benedetto XVI)

Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza. (Rita Levi Montalcini)

Se le donne sono frivole è perché sono intelligenti a oltranza. (Alda Merini)

Frasi sulle donne vere

L’intelligenza permette di andare oltre i canoni imposti dalla società e di vivere nel rispetto di quelle che sono le proprie caratteristiche, desideri e attitudini. Si parla di donne vere per definire una persona che fa uso delle proprie capacità intellettive e che agisce secondo quelle che sono le sue aspettative, senza preoccuparsi del giudizio altrui o di condizionamenti sociali obsoleti che non corrispondono alla propria personale capacità di ragionamento. Ecco qualche frase da dedicare alla propria signora, a una figlia o un’amica per esaltare la sua vera essenza e abilità mentale.

Ho dentro di me tante figure, tante donne, duemila donne. Ho solo bisogno di incontrarle. Devono essere vere, ecco tutto. (Anna Magnani)

Non importa l’aspetto di una donna, se la verità e l’onestà sono scritte sul suo viso, lei sarà bellissima. (Eleanor Roosevelt)

È forse impossibile trovare una donna veramente sincera, che non finga. Ma per la stessa ragione le donne scoprono facilmente la finzione altrui, e non è consigliabile tentare di ricorrervi nei loro riguardi. (Arthur Schopenhauer)

Le persone vere spaventano. Per questo spesso rimangono sole. Perché sono sincere, sono oneste e quando vogliono dire qualcosa, lo dicono nel modo più vero che conoscono. (Margherita Hack)

Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole. (Coco Chanel)

Una donna sincera è quella che non dice bugie inutili. (Anatole France)

Ci sono cose più importanti dell’aspetto esteriore. Nessuna quantità di trucco può coprire una brutta personalità. (Audrey Hepburn)

Una vera donna ama un uomo forte perché conosce le debolezze di lui. Lei lo protegge almeno quanto viene protetta. (Andre Maurois)

Dio ha dato alle donne l’intuizione e la femminilità. Se usate bene, la combinazione confonderà il cervello di qualsiasi uomo che abbia mai conosciuto. (Farrah Fawcett)

Un giovane uomo raramente ottiene una migliore visione di se stesso di quando è riflesso negli occhi di una donna vera. Perché è Dio stesso che siede dentro tali occhi. (J. G. Holland)

Frasi sulle donne di carattere

Una donna intelligente ha un carattere forte che non si arrende davanti alle difficoltà e non si lascia intaccare dai pregiudizi o dalle critiche altrui. Va avanti per la sua strada lasciandosi guidare solo dalla sua intuizione e dalla sua capacità di analizzare ciò che la circonda e valutare ciò che è più adatto a soddisfare le sue esigenze, i suoi desideri e le sue aspettative. È una personalità combattiva e sicura che riesce a rialzarsi anche nei momenti più complicati della vita. Di seguito alcuni degli aforismi sulle donne di carattere.

Abbiamo bisogno di donne così forti da essere gentili, così istruite da essere umili, così feroci da essere compassionevoli, così appassionate da poter essere razionali e così disciplinate da poter essere libere. (Kavita Ramdas)

Sono una dura, ambiziosa e so esattamente quello che voglio. Se questo fa di me una stronza, va bene. (Madonna)

Non si nasce donne, si diventa. (Simone De Beauvoir)

Le donne hanno le palle, è solo che le hanno un po’ più in alto. Tutto qui. (Joan Jett)

Gli uomini perdonano e dimenticano. Le donne perdonano e basta. (Philippe Gereaut)

Mentre gli uomini si vantano di cose mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. (Charles Bukowski)

Lei preferirebbe camminare da sola nel buio che seguire l’ombra di qualcun altro. (R. G.Moon)

Eri selvaggia una volta. Non permettere che la vita ti domi. (Isadora Duncan)

Ieri come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee. (Dacia Maraini)

Le donne che cercano di essere uguali agli uomini mancano di ambizione. (Marilyn Monroe)

Frasi sulle donne forti e indipendenti

Intelligenza è anche sinonimo di libertà e indipendenza. Una persona intelligente sa cosa vuole e trova il modo per ottenerlo. Vive la vita per quello che le offre e non si lamenta di ciò che non va o non le piace della propria quotidianità, ma lo modifica per crearsi una dimensione più soddisfacente. Non si accontenta dei risultati raggiunti, ma cerca sempre il modo di migliorarsi. Per dedicare qualche frase a una donna forte e intelligente, ecco alcuni suggerimenti con citazioni e aforismi.