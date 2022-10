Oscar Wilde: frasi sull’amicizia, sulle tentazioni e la felicità

Fonte: iStock Photos

Le frasi di Oscar Wilde, con la sua immediatezza, sanno cogliere nel segno e farci riflettere, affrontando temi importanti, dall’amicizia all’amore, sino al senso della vita. Scrittore, poeta e creatore di alcuni fra gli aforismi più belli di sempre, Wilde ha una scrittura che è solo all’apparenza spontanea e semplice, in realtà nasconde un tormento interiore e un’esistenza vissuta fra paradossi e differenze.

Nato a Dublino, nell’epoca vittoriana, fra gli esponenti maggiori del decadentismo britannico, lo scrittore abbandonò la Gran Bretagna per trasferirsi nell’Europa continentale dopo che venne processato e condannato ai lavori forzati per via della sua omosessualità. Nonostante ciò l’artista non abbandonò mai la scrittura, producendo citazioni e aforismi da leggere, appuntare e ricordare.

DiLei ha raccolto le frasi di Oscar Wilde più belle e intense, per scoprire l’animo dello scrittore irlandese e riflettere sull’esistenza.

Ipocrisia: frasi Oscar Wilde più belle e vere

L’anticonformismo ha sempre spinto il drammaturgo e poeta ha riflettere sulla morale della sua epoca e sull’ipocrisia imperante del periodo vittoriano. Nascono da qui aforismi e citazioni pungenti, che raccontano la voglia di Wilde di togliere il velo che nasconde la verità e raccontarla.

Un uomo che moraleggia è di solito un ipocrita, una donna che moraleggia è inevitabilmente brutta.

Frasi sulle donne: fra amore e bellezza

Le frasi sulle donne di Oscar Wilde raccontano il rapporto dello scrittore con l’universo femminile. Affascinante, acculturato e romantico, l’autore nella sua esistenza è stato un abile seduttore, capace di conquistare con la sua delicatezza e un animo unico.

Da quando aveva solo 17 anni iniziò un legame epistolare con Florence Balcombe, scrittrice inglese a cui era legato da un grande affetto, che finì però per sposare Bram Stoker, autore di Dracula. Dopo essere stato rifiutato da Violet Hunt, Wilde ottenne un rifiuto anche riguardo la proposta di sposare Charlotte Montefiore. “Peccato, con la mia intelligenza ed il vostro denaro avremmo fatto grandi cose insieme”, fu la risposta ironica dello scrittore, che nel 1884 sposò Constance Lloyd da cui ebbe due figli.

Wilde analizza nelle sue frasi le differenze fra uomini e donne, il loro rapporto con l’amore, ma anche il significato del matrimonio, fra ironia e verità.

La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne… solo adorate.

Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro sciocca vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose: a loro piace essere l’ultimo amore di un uomo.

Le donne hanno un istinto meraviglioso, scoprono tutto, meno ciò che è evidente.

Le donne sono fatte per essere amate, non per essere capite.

Ogni donna è una ribelle, e solitamente in violenta rivolta contro se stessa.

Sempre! Che parola terribile. Quando la sento mi fa venire i brividi. Alle donne piace tanto pronunciarla. Rovinano qualunque storia d’amore cercando di farla durare per sempre.

Tutte le donne diventano come la loro madre. Questa è la loro tragedia. Gli uomini no. E questa è la loro tragedia.

Nessun uomo ha veramente successo a questo mondo, a meno che non abbia una donna alle sue spalle, poiché sono le donne a governare la società. Se non si hanno donne al proprio fianco, si è fuori dal mondo.

Nessun uomo dovrebbe avere segreti con la propria moglie. Lei li scopre, inesorabilmente.

L’inferno non è mai tanto scatenato quanto una donna offesa.

Gli uomini si sposano perché sono stanchi. Le donne perché sono curiose. Entrambi rimangono delusi.

Come può una donna aspettarsi di essere felice con un uomo che insiste a trattarla come se fosse un essere umano perfettamente normale?

Le donne ci amano per i nostri difetti. Se ne abbiamo abbastanza, ci perdonano tutto, anche la nostra intelligenza.

Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto.

Questa è la cosa peggiore nelle donne: vogliono sempre che siamo buoni. E se siamo buoni, quando ci incontrano, non ci amano affatto. Piace loro trovarci irrimediabilmente cattivi e lasciarci insignificatamente buoni.

Le donne rappresentano il trionfo della materia sullo spirito; gli uomini rappresentano il trionfo dell’intelletto sulla morale.

La donna che non riesce a rendere affascinanti i suoi errori, è solo una femmina.

Le donne non si lasciano mai disarmare dai complimenti. Gli uomini sì, sempre.

Oscar Wilde: frasi sulla delusione

Fra disincanto e ironia, le frasi sulla delusione di Oscar Wilde sono pungenti e arrivano dritte al punto. Lo scrittore e poeta si divide fra considerazioni dolci e romantiche, come alcune frasi sull’amore, e riflessioni amare, legate alle sue esperienze di vita.

La vita è una grande delusione.

Gli uomini si sposano per stanchezza, le donne per curiosità: entrambi ne rimangono delusi.

Il segreto della vita è apprezzare il piacere di essere terribilmente, terribilmente delusi.

Frasi di Oscar Wilde sulla vita

Esibizionista e anticonformista sin da giovanissimo, ma soprattutto dotato di un’ironia pungente, Oscar Wilde ha un modo di raccontare la vita tutto suo. Per scoprirlo non resta che leggere le sue frasi e gli aforismi sulla vita, fra poesia, amarezza e straordinarietà.

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e nulla più.

Stupisco sempre me stesso. È l’unica cosa che renda la vita degna di essere vissuta.

Quando si è innamorati si comincia con l’ingannare sé stessi. E si finisce con l’ingannare gli altri. È questo che il mondo chiama una storia d’amore.

Ah! godetevi la giovinezza finché l’avrete. Non sprecate l’oro dei vostri giorni a ascoltare i noiosi, cercando di migliorare un fallimento inevitabile, o gettando la vostra vita agli ignoranti, agli ordinari, ai volgari. Questi sono i traguardi malsani, i falsi ideali della nostra epoca. Vivete! Vivete la vita meravigliosa che è in voi! Niente di voi vada perduto. Siate sempre alla ricerca di nuove sensazioni. Non abbiate paura di niente…

Si parla tanto del bello che è nella certezza; sembra che si ignori la bellezza più sottile che c’è nel dubbio. Credere è molto monotono, il dubbio è profondamente appassionante. Stare all’erta, ecco la vita; essere cullato nella tranquillità, ecco la morte.

Le cose vere della vita non si studiano né si imparano, ma si incontrano.

La vita non è altro che un brutto quarto d’ora, composto da attimi squisiti.

Lo spreco della vita si trova nell’amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell’egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità.

Dando uno scopo alla nostra vita, ne smorziamo la capacità emotiva. Se la nostra vita ha uno scopo viviamo per un minuto, per un giorno, per un anno, invece di vivere per ogni minuto, per ogni giorno, per ogni anno. Le varie fasi della vita ne costituiscono la bellezza. Vivere ognuna di quelle fasi vuol dire vivere intensamente.

Dire l’incredibile e fare l’improbabile: è giusto il tipo di vita che vorrei per me.

È un vero peccato che impariamo le lezioni della vita solo quando non ci servono più.

La maggior parte di noi vive sguazzando nelle fogne, solo che alcuni lo fanno guardando le stelle.

Sogna come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire oggi.

La vita è troppo breve perché ci si possa caricare sulle spalle anche il fardello degli errori altrui. Ciascuno vive la propria vita e ne paga il prezzo.

Le azioni sono la prima tragedia della vita; le parole la seconda.

Il peccato è l’unica nota di colore che sussiste nella vita moderna.

Lo scopo della vita è lo sviluppo di noi stessi, la perfetta realizzazione della nostra natura: è per questo che noi esistiamo.

Il mondo è lo stesso per tutti noi e bene e male, peccato e innocenza, lo attraversano tenendosi per mano. Chiudere gli occhi di fronte a metà della vita per vivere in tranquillità è come accecarsi per poter camminare con maggior sicurezza in una landa disseminata di burroni e precipizi.

La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri.

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto.

L’esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l’esame, poi ti spiega la lezione.

La vita è terribile. È lei che ci governa, non noi che la governiamo.

Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai.

Quando gli dei vogliono punirci, esaudiscono le nostre preghiere.

Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita.

Frasi sull’amicizia: Oscar Wilde la racconta

Oscar Wilde ha raccontato l’amicizia come nessun altro, unendo pensieri brillanti e uno spirito tagliente. Dopo la detenzione, la fine del suo matrimonio e il trasferimento in Francia sotto pseudonimo, lo scrittore affrontò un momento difficile (segnato anche da problemi economici gravi) che lo portò ad allontanarsi da tantissimi amici.

Le frasi sull’amicizia di Oscar Wilde hanno un sottofondo dolceamaro e sono riflessioni sul legame che unisce due persone, la sua fragilità, ma anche la sua forza.

Fra uomini e donne non può esserci amicizia. Vi può essere passione, ostilità, adorazione, amore, ma non amicizia.

Ridere non è affatto un brutto modo per iniziare una amicizia, ed è senz’altro il migliore per troncarla.

L’amicizia è molto più tragica dell’amore, dura molto più a lungo.

un bacio squarcia la distanza tra amicizia e amore.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico.

Tutti abbiamo bisogno di amici, certe volte.

Un amico è qualcuno che ti conosce molto bene e, nonostante questo, continua a frequentarti.

Frasi Oscar Wilde in inglese: le più belle

Le frasi di Oscar Wilde in inglese sono perfette per una caption su Instagram, per un biglietto d’auguri o per un tatuaggio. Citazioni e aforismi che parlano di vita, d’amore e di amicizia, bravi o lunghi, da scoprire, leggere e commentare.