Frasi brevi e profonde da tatuare sulla famiglia

Fonte: iStock Citazioni e aforismi famosi da tatuare per la famiglia

Fare un tatuaggio significa lasciare un simbolo o una frase impressi per sempre sulla pelle, qualcosa che ha un grande valore, che dal momento in cui viene fatto rimarrà per sempre con te, fino all’ultimo dei tuoi giorni. I tatuaggi spesso hanno un significato profondo, vengono realizzati per celebrare un momento particolare, un sentimento, un avvenimento. E quelli per la famiglia sono uno degli esempi più importanti di quanto può essere autentico il significato di questo gesto, che chiaramente deve avere anche un ottimo gusto estetico, e andare ad abbellire la parte del corpo scelta.

C’è chi preferisce i disegni, è vero, ma anche chi ama le frasi e desidera trovare quella perfetta, su misura per le sue esigenze e i suoi gusti. Una frase per la famiglia, per esempio, che ricordi qualcosa in particolare. Possiamo affidarci alle canzoni più famose, oppure a citazioni e aforismi di personaggi noti. Brevi detti e proverbi sulla famiglia, sui figli, sui genitori, sull’amore, sulla vita. Vediamo alcune idee che DiLei ha selezionato per te, tra cui puoi scegliere la frase adatta per il tuo tatuaggio per la famiglia.

Frasi sulla famiglia da tatuare con significato profondo

Lo abbiamo detto, e lo sappiamo: un tatuaggio è per sempre, proprio come il legame che ci unisce alla nostra famiglia. E allora non c’è modo migliore per celebrare l’amore verso i propri cari se non tatuando una frase, un disegno o un simbolo che abbia un significato profondo.

Un tatuaggio per la famiglia può avere differenti significati, tutto dipende dalla volontà della persona che decide di farsi incidere sulla pelle per sempre quel pensiero così dolce e significativo per i propri cari. Il valore affettivo di un tatuaggio per la famiglia è senza dubbio di grandissima importanza, ogni volta che lo guardi ti fa tornare in mente momenti indelebili, ricordi incancellabili, magari di persone che oggi non sono più al tuo fianco (come spesso si fa con i nonni). Ecco le frasi che DiLei ha scelto, per fare un tatuaggio sulla famiglia esprimendo i sentimenti che hai nel cuore:

Ut Amen et Foveam – Così io ti amo e mi prendo cura di te. (Tatuaggio di David Beckham dedicato alla moglie Victoria)

La Terra è la mia patria e l’umanità la mia famiglia. (Khalil Gibran)

Un uomo viaggia per il mondo alla ricerca di ciò di cui ha bisogno, e torna a casa per trovarlo. (George Moore)

Una famiglia felice non è che un anticipo del paradiso. (George Bernard Shaw)

Se vuoi cambiare il mondo, vai a casa e ama la tua famiglia. (Madre Teresa di Calcutta)

Mi sostengo con l’amore della famiglia. (Maya Angelou)

Dove amiamo è casa. I nostri piedi possono lasciarla, ma non i nostri cuori. (Oliver Wendell Holmes)

Quelli che ti amano davvero non ti lasceranno mai. (Harry Potter)

Il tuo cuore lo porto con me, lo porto nel mio cuor (Versi di E.E. Cummings)

Frasi da tatuare per i figli

I figli sono pezzi di cuore, si dice così! O ancora, “ogni scarrafone è bell’ ‘a mamma soja”, quel detto napoletano famoso, che sta ad indicare che per ogni madre i suoi piccoli sono sempre i più belli (ogni scarafaggio è bello per la sua mamma). Il rapporto tra genitori e figli è indissolubile e speciale, unico. Per questo i tatuaggi per i figli sono un classico: c’è chi decide di rappresentare il loro nome, la data di nascita, o ancora le iniziali o un oggetto che li rappresenti.

E infine ci sono genitori che decidono di farsi incidere una frase profonda da dedicare ai propri figli in un tatuaggio, scegliendo accuratamente la zona del corpo da dedicare all’opera d’arte. Di seguito trovi alcune delle citazioni più dolci e significative che puoi tatuare per tuo figlio:

Ricordati dovunque sei, se mi cercherai, sempre e per sempre, dalla stessa parte mi troverai. (F. De Gregori)

My son do not forget my teaching but keep my commands in your heart – Figlio mio non dimenticare i miei insegnamenti e tienili nel tuo cuore. (Tatuaggio di David Beckham, tratto dal Libro dei Proverbi)

Camminerai, cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. (Ligabue)

Di occhi belli ne è pieno il mondo, degli occhi tuoi ne è pieno il mio.

Della mia esistenza sei l’essenza. (Tiromancino)

Un granello di sabbia rispecchia la meraviglia dell’universo. Un figlio dimostra la meraviglia che siamo. (Paulo Coelho)

Dare a tuo figlio una competenza è meglio che dargli mille monete d’oro. (Proverbio cinese)

Non crescere i tuoi figli come i tuoi genitori han fatto con te; sono nati per un’epoca diversa. (ʿAlī ibn Abī Ṭālib)

Ora la vita ha il tuo nome. (E. Ramazzotti)

La vita è una fiammella che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino. (George Bernard Shaw)

Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli. (Friedrich Schiller)

I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto. (Giacomo Leopardi)

Sei un essere speciale ed io, avrò cura di te. (F. Battiato)

Soltanto una madre sa che cosa vuol dire amare ed essere felice. (Adelbert von Chamisso)

L’amore di una mamma ha tutte le stelle che lo illuminano durante la notte. (Catherine Becher)

Tatuaggi sulla famiglia: le più belle frasi

Non solo genitori e figli, i legami speciali in famiglia possono essere tantissimi. E infatti parliamo del rapporto unico che unisce fratelli e sorelle, oppure nipoti e nonni e zii. Insomma, ci sono sentimenti profondi che si creano all’interno di una famiglia e che, al giorno d’oggi, spesso si decide di celebrare facendosi incidere per sempre sulla pelle una frase o un pensiero profondo. Sono tanti gli aforismi e le citazioni famose che si possono tatuare per la famiglia, cerca quello che fa per te:

La famiglia è uno dei capolavori della natura. (George Santayana)

La felicità non è un posto in cui arrivare ma una casa in cui tornare. (Proverbio arabo)

Una famiglia felice non è che un anticipo del paradiso. (George Bernard Shaw)

Le case felici sono costruite con mattoni di pazienza. (H. E. Kohn)

La famiglia è la prima cellula essenziale della società umana. (Papa Giovanni XXIII)

La famiglia non è una cosa importante. È tutto. (Michael J. Fox)

Casa è la parola più bella che ci sia. (Laura Ingalls Wilder)

Ho sempre pensato che non v’è nessuna felicità maggiore di quella della famiglia. (F. Dostoevskij)

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa. (C. Brontë)

Là dove sei felice, sei a casa. (Proverbio tibetano)

Non ereditiamo la terra dai nostri avi, ce la facciamo prestare dai nostri figli. (Antoine de Saint-Exupéry)

Quando ti nasce un figlio non sai mai chi ti metti in casa. (Achille Campanile)

Il figlio è un arazzo d’amore e luce che i genitori filano per tutta la vita. (Fabrizio Caramagna)

La mia famiglia è la mia vita.

Un bambino va cresciuto a latte e approvazione. (Charles Lamb)

I tuoi figli non sono figli tuoi. Sono i figli e le figlie della vita stessa. (Khalil Gibran)

Ognuno deve attendersi dai figli ciò che ha dato ai genitori. (Talete)

I bambini sono tuttora il simbolo dell’eterno matrimonio tra l’amore e il dovere. (George Eliot)

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. (Dante Alighieri)

È un figlio saggio quello che conosce il proprio padre. (Omero)

Gli esseri i più feroci, sono disarmati quando s’accarezzano i loro figli. (Victor Hugo)

I figli sono le ancore della vita di una madre. (Sofocle)

È più facile costruire bambini forti che riparare uomini rotti. (Frederick Douglass)

Educa i bambini e non sarà necessario poi punire gli uomini. (Pitagora)

Non ci sono le sette meraviglie del mondo negli occhi di un figlio. Ce ne sono sette milioni. (Walt Streightiff)

La cosa migliore che un padre può fare per i suoi figli è amarne la madre. (Henry Ward Beecher)

In genere la madre, più che amare il figlio, ama se stessa nel figlio. (Friedrich Nietzsche)

Quando mio figlio mi tiene per mano, ogni strada del mondo è la strada giusta. (Fabrizio Caramagna)

Ogni coleottero è una gazzella agli occhi di sua madre. (Proverbio arabo)

Ciò che sostiene il piedistallo d’argilla del mondo è il respiro puro dei tuoi figli. (Proverbio cinese)

Un bambino sulle spalle di suo padre: nessuna piramide o colonna dell’antichità è più alta (Fabrizio Caramagna)

Brevi frasi di tatuaggi per i genitori

Quanto è bello, importante e anche difficile essere genitori? Uno dei più appaganti, quanto complessi, compiti che si ha nella vita. Sembra banale dirlo, ma è proprio così: quando si diventa genitori si diviene anche responsabili della vita dei propri figli, e si cerca di offrire loro un mondo “leggero e piacevole”, alleviando il dolore, provando a eliminare difficoltà e ostacoli.

Essere genitori vuol dire però vivere emozioni bellissime, momenti meravigliosi, sin dalla nascita dei figli. Sono tanti i ricordi straordinari che ogni figlio dovrebbe avere con la propria mamma e il proprio papà. Una miriade di attimi vissuti insieme, sentimenti profondi e sensazioni uniche. Per questo motivo molto spesso i figli decidono di dimostrare ai propri genitori – nei più svariati modi – quanto sono loro grati per tutto ciò che fanno ogni giorno.

Tra i gesti più profondi e autentici ci sono anche i tatuaggi: frasi incise per sempre sulla propria pelle, da dedicare a mamma e papà. Se stai cercando un pensiero speciale da tatuare per la tua famiglia, allora leggi le seguenti citazioni famose e scegli quella che fa per te, e fai una dedica speciale ai tuoi genitori: