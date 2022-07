Le più belle frasi brevi sulla famiglia

Fonte: iStock Frasi brevi e citazioni profonde sulla famiglia

Una delle frasi più belle di sempre: l’amore è dappertutto, mai nulla di più vero. Ci ricorda la scena iniziale di un celebre film, “Love Actually”, girata in aeroporto, dove si rincontrano genitori e figli, fidanzati e parenti. La gente si abbraccia, sorride, si bacia. E questo ci trasmette un gran senso di gioia e affetto.

È la famiglia a essere ovunque, i nostri cari sono le persone che tanto amiamo e che ci amano, ci proteggono. Ognuno ha la sua idea di famiglia, questo è vero, ma tutti noi abbiamo dei parenti, più o meno vicini. Nonostante a volte capiti che gli stessi riescano a essere davvero cattivi e falsi, nella maggior parte dei casi – nonostante le discussioni – la famiglia è il vero e unico porto sicuro, quel “luogo” dove ci si sente amati e protetti da tutto e tutti. Di seguito troviamo una raccolta realizzata da DiLei, con tutte le migliori brevi frasi di autori famosi, dedicate alla famiglia.

Frasi sull’amore della famiglia

L’amore è un sentimento meraviglioso: si può amare il proprio compago o la propria compagna di vita, come si possono amare gli amici. Ma l’amore incondizionato lo si prova verso i propri cari, l’affetto che ci lega alla nostra famiglia è il più intenso: quello tra due coniugi, tra genitori e figli, tra zii e nonni per i nipoti. Vediamo alcune brevi citazioni famose che ci raccontano quanto può essere viscerale e unico l’amore di una famiglia:

C’è la festa del papà, c’è la festa della mamma, manca purtroppo la festa dell’unità della famiglia. (Fragmentarius)

I padri di famiglia, questi grandi avventurieri del mondo moderno. (Charles Peguy)

Se la famiglia fosse un frutto, sarebbe un arancio, un cerchio di sezioni tenute insieme ma separabili, con ciascun segmento distinto. (Letty Cottin Pogrebin)

La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda, e vede i due miracoli più belli che ha fatto: donare la vita e donare l’amore. (San Giovanni Paolo II)

Senza famiglia, l’uomo, solo al mondo, trema per il freddo. (Andre Maurois)

E il segreto è che l’amore è più forte del momento nel quale si litiga e per questo io consiglio agli sposi sempre: non finire la giornata nella quale avete litigato senza fare la pace. Sempre! (Papa Francesco)

momenti più belli della mia vita sono stati quelli che ho vissuto a casa mia, con la mia famiglia. (Thomas Jefferson)

Scoprimmo che il mondo non ti ama quanto ti ama la tua famiglia. (Louis Zamperini)

L’amore per la famiglia e l’ammirazione degli amici è molto più importante della ricchezza e dei privilegi. (Charles Kuralt)

Frasi brevi e belle sulla famiglia unita

La famiglia è il nostro sostegno, la nostra bussola che ci indica sempre il cammino da seguire. La famiglia è protezione e amore, ne fanno parte quelle persone su cui sai di poter sempre contare, anche nei momenti più difficili. Sapere di avere attorno a sé membri della famiglia sempre pronti a sostenerci, difenderci, amarci e guidarci – alla ricerca della felicità – è una sensazione stupenda. I legami all’interno della famiglia sono fondamentali nella vita di ogni individuo, a patto che siano veri, leali e profondi. E allora rendiamo omaggio alla famiglia unita, con alcune delle più note frasi a tema:

La famiglia è l’associazione istituita dalla natura per provvedere alle necessità dell’uomo. (Aristotele)

Ho un meraviglioso rifugio che è la mia famiglia. Ho un rapporto meraviglioso con mio fratello e mia sorella, questo mi fa sentire come se sapessi sempre a quale posto appartengo. (Jose Carreras)

La famiglia non è un’unità biologica. È una unità economica. In mutazione. (Marcello Marchesi)

Non scegli la tua famiglia. Sono il dono di Dio per te, come tu lo sei per loro. (Desmond Tutu)

La famiglia è una buona scuola per qualsiasi materia. (Amos Oz)

La felicità è avere una famiglia numerosa, amorevole, sollecita e unita in un’altra città. (George Burns)

La famiglia è la patria del cuore. (Giuseppe Mazzini)

Le famiglie numerose hanno allegria. (Don Gnocchi)

L’unica roccia che conosco che rimane stabile, l’unica istituzione che so che funziona, è la famiglia. (Lee Lacocca)

La famiglia dovrebbe essere il nostro rifugio sicuro. Molto spesso, è il luogo in cui troviamo il dolore più profondo. (Iyanla Vanzant)

La famiglia è il centro della vita ed è la chiave della felicità eterna. (L. Tom Perry)

Nella vita familiare, l’amore è l’olio che allenta l’attrito, il cemento che lega e la musica che porta armonia. (Eva Burrows)

La «famiglia naturale»? Non esiste, perché la natura è violenza, caos e incesto. (Dacia Maraini)

La famiglia è una prostituta per aver bisogno di un protettore? (Aldo Busi)

Una famiglia sarà forte e indistruttibile quando sarà sostenuta da queste quattro colonne: padre coraggioso, madre prudente, figlio obbediente, fratello compiacente. (Confucio)

Le famiglie sono un disastro. E le famiglie immortali sono un disastro eterno. (Rick Riordan)

La famiglia non è una questione di sangue, è chi tu ami, e chi ama te. (Operazione Spy Sitter)

Citazioni sulla famiglia tratte dai film

Tra citazioni e aforismi profondi sulla famiglia, proverbi e detti popolari, ci sono anche frasi famose tratte dai più celebri film. Si tratta di pensieri che puoi dedicare ai tuoi cari, alle persone con cui condividi tutto. Vediamo solo alcune frasi brevi sulla famiglia sentite nei film:

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila…. (La ricerca della felicità)

“Ohana” significa famiglia, famiglia significa che nessuno viene abbandonato o…dimenticato (Lilo e Stich)

Bisognerebbe vivere fuori dalle passioni, oltre i sentimenti, nell’armonia che c’è nell’opera d’arte riuscita.… (La dolce vita)

L’importante non è quello che trovi alla fine di una corsa ma quello che provi mentre stai correndo. (Notte prima degli esami)

Nessun posto è bello come casa mia. (Il mago di OZ)

Frasi sulla famiglia divertenti

Sinora abbiamo letto aforismi, citazioni e pensieri profondi che arrivano dritti nell’anima, ma in realtà ci sono anche delle frasi divertenti sulla famiglia, che possono strappare un sorriso magari in un momento di grande stress e preoccupazioni. Per questo motivo abbiamo deciso di selezionarne alcune tra le più spiritose, sperando che possano regalare una risata a te e ai tuoi cari:

In genere le buone famiglie sono peggiori delle altre. (Anthony Hope)

La felicità è nell’avere una famiglia numerosa, affettuosa, premurosa e affiatata… in un’altra città. (George Burns)

Penso che la famiglia sia il luogo in cui si svolgono le cose più ridicole e meno rispettabili del mondo. (Ugo Betti)

Chiamatelo clan, chiamatela rete sociale, chiamatela tribù, chiamatela famiglia. Comunque la chiamiate, chiunque siate, ne avete bisogno. (Jane Howard)

Famiglia. Il luogo dove siamo trattati meglio e dove si brontola di più. (John Garland Pollard)

Da bambino il menu della mia famiglia consisteva in due scelte: prendere o lasciare. (Buddy Hackett)

La vita familiare è un po’ come una torta di marmellata appiccicosa – non è perfetta ma chi si lamenta? (Robert Brault)

Che tutti gli uomini debbano essere fratelli è il sogno di chi non ha fratelli. (Charles Chincholle)

Una famiglia è un’unità composta non soltanto da bambini, ma da uomini, donne, a volte un animale, più il raffreddore. (Ogden Nash)

Famiglia. Unità composta di individui che vivono nella stessa casa. È formata da marito, moglie, bambini, servi, cane, gatto, uccellino, scarafaggi, cimici e pulci. Tutti a costituire insieme la base della moderna società civile. (Ambrose Bierce)

Quando ero piccolo i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte. Ma io sono sempre riuscito a trovarli. (Woody Allen)

Le zie, le madri e le sorelle hanno una giurisprudenza particolare per i loro nipoti, i loro figli e i loro fratelli. (Honoré de Balzac)

La famiglia è tutto: i pensieri più profondi

Per noi tutti la famiglia è tutto: è qui che siamo nati, siamo cresciuti e un giorno non ci saremo più. Chiaramente, come in ogni contesto, anche nella famiglia viviamo tra gioie e dolori, alti e bassi, momenti sereni e altri più tristi. Ci sono periodi difficili, alternati ad altri in cui tutto va a gonfie vele: con la forza e l’affetto dei propri cari si vince tutto. I genitori, insieme a fratelli e sorelle, sono i nostri punti di riferimento, le persone che più credono in noi, pronte a capirci e sostenerci quando ne abbiamo più bisogno. Il valore della famiglia è innegabile, i nostri cari sono ciò che di più importante la vita ci ha donato. E allora ogni tanto dedichiamo parole d’amore a chi le merita; leggi le proposte che DiLei ha scelto per te:

Governare una famiglia è poco meno difficile che governare un regno. (Michel de Montaigne)

Quando rivolgi lo sguardo alla tua vita, le più grandi gioie sono quelle della famiglia. (J. Brothers)

Ho sempre pensato che non v’è nessuna felicità maggiore di quella della famiglia. (Fëdor Dostoevskij)

Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo. (Lev Tolstoj)

La forza di una nazione deriva dall’integrità della casa. (Confucio)

È felice, che sia re o contadino, colui che trova pace in casa sua. (Johann Wolfgang von Goethe)

È felice quella famiglia che, senza possedere grandi ricchezze, non soffre la povertà. (Talete)

L’anima della famiglia è il nome che portiamo per onorarla. (Sonia Lahsaini)

Sai, abbiamo una famiglia abbastanza normale. Abbiamo avuto i nostri alti e bassi e abbiamo avuto i nostri momenti difficili ma abbiamo avuto grandi motivi per festeggiare. (Julius Erving)

Una famiglia è un luogo in cui le menti entrano in contatto l’una con l’altra. (Buddha)

Molti uomini possono fare fortuna ma pochissimi possono costruire una vera famiglia. (JS Bryan)

A chi Dio non ha dato figli, il diavolo ha dato nipoti. (Proverbio)

La famiglia è uno dei capolavori della natura. (George Santayana)

Quando tutto va a rotoli, le persone che ti stanno accanto senza batter ciglio, sono la tua famiglia. (Jim Butcher)

La famiglia è la prima cellula essenziale della società umana. (Papa Giovanni XXIII)

La famiglia è la patria del cuore. (Giuseppe Mazzini)

Avere una madre infelice non credo sia un buon insegnamento e non illuderti che lei non se ne accorga. I bambini sentono tutto. (Fabio Volo)

Una casa senza bambini è come un alveare senza api. (Victor Hugo)

Per quanto severo possa essere un padre nel giudicare suo figlio, non è mai severo come un figlio nel giudicare suo padre. (Enrique Jardiel Poncela)

Una famiglia è un’accolita di persone di età e di sesso diversi tese ad occultare rigorosamente imbarazzanti segreti comuni. (Christa Wolf)

La mia famiglia è la mia forza e la mia debolezza. (Aishwarya Rai Bachchan)

Brevi frasi sulla famiglia per i bambini

I bambini sono la gioia di ogni famiglia. Dove ci sono i bimbi c’è allegria, c’è spensieratezza, c’è gioco. I più piccoli animano la casa, con i loro sorrisi puri e i loro discorsi semplici e allo stesso tempo contorti. La purezza dello sguardo di un bambino è una delle cose che di più caro abbiamo al mondo, e allora vediamo alcune delle frasi sulla famiglia da leggere anche ai più piccini: