Frasi dalle più celebri canzoni d’amore, da dedicare a chi si ama

Uno dei temi ricorrenti nelle canzoni è l’amore, trattato sotto vari punti di vista. Il sentimento profondo che lega due persone e che crea una ferita quando una storia termina ha dato vita a versi inseriti in melodie che hanno fatto la storia della musica. Un cuore spezzato o una dedica alla persona che ha trasformato la vita dell’autore del brano sono i protagonisti di singoli profondi ed emozionanti che non si possono dimenticare. Brani che, spesso, diventano anche la colonna sonora di una coppia che l’ascolta, magari, in un momento particolare della loro storia. In molteplici occasioni, capita di dedicare qualche strofa al proprio compagno o compagna, in occasione del compleanno, per fare una sorpresa originale oppure mentre si è in auto ascoltando la radio. Amore significa dedizione appassionata ed esclusiva, istintiva e intuitiva fra persone, volta ad assicurare reciproca felicità. Può essere timido, passionale, tormentato o travolgente, ma non c’è modo migliore per celebrarlo attraverso la musica. Per coloro che vogliono ricordare qualche canzone particolarmente bella sul sentimento più profondo degli esseri umani o chi sta cercando una dedica speciale per far emozionare la persona del cuore, con DiLei, può trovare una selezione di frasi dalle più celebri canzoni d’amore dalle più romantiche alle più ritmate o intense.

Aforismi e frasi delle canzoni d’amore italiane

Sono tantissimi i cantautori che hanno avuto successo proprio grazie a delle canzoni dedicate a una persona cara che, non solo hanno toccato la lui o la lei a cui i versi erano diretti da parte dell’autore, ma hanno fatto breccia nel cuore di tutto il pubblico diventando dei veri e propri capolavori. Alcuni aforismi e frasi dalle canzoni d’amore italiane.

Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te che da sempre sei per me l’essenziale. (Marco Mengoni, L’essenziale)

Nella buona sorte e nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sarai io ci sarò. (Max Pezzali, Io ci sarò)

Amore mio, ma che gli hai fatto tu a quest’aria che respiro e come fai a starmi dentro ogni pensiero, giuralo ancora che tu esisti per davvero! (Claudio Baglioni, Con tutto l’amore che posso)

Innamorato sempre di più, in fondo all’anima, per sempre tu. (Lucio Battisti, Un’avventura)

Amore mio, prendi le mie mani ancora e ancora, come chi parte e non saprà mai se ritorna. Ricorda, sei meglio di ogni giorno triste, dell’amarezza, di ogni lacrima, della guerra con la tristezza. Tu sei il mio cielo. (Tiziano Ferro, L’amore è una cosa semplice)

Ma questo nostro amore è come musica, che non potrà finire mai. (Jovanotti, Come musica)

Perché tale è il mio amore che per il tuo bene sopporterei ogni male. (Ron e Tosca, Vorrei incontrarti tra cent’anni)

Voglio che tutto intorno ci sia solo la vita per me: voglio te, notte e giorno. (Cesare Cremonini, Vieni a vedere perché)

Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre. Sei in ogni parte di me. Ti sento scendere fra respiro e battito. (Gianna Nannini, Sei nell’anima)

Mi sono innamorato di te e adesso non so neppur io cosa fare: il giorno mi pento d’averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. (Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te)

Il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. (Francesco De Gregori, Sempre e per sempre)

Frasi delle canzoni d’amore di Ultimo

Ci sono cantautori che sono apprezzati soprattutto per l’intensità dei loro testi. Ultimo, per esempio, è un giovane artista dal grande talento nel comporre versi romantici che fanno bene al cuore. Le sue canzoni possono essere perfette per una cena di coppia o una romantica dedica. Di seguito, alcune citazioni dalle canzoni d’amore di Ultimo.

Che poi mi piaci anche quando non parli e canti sottovoce quei tuoi ritornelli, mentre tra le dita rinchiudi i capelli. L’amore, se in fondo ci pensi, è l’unico appiglio in un mondo di mostri. (La stella più fragile dell’universo)

Fra i miei e i tuoi particolari, potrei cantartele qui, se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi (I tuoi particolari)

E io so quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo e non è semplice, so quanto pesano in te quelle paure lontane, meriti anche tu un posto da visitare. (Ti dedico il silenzio)

L’amore non esiste, ma è quello in cui credi. (Ti dedico il silenzio)

Vorrei che ti guardassi con i miei occhi, vorrei che ti ascoltassi con i miei sogni. Non è amore, è solo conoscerti a fondo. (Poesia senza veli)

Tu eri la nota che fa uscire il capolavoro che è in me. (Il capolavoro)

A me va bene anche distanti, tanto ti porto con me. (Ipocondria)

Ed io che invece vorrei solo averti più vicino, cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino, che sono grandi come i dubbi che mi fanno male, ma sono belli come il sole dopo un temporale. (Cascare nei tuoi occhi)

Frasi delle canzoni d’amore di Vasco Rossi

Non si può parlare di canzoni d’amore senza citare il Blasco, uno dei migliori poeti rock della musica. Sono tantissime le canzoni dedicate a figure femminili delicate o estremamente seducenti. Da “Una canzone per te” a “Ti prendo e ti porto via”, alcuni aforismi e citazioni tratti dai brani d’amore di Vasco Rossi.

Vuoi che lo canti in una splendida canzone / Così la sentirai cantare da milioni di persone / Non vivo senza te (Non vivo senza te)

Amo te / Come non ho fatto in fondo / Con nessuna / Resta qui un secondo. (E…)

Ma dove vai. Ma dove vai. Tanto oramai sei mia. Faccio così. Passo di lì. Ti prendo e ti porto via. (Ti prendo e ti porto via)

Ho guardato dentro un’emozione / E ci ho visto dentro tanto amore / Che ho capito perché non si comanda il cuore / E va bene così, senza parole. (Senza parole)

Ma adesso fermati / Non voglio perderti / I tuoi sorrisi adesso non nasconderli. (Gabri)

Una canzone per te / Non te l’aspettavi eh / Invece eccola qua / Come mi è venuta /E chi lo sa. (Una canzone per te)

Ogni volta che viene giorno / Ogni volta che ritorno / Ogni volta che cammino e / Mi sembra di averti vicino. (Ogni volta)

Sei un’inguaribile romantica / un po’ isterica, però simpatica / certo unica. (Incredibile romantica)

E tu, chissà dove sei / Anima fragile / Che mi ascoltavi immobile / Ma senza ridere. (Anima fragile)

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un’alba, sei fresca come l’aria. (Albachiara)

Frasi delle canzoni d’amore di Alessandra Amoroso

Una cantante che ha quasi costruito una carriera con brani sul tema del sentimento che unisce due persone è Alessandra Amoroso, artista che ha pubblicato persino un album chiamato proprio “Canzoni d’amore”. Qui una selezione di frasi e citazioni delle canzoni d’amore di Alessandra Amoroso.

Penso che tu sia un fiore di un raro colore che riesce a stare fermo con lo sguardo altrove. E oltre che tu riesci a vedere e oltre che tu sai sentire. Amo te, niente di più semplice. (Vivere a colori)

Sul tuo nome ho tatuato una piuma. (Piuma)

Che se l’amore è un grande e misterioso abbraccio, mi tengo stretta tutto il mio entusiasmo. (Sorriso grande)

Eppure mi dicevi sei bellissima, scrivevi ti amo su ogni pagina. (La mia storia con te)

Sei un continente ancora da scoprire un’occasione che deve arrivare. (Arrivi tu)

Ma il cielo può attendere, non verserò lacrime, domani non conta adesso tu sei qua. (Il cielo può attendere)

Sulle note della tua canzone dedicata a me che suona nel tuo cuore nella culla del passato. (Bellezza, incanto e nostalgia)

Dentro ogni momento tu ci sei in ogni gesto tu ci sei nel silenzio delle cose tu ci sei. (Bellissimo)

Tu svanisci in un istante, con te il mondo in un secondo anche se ti sento inavvertitamente ancora sulla pelle. (Il mondo in un secondo)

Stanotte, per l’ultima notte, mi lascerò andare accanto a te e poi ti cullerò e ti abbraccerò, se vuoi dormirò tra le tue braccia, ti stringerò e poi riderò ancora. (Per ora, per un po’)

Frasi delle canzoni d’amore rap

Il rap è una tecnica musicale parlata, una serie di frasi che prendono spunto per lo più dal linguaggio di strada, messe insieme in rima e con un accompagnamento musicale. Anche questo genere musicale, apparentemente più diretto e meno romantico, ha dato vita a brani intensi. Per gli amanti di questo stile, gli aforismi e le citazioni più belle dalle canzoni d’amore rap.

Io e te a stupirci per come fanno a mentirsi giurando il falso ad avere il coraggio. Solo io e te, a farci ancora le scenate a urlare per le strade con le persone affacciate. (Marracash, Solo io e te)

Noi parlavamo di tutto ma forse un ti amo non siamo riusciti mai a dirlo. (Fred De Palma, Il cielo guarda te)

A te che stai appresso a me da anni in questo mio dannarmi, è dura amarmi lo so. È dura calmarmi, però solo te puoi, solo con te “noi”. (Jesto, Che ne sarà di noi)

Perché potrei vederti ovunque. Negli angoli delle città. Mi basta immaginarti per averti qua. (Salmo, Faraway)

Non resto calmo se incrocio il tuo sguardo, mi strega in un attimo. (Gemitaiz, Ciò che fa per me)

Sei il pezzo mancante del puzzle che formerà il quadro del mio paradiso. (Nitro, San Junipero II)

Sei la via di salvezza mentre sto a guardare le mie certezze che di sfasciano. (Lazza, Come le sirene)

E sei bella, te l’ho detto mille volte, non c’hai creduto mezza. (Sfera Ebbasta, Bang Bang)

Che fortuna che sei proprio tu ad amarmi. (Ghali, Barcellona)

Il primo amore non dura una vita intera ma ti cambia la vita per sempre. (J-ax, Via di qua)

Frasi delle canzoni d’amore per lui

Ci sono anche moltissimi brani dedicati a uomini che hanno rubato il cuore dell’artista o l’hanno spezzato. Parole toccanti ed emozionate, dedicate al partner che sostiene e protegge la propria compagna o che la fa stare bene come nessun altro al mondo. Da Mia Martini a Ornella Vanoni, le frasi delle canzoni d’amore per lui.

Io che amo solo te, io mi fermerò. E ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove illusioni. (Ornella Vanoni, Io che amo solo te)

Tu, tu che sei diverso. Almeno tu nell’universo. Un punto sei, che non ruota mai intorno a me. Un sole che splende per me soltanto. Come un diamante in mezzo al cuore. (Mia Martini, Almeno tu nell’universo)

Credevo che, sapevo che. Che si cade in due e in due ci si rialzerà. Tra mille rimpianti ed il perdono. Io scelgo te. E scelgo ancora te. Anche oggi che. Che non è facile, non è sufficiente. Abbracciarsi un po’. (Giorgia, Scelgo ancora te)

Volevo dirti che ti amo. Volevo dirti che sei mio. Che non ti cambio con nessuno. Perché a giurarlo sono io. (Laura Pausini, Volevo dirti che ti amo)

L’amore per te non si fa scrivere su un foglio. Non si fa cantare in una canzone ma intanto. Mi lascia così… senza fiato. Bello come un sole appena nato. (Elisa, L’amore per te )

Ma tu dimmi se c’è l’inizio e la fine. Se latiti dentro di me, se questo freddo che fa, un giorno chissà saprà allontanarti da me. Non c’è pace che dia pace senza te. Non c’è oro che saprò raccogliere. Non so amare che te. (Noemi, Non so amare di più)

Se t’amo o no io non lo so. Ma quanto ti ho amato lo sa Dio. Era una favola e tu sapevi farmi stare viva. Non so più se t’amo o no. Cecilia dice dacci un taglio fallo adesso e non domani. Sai quant’è che mando giù. (Syria, Se t’amo o no)

Tu, amor mio. Chi ti ha amato in questo mondo sono io. Io, e invece io sono stata troppo amata. (Mina, Amore mio)

Frasi delle canzoni d’amore in inglese

Anche in lingua inglese ci sono dei brani che restano nella memoria per generazioni, proprio grazie a teneri versi dedicati alla persona amata. Frasi che ricordano all’altro che è nei propri pensieri in ogni istante, che nei momenti di difficoltà sarà la sua ancora e il porto sicuro che aiuterà a risollevarsi, che è una persona speciale e unica che non dovrebbe cambiare mai. Qui una serie di aforismi e citazioni dalle canzoni d’amore in inglese.

You know it’s true; everything I do, I do it for you/Tu sai che è così; tutto ciò che faccio, lo faccio per te. (Bryan Adams, Everything I do, I do it for you)

If you’re lost, you can look and you will find me/Se ti senti perso alza lo sguardo e mi troverai. (Cindy Lauper, Time after time)

I was born to love you with every single beat of my heart/Sono nato per amarti, con ogni singolo battito del mio cuore. (Queen, I was born to love you)

Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I’ll be watching you/Ogni respiro che prendi, ogni movimento che fai, ogni legame che rompi, ogni passo che fai, io sarò lì a guardarti. (The Police, Every breath you take)

You know I’d never ask you to change, if perfect’s what you’re searching for then just stay the same/Lo sai che non ti chiederei mai di cambiare, se è la perfezione che stai cercando resta così come sei. (Bruno Mars, Just the way you are)

I’ll be there till the stars don’t shine, till the heavens burst and rhe words don’t rhyme and I know when I die, you’ll be on my mind and I’ll love you – Always/Sarò lì fin quando le stelle non brilleranno, fin quando scoppierà il cielo e le parole smetteranno di rimare e so che quando morirò, sarai nei miei pensieri e ti amerò, per sempre. (Bon Jovi, Always)

The impossible is possible tonight. Believe in me as I believe in you/Stanotte, l’impossibile diventa possibile. Credimi come io credo in te. (The Smashing Pumpkins, Tonight, tonight)

I don’t have much money, but boy if I did I’d buy a big house where we both could live/Non ho molti soldi, ma se ne avessi, comprerei una grande casa dove potremmo vivere insieme. (Elton John, Your Song)

You’re the closest to heaven that I’ll ever be/Sei la cosa più vicina al paradiso che io conoscerò mai. (Goo Goo Dolls, Iris)

Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go ’til we’re gone/L’amore può toccarci una volta e durare per una vita e andarsene solo nel momento in cui moriamo. (Celine Dion, My heart will go on)

Frasi delle canzoni d’amore non banali

Ci sono tante parole che possono esprimere amore, anche senza dire esattamente “ti amo”. Attraverso visionarie metafore o appassionate frasi su un momento vissuto insieme, alcuni cantautori sono riusciti a parlare del sentimento più romantico, senza essere banali, ma sfoggiando una certa originalità. Qui alcune frasi e aforismi delle canzoni d’amore non banali.