Frasi sull’orgoglio: un’emozione che ha tante facce

L’orgoglio è un termine che cela due significati molto diversi. È una parola potente perché racchiude una di quelle emozioni che possono avere tantissime sfaccettature diverse. L’orgoglio può essere positivo e tradursi con una profonda gioia, perché significa che si prova stima nei confronti di un’altra persona o di noi stessi. Ma può anche non essere così e tramutarsi in un blocco che non ci permette di vivere appieno le cose: essere troppo orgogliosi potrebbe voler significare che si mette un muro tra noi e gli altri.

Tutte queste sfumature vengono descritte alla perfezione dalle frasi sull’orgoglio, che sono capaci di cogliere ogni aspetto di questo sentimento.

Senza dubbio è importante esprimere l’orgoglio quando lo si prova verso se stessi o verso le persone che abbiamo accanto, mentre bisognerebbe cercare di affrontarlo e di lavorarci quando diventa un limite per le nostre relazioni. Perché magari, proprio perché troppo orgogliosi, costruiamo dei muri tra noi e le altre persone.

DiLei ha scelto le citazioni e gli aforismi più belli, divertenti, commoventi e veri, capaci di sintetizzare alla perfezione tutto questo insieme di emozioni. E di indurci a riflettere sull’ampio ventaglio di significati che ha questo termine.

Frasi sull’orgoglio in amore

Sull’orgoglio in amore Jane Austen ha scritto uno dei libri più belli, un romanzo ancora oggi rappresentativo di cosa significa lasciarsi accecare da un’emozione che a volte può portare su una china negativa. Stiamo parlando di Orgoglio e Pregiudizio, uno dei capolavori della scrittrice inglese. Ma non solo lei, perché la letteratura ci ha regalato tantissime frasi sull’orgoglio in amore, che descrivono alla perfezione cosa significa e quali suggestioni crea nella mente e nel cuore di chi lo vive.

Scusarsi non significa sempre che tu hai sbagliato e l’altro ha ragione. Significa semplicemente che tieni più a quella relazione del tuo orgoglio. (Fabio Volo)

Bisogna imparare a chiedere scusa. L’orgoglio ci intrappola, l’umiltà ti libera. (Fabrizio Caramagna)

Il problema delle persone orgogliose è che non dicono quello che provano per paura di soffrire. Si tengono tutto dentro e soffrono lo stesso, ovviamente. Le persone orgogliose vanno prese di sorpresa e abbracciate. (Robert Daniels)

È meglio perdere il tuo orgoglio per qualcuno che ami piuttosto che perdere la persona che ami per il tuo inutile orgoglio. (John Ruskin)

Una sofferenza come la mia non ha orgoglio. Cosa mi importa se si saprà che sono disperata? Tutto il mondo può avere il trionfo di vedermi in questo stato. Quelli che non sanno cosa sia soffrire possono essere orgogliosi e indipendenti. Possono resistere agli oltraggi, o ricambiare le provocazioni. Io non posso farlo. Io devo soffrire, mi devo disperare, e che tutti quelli che vogliono godere di questo siano i benvenuti. (Jane Austen)

Che gli altri si vantino delle pagine che hanno scritto. Io sono orgoglioso di quelle che ho letto. (Jorge Luis Borges)

Gli orgogliosi. Sono testardi, puoi perderci tutta una giornata a pregarli ma quando si mettono in testa una cosa, è quella. Se stanno male fanno di tutto per non farlo capire, possono perdere anche un amore e per quanto ci possano tenere, se non è l’altro a fare il primo passo, loro non chiederebbero mai scusa. Ma soprattutto, sono consapevoli che l’orgoglio li rende apparentemente più forti ma non felici. (Fabio Volo)

Ho sempre preferito la felicità alla dignità. (Charlotte Brontë)

In generale, l’orgoglio è alla base di tutti i grandi errori. (John Ruskin)

Potrei facilmente perdonare il suo orgoglio, se non avesse mortificato il mio. (Jane Austen)

Vieni, ignoriamoci da vicino.

Così vicino da sentire l’odore del nostro orgoglio e delle piccole incomprensioni e del “se vuole mi cerca lui, io non lo cerco più. (Fabrizio Caramagna)

L’orgoglio non ha niente di proprio; altro non è che il nome dato all’anima che divora sé stessa. Quando questa sconcertante perversione dell’amore ha dato il suo frutto, essa porta ormai un altro nome, più ricco di senso, sostanziale: odio.

(Georges Bernanos)

Frasi sull’orgoglio positivo

L’orgoglio è spesso un sentimento positivo, essendo una parola che ha ben due accezioni diverse. E, quando si intende come senso di fierezza e di soddisfacimento che si prova nei confronti di qualcuno o di noi stessi, è una sensazione bellissima. Perché si accompagna alla gioia e alla felicità. Le frasi sull’orgoglio positivo parlano proprio di questa emozione e di come sia bello essere fieri di qualcuno o di noi.

Una certa dose d’orgoglio è un utile ingrediente del genio. Hugo Von Hofmannsthal

L’orgoglio non è una cosa negativa quando ci spinge a nascondere le nostre ferite – senza ferire gli altri. (George Eliot)

Beato chi ha tanto orgoglio da non parlar mai bene di sé; che teme color che l’ascoltano e non compromette i suoi meriti con l’orgoglio degli altri. (Charles-Louis de Montesquieu)

La persona orgogliosa vuole sempre fare la cosa giusta, la cosa bella. Ma poiché vuole farlo con le proprie forze, egli non è in lotta con l’uomo, ma con Dio. (Søren Kierkegaard)

Non mi interessa tanto quello che sono per gli altri, ma quello che sono per me. (Michel de Montaigne)

La dignità e l’orgoglio sono una relazione troppo stretta per avere rapporti extraconiugali. (Dorothee Deluzy)

È una bella cosa sollevarsi dall’orgoglio, ma devi avere orgoglio per poterlo fare. (Georges Bernanos)

Alcune persone sono orgogliose della loro umiltà. (Henry Ward Beecher)

C’è un paradosso nell’orgoglio – esso rende ridicoli alcuni uomini, ma impedisce ad altri di diventarlo.

(Charles Caleb Colton)

È pericoloso reprimere nei giovani l’orgoglioso entusiasmo. (Fedor Dostoevskij)

Sono fiero di te, solo un uomo eccezionale può compiere quest’ impresa e stasera glielo dimostrerai. (Dal film Rocky III)

Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare e rido in faccia a quello che cerchi e che mai avrai. (Francesco Guccini)

Le cose di cui andiamo più fieri sono spesso quelle che abbiamo fatto per caso. (Fabrizio Caramagna)

La barriera tra un sana fiducia in sé stessi e un malsano orgoglio è molto sottile. (Haruki Murakami)

Non si confonda la vanità, che è bisogno e ricerca della stima altrui, con la fierezza, semplice manifestazione della propria autostima. (Vannuccio Barbaro)

Frasi sull’orgoglio di se stessi

Guardare con obiettività a quello che si è e a ciò che si fa è uno dei traguardi più belli e importanti da raggiungere. Non è facile, perché spesso siamo proprio noi a essere i giudici più duri, ma riconoscere il cammino che abbiamo percorso, l’impegno che ci abbiamo messo, la dedizione con cui abbiamo fatto qualcosa, sono un ottimo esercizio per riuscire nell’intento. Per questa ragione le frasi sull’orgoglio di se stessi sono il perfetto promemoria che ci possiamo appuntare. Le citazioni e gli aforismi più autentici e significativi.

La vanità rende loquaci, l’orgoglio invece silenziosi. (Arthur Schopenhauer)

Credi in te stesso e in tutto ciò che sei. Sappi che c’è qualcosa dentro di te che è più grande di qualsiasi ostacolo. (Christian D. Larson)

Pochi uomini hanno in genere la fede in se stessi. Tutto quello che fanno di buono, di valido, di grande, è in primo luogo un argomento contro lo scettico che si annida in loro; si tratta di convincere o persuadere questo scettico, e per questo ci vuole quasi del genio. Sono i grandi insoddisfatti di sé. (Friedrich Nietzsche)

Possiamo ottenere l’approvazione degli altri, se agiamo bene e ci mettiamo d’impegno nello scopo; ma la nostra stessa approvazione vale mille volte di più. (Mark Twain)

L’unico bene, la condizione fondamentale per una vita felice, è la fiducia in se stessi… né può renderti felice la bellezza o la forza del corpo: nessuno di quei beni resiste al passare del tempo. (Lucio Anneo Seneca)

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi. (Charlie Chaplin)

Si ottengono forza, coraggio e fiducia in ogni esperienza in cui abbiamo davvero smesso di guardare in faccia la paura. Dobbiamo fare quello che pensiamo di non poter fare. Devi essere in grado di dire a te stesso: “Ho vissuto questo orrore. Posso affrontare la prossima cosa che arriverà”. (Eleanor Roosevelt)

Non ti chiedo di credere negli altri. Quello è solo il risultato di una mancanza di fiducia in se stessi. (Osho)

Dubitate di tutto, ma non dubitate mai di voi stessi. (André Gide)

Abbi fiducia in te stesso, ogni cuore vibra su quella corda di ferro. (Ralph Waldo Emerson)

Il più grande ostacolo dell’orgoglio è la vanità, la quale ambisce all’applauso del prossimo, per potervi fondare la propria alta opinione di sé, mentre il presupposto dell’orgoglio sta per l’appunto nel possedere già saldamente quest’ultima. (Arthur Schopenhauer)

Incontrerai sempre persone che cercheranno di sminuire i tuoi successi. Cerca di non essere tu il primo a farlo. (Michael Crichton)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Vi diranno che non siete abbastanza. Non fatevi ingannare, siete molto meglio di quello che vi vogliono far credere. (Papa Giovanni Paolo II)

Frasi sull’orgoglio negativo

Abbiamo già detto che il termine orgoglio può nascondere un atteggiamento insidioso che fa male a chi lo prova, dal momento che agisce direttamente sulla sua vita, sui suoi rapporti con gli altri. Perché spinge a erigere muri, a non chiedere scusa, a pensare di avere sempre ragione. Questo non fa bene: è negativo per chi lo vive in prima persona ed è doloroso per chi gli vorrebbe stare accanto. Le frasi sull’orgoglio negativo da cui dovremmo trarre insegnamento.