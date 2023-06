Frasi divertenti sugli uomini: citazioni e aforismi famosi per sorridere

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Le frasi divertenti sugli uomini fanno sia ridere che riflettere, raccontando, ancora una volta, il rapporto controverso fra uomini e donne. Da sempre la contrapposizione fra il mondo femminile e quello maschile ha stuzzicato la fantasia e le battute di comici, intellettuali e personaggi famosi.

DiLei ha raccolto le migliori frasi sugli uomini, le citazioni e gli aforismi sull’universo maschile, dalle taglienti battute di Luciana Littizzetto alle riflessioni di Carrie e delle sue amiche in Sex and the City.

Frasi divertenti sugli uomini

Sarcastiche e dissacranti, le frasi divertenti sugli uomini colpiscono nel segno e ci fanno divertire. Citazioni e aforismi simpatici, che strappano una risata e ci portano a riflettere, ancora una volta, sull’universo maschile, le sue sfaccettature, i suoi difetti e l’immancabile differenza con quello femminile.

Gli uomini vogliono sempre essere il primo amore di una donna. Le donne, invece, vogliono essere l’ultimo amore di un uomo. (Oscar Wilde)

Dio ha dato agli uomini sia un pene sia un cervello, ma non abbastanza sangue per poterli irrorare entrambi contemporaneamente. (Robin Williams)

Un uomo sulla luna non sarà mai interessante quanto una donna sotto il sole. (Leopold Fechtner)

Per gli uomini i film a luci rosse sono bellissime storie d’amore dove tutte le parti terribilmente noiose sono state tagliate. (Richard Jeni)

Gli uomini non hanno la cellulite. Forse Dio è un uomo. (Rita Rudner)

Non c’è nulla che un uomo non sia capace di fare quando una donna lo guarda. (Alejandro Casona)

Un uomo ricco non è altro che un pover’uomo con i soldi. (W. C. Fields)

Quel che il tempo lesina agli uomini in fatto di capelli glielo risarcisce in fatto di spirito.

(William Shakespeare)

(William Shakespeare) Lasciamo le belle donne agli uomini senza fantasia. (Marcel Proust)

Noi uomini siamo convinti di avere due cose smisurate. Una è l’ego. (Renato de Rosa)

Esistono tre tipi di uomini al mondo: il primo apprende dai libri, il secondo impara dall’osservazione e il terzo si limita a urinare su un recinto elettrificato. (Carl Barney)

La prima cosa che deve fare una donna quando desidera un uomo è fuggire. (Molière)

Gli uomini passano per essere crudeli, le donne invece lo sono. Le donne sembrano sentimentali, gli uomini invece lo sono. (Friedrich Nietzsche)

Signore, un consiglio. Se state cercando un uomo bello, ricco e intelligente… prendetene tre! (Coluche)

Se uomo preferisce una donna a finale di Coppa dei Campioni allora forse è bravo fidanzato, ma non vero uomo. (Vujadin Boškov)

Gli uomini, mia cara, sono come gli aquiloni, più si dà loro corda e meglio si tengono. (Alexandre Dumas)

In fondo al cuore le donne pensano che il compito dell’uomo sia guadagnare soldi, mentre che il compito loro sia spenderli. (Arthur Schopenhauer)

Non fidatevi degli uomini! Sono capaci di grandi cose. (Stanislaw Jerzy Lec)

Essere donna è terribilmente difficile, perché consiste soprattutto nell’avere a che fare con gli uomini. (Joseph Conrad)

Non è che sono contrario al matrimonio; però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi. (Massimo Troisi)

Non sappiamo cosa fanno uomini e donne in paradiso. Sappiamo soltanto che non si sposano. (Jonathan Swift)

Quando le donne parlano ridendo è come un uomo che vi prende da parte per darvi un consiglio. (Cesare Pavese)

Le grandi donne hanno bisogno di grandi diamanti. (Elizabeth Taylor)

Ci vogliono venti anni a una donna per fare del proprio figlio un uomo, e venti minuti a un’altra donna per farne un idiota. (Charles Dickens)

I briganti ti chiedono o la borsa o la vita; le donne tutt’e due. (Samuel Butler)

Mia moglie ed io siamo stati felici per vent’anni. Poi ci siamo incontrati. (Rodney Dangerfield)

Meno si ama una donna, più si è sicuri di possederla. (Aleksandr Sergeevič Puškin)

Quando le donne sono depresse mangiano o fanno shopping. Gli uomini invadono un’altra nazione. (Elayne Boosler)

L’amore è quello che succede ad un uomo e una donna che non si conoscono. (William Somerset Maugham)

Una donna intelligente ha milioni di nemici: tutti gli uomini stupidi. (Marie Von Ebner Eschenbach)

Verso le donne e verso l’amore, l’uomo è molto debole, soprattutto quando è forte. (Alphonse Karr)

Un diplomatico è un uomo che ricorda sempre il compleanno di una donna, ma non ne ricorda mai l’età. (Robert Frost)

È la più certa prova d’amore quella di un uomo che cambia parere per essere d’accordo con la donna. (Erri De Luca)

Ci sono uomini eterosessuali… e uomini bisessuali e… uomini che non pensano affatto al sesso e allora fanno l’avvocato. (Woody Allen)

L’uomo non controlla il proprio destino. Le donne della sua vita lo fanno per lui. (Groucho Marx)

I sessi: il primo o uno dei primi esperimenti di divisione del lavoro. (Ralph Samuel Butler)

Gli uomini imparano ad amare la persona dalla quale sono attratti; le donne imparano ad essere attratte dalla persona che amano. (Woody Allen)

Ci sono uomini così perversi che dicono che le donne sono tutte sgualdrine solo perché una non volle esserlo con loro. (Benito Feijoo)

Un uomo con un grosso conto in banca non può essere brutto. (Zsa Zsa Gabor)

Ogni uomo ama due donne: l’una creata dalla sua immaginazione, l’altra deve ancora nascere. (Khalil Gibran)

Quando Dio ha fatto l’uomo e la donna, non li ha brevettati. Così da allora qualsiasi imbecille può fare altrettanto. (George Bernard Shaw)

L’uomo, nella sua versione maschile, si può considerare una struttura per sostenere i testicoli. (Luigi Meneghello)

Mi sposerei di nuovo se trovassi un uomo che ha 15 milioni di dollari, ne firmerebbe metà prima del matrimonio garantendo di morire entro un anno. (Bette Davis)

Se un uomo apre la portiera dell’auto alla moglie, o è nuova l’auto o è nuova la moglie. (Filippo di Edimburgo)

Er monno è pieno de maschi. Ma scarso de Omini. (Anna Magnani)

Una donna senza un uomo è come un pesce senza una bicicletta. (Gloria Steinem)

Gli uomini sono come i taxi: quando sono disponibili la loro luce si accende. Un bel giorno si svegliano e decidono che sono pronti a sistemarsi, avere bambini, eccetera eccetera…E accendono la luce. La prima che incontrano…Bum…E’ quella che sposano. (Sex and the City)

Quando un uomo guarda tre partite di calcio di fila, dovrebbe essere dichiarato legalmente morto. (Erma Bombeck)

Un uomo in casa è sempre tra i piedi. (Elizabeth Gaskell)

Gli uomini che meglio riescono a stare con le donne sono gli stessi che sanno starci benissimo senza. (Charles Baudelaire)

La nostra discendenza dalle scimmie non può comunque costituire oggi una scusa per noi. (Franz Joseph Emil Fischer)

Gli uomini hanno soltanto due cose per la testa: la seconda è il denaro. (Jeanne Moreau)

Dietro ogni uomo di successo, c’è una donna che non capisce perché. (Maryon Pearson)

La maggior parte delle donne cerca di cambiare un uomo e quando lo hanno cambiato non gli piace più. (Marlene Dietrich)

Sono gli uomini che sbagliano o siamo noi donne nel giusto? (Syusy Blady)

I miei punti deboli sono sempre stati il cibo e gli uomini, in questo stesso ordine. (Dolly Parton)

Perché agli uomini piacciono le donne intelligenti? Perché gli opposti si attraggono. (Kathy Lette)

Gran parte degli uomini sono talmente orribili, meritano che se ne cavi tutto quanto si può. (Marilyn Monroe)

Alle donne piacciono gli uomini taciturni. Credono che ascoltino. (Marcel Achard)

La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini. (Coco Chanel)

Il modo migliore per costringere un uomo a fare qualcosa è dirgli che forse è troppo vecchio per farla. (Anne Bancroft)

I malesseri, i maschi, li sfondano. Trentanove di febbre e vedono già i ragni giganti camminare sulle pareti, sentono le voci dei profeti. Due linee di febbre e ritornano indietro di quarant’anni, e vogliono la mamma. Si spiaggiano sul divano e ogni tanto: “Ehhhhh…”. Emettono un lamento come se stessero tirando le cuoia, con l’occhio che dice: “Chiama il prete”. (Luciana Littizzetto)

Tutti gli uomini cercano la donna ideale, specialmente dopo il matrimonio. (Helen Rowland)

Il telefono cellulare è l’unica cosa che gli uomini sono fieri di avere piccolo. (Luciana Littizzetto)

Gli uomini che vogliono sposarsi sono quelli a cui manca la mamma. (Sex and the City)

Ma perché gli uomini non li danno con le istruzioni per l’uso? (Rose Morgan)

Con l’avanzare dell’età, gli uomini non diventano più saggi. Perdono i loro capelli, questo è tutto. (Francis Ford Coppola)

Il vero uomo è un po’ come l’apparizione di un UFO. Tutte un po’ ci credono, tutte un po’ ne parlano, ma nessuna giurerebbe davvero di averlo visto. (Luciana Littizzetto)

Gli uomini in casa sono come i peli in bocca: danno noia. (Luciana Littizzetto)

Ci sono troppo pochi uomini al mondo. In giro si muore di depressione eterosessuale. (Lorrie Moore)

Questi uomini che non alzano la tavoletta, non abbassano la tavoletta, non tirano l’acqua, non chiudono il dentifricio: se non ci sapete andare, al cesso, state a casa vostra! (Giobbe Covatta)

Gli uomini sui quaranta sono come le parole crociate del New York Times: difficili, complicati e non sei sicura di avere la risposta giusta. (Sex and the City)

Un uomo ottimo sulla carta è un uomo con ottime credenziali che di solito si lascia per uno più sexy, con la moto… e senza conto in banca. (Sex and the City)

Gli uomini sposano le donne con la speranza che non cambieranno mai. Le donne sposano gli uomini con la speranza che cambino. Invariabilmente ne rimangono entrambi delusi. (Albert Einstein)

Perché Dio ha creato gli uomini? Perché i vibratori non possono falciare il prato. (Madonna)

Se un uomo ha più di trent’anni ed è single ha qualcosa che non va. È darwiniano: la natura li elimina affinché non propaghino la specie. (Sex and the City)

Tutti gli uomini moderni derivano da creature che somigliavano a dei vermi, ma in qualcuno si nota di più. (Will Cuppy)

Quando un uomo si rende conto che forse suo padre aveva ragione, solitamente ha già un figlio che pensa che lui si stia sbagliando. (Charles Wadsworth)

Gli uomini non riescono a dire “Mi sono sbagliato”, loro mandano i fiori. (Sex and the City)

Il maschio è un animale domestico che, se trattato con fermezza e gentilezza, può essere addestrato a svolgere un discreto numero di faccende. (Jilly Cooper)

Gli uomini sono così: ci mettono il tempo di slacciarsi i calzoni a slacciarsi i calzoni. (Lidia Ravera)

A volte noi uomini facciamo l’amore solo per dimostrare a noi stessi che siamo ancora capaci di farlo. (Luciano De Crescenzo)

Ho sempre pensato che esistano solo tre tipi di uomini: quelli gentili, quelli fedeli e la maggioranza. (Geppi Cucciari)

Già, gli uomini. Quegli esseri troppo magri o troppo grassi, sempre con un brufolo al posto sbagliato, calvizie incipienti, gastroenteriti in agguato… senza contare il super io dilatato… l’ego troppo debole, le turbe sessuali, il complesso di inferiorità, quello di superiorità… Eppure li amiamo. (Patrizia Carrano)

Frasi sugli uomini bugiardi

Ciò di cui vengono accusati più spesso gli uomini di essere bugiardi e di non rispettare mai ciò che promettono. Lo dimostrano i tanti aforismi e le frasi sugli uomini bugiardi pronunciate e scritte da personaggi famosi e illustri.

È giusto che un bugiardo debba essere un uomo di buona memoria. (Quintiliano)

Finché il mondo durerà, vi saranno sempre uomini che, con coscienza tranquilla o turbata, costruiranno per il prossimo sublimi menzogne. E questi uomini sono sempre stati e sempre saranno i padroni dell’umanità. (Lev Šestov)

Quando tu giuri che sei sua, con brividi e sospiri. E lui giura che la sua passione è infinita, immortale, Signora, segnatelo: uno di voi mente. (Dorothy Parker)

Peggio di un bugiardo c’è solo un bugiardo che è anche ipocrita. (Tennessee Williams)

Se hai la capacità di convincere qualcuno di qualcosa che non pensi necessariamente sia il caso, è una risorsa preziosa. Non è che io sia un bugiardo patologico, ma passiamo gran parte delle giornate a non essere completamente onesti, sai. (Leonardo Di Caprio)

Con una bugia, un uomo annienta la sua dignità di uomo. (Immanuel Kant)

Un uomo non è mai più sincero di quando si riconosce bugiardo. (Mark Twain)

Frasi sugli uomini affascinanti

Non solo bugiardi, gli uomini sanno essere anche molto affascinanti. Una caratteristica che li rende unici e irresistibili, ma anche insondabili da parte delle donne che spesso faticano a comprenderli.